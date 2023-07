Agência Fitch eleva nota de crédito do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável

A Agência Fitch mudou nesta quarta-feira, 26, a nota de crédito do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. Segundo comunicado da agência de classificação de risco, a elevação dos ratings do Brasil "reflete desempenho macroeconômico e fiscal acima do esperado em meio a choques sucessivos nos últimos anos, políticas proativas e reformas que apoiaram isso e a expectativa da Fitch de que o novo governo trabalhará para melhorias adicionais".

O que significa a nota de crédito do Brasil e por que ela importa?

As três principais agências de classificação de risco do mundo — S&P Global, Fitch e Moody's — utilizam um sistema de rating materializado na forma de letras que variam de AAA (a melhor nota possível) a C, ou D, quando há inadimplência.

Em tese, essas classificações refletem a saúde econômica dos países. Para classificar um país, por exemplo, as agências avaliam crescimento, dívida, déficit, gastos, arrecadação de impostos, entre outros critérios. Com base nisso, estabelecem um diagnóstico que orienta os investidores na hora de aplicar seu dinheiro em algum país.

Consequentemente, quanto mais baixa for a nota, mais os investidores tendem a exigir uma taxa de juro elevada quando emprestam dinheiro para um estado, ou para uma empresa, já que sua dívida será considerada mais arriscada.

