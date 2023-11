“O FI-FGTS pode ficar pequeno”, diz presidente da Caixa sobre novo fundo para infraestrutura

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou, em entrevista exclusiva à EXAME, que pretende captar recursos com fundos de pensão, assets e investidores em 2024 para criar um fundo de investimento em infraestrutura.

Segundo ele, a ideia é que obras de saneamento, mobilidade urbana e ferroviais possam ser tocadas com esses recursos.

“Acho que o FI-FGTS pode ficar pequeno. Depende do apetito do mercado. O mercado trabalha olhando para o que se trata e para a oportunidade por trás desse fundo. Existem vários fundos de pensão no mundo querendo que o seu capital tenha uma rentabilidade compatível com o que eles prometem em meta atuarial e tudo mais. O único problema que a gente tem que ver é uma questão cambial, para mitigar riscos",disse.

"O Brasil continua sendo uma grande oportunidade para investir em infraestrutura. E não existe nada mais que compatível para fundos de pensão do que investir em infraestrutura.”

Atualmente, o FI-FGTS tem pouco mais de R$ 20 bilhões em ativos e a expectativa é que o novo fundo tenha recursos que ultrapasse esse valor. Para isso, Vieira quer reforçar a governança da instituição e atrair investidores estrangeiros.

