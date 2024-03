A ambiciosa meta de crescimento de 5% da China para 2024

A China fixou a sua meta de crescimento anual em cerca de 5%, um objetivo ambicioso que irá pressionar o governo por ainda mais estímulos. Os principais líderes do país tentam aumentar a confiança numa economia prejudicada por uma crise imobiliária e por deflação.

O primeiro-ministro Li Qiang reconheceu os desafios enfrentados pela segunda maior economia do mundo ao entregar o seu primeiro relatório de trabalho ao parlamento nacional, no primeiro dia do evento de uma semana conhecido como NPC, na sua abertura nesta terça-feira, 4.

“Não é fácil para nós concretizar estes objetivos”, disse ele a 3 mil delegados reunidos no Grande Salão do Povo em Pequim. “Precisamos de apoio político e esforços conjuntos de todas as frentes.”

A meta anunciada atendeu às expectativas dos economistas de que Pequim repetiria o objetivo fixado no ano passado – mas será mais difícil de alcançá-lo hoje, devido a uma base de comparação mais alta. Analistas em uma pesquisa da Bloomberg previram que a economia provavelmente se expandiria 4,6% este ano.

“A meta de cerca de 5% provavelmente se destina a aumentar a confiança. Mas as medidas específicas reveladas podem ter um impacto limitado na melhoria do sentimento”, disse Jacqueline Rong, economista-chefe para a China do BNP Paribas SA, à Bloomberg. “Achamos que não é fácil atingir a meta de crescimento”, acrescentou, salientando que o banco mantém a sua previsão para este ano em 4,5%.

As ações chinesas listadas em Hong Kong caíram na terça-feira depois que os principais objetivos foram anunciados. O índice Hang Seng China Enterprises caiu até 3%, o maior declínio em mais de um mês, enquanto o índice onshore CSI 300 oscilou entre ganhos e perdas antes de subir ligeiramente na sessão da tarde.

Também foi anunciada a meta de inflação de 3%, o que significa que o país pretende atingir novamente um crescimento nominal de cerca de 8% este ano. A China está lutando contra o mais longo período de deflação desde o final da década de 1990, o que significa que a economia cresceu 4,6% no ano passado, antes de ser ajustada à inflação. Com os preços ainda em queda, será mais difícil conseguir uma forte expansão.

A China revelou planos para emitir 1 trilhão de yuans (US$ 139 bilhões) em títulos especiais ultralongos do governo central em 2024. Essa rara medida também está planejada para os próximos anos, para apoiar estratégias nacionais importantes, disse o relatório. É a quarta venda deste tipo nos últimos 26 anos, sendo a mais recente em 2020, quando as autoridades emitiram 1 bilião de yuans desses títulos para pagar medidas de resposta à pandemia.

O mantra do presidente Xi Jinping de que “habitação é para viver, não para especulação” foi omitido do relatório de trabalho pela primeira vez desde 2019, enquanto os líderes tentam estabilizar um mercado imobiliário que outrora gerou cerca de um quarto do PIB. Esse slogan tem sido usado consistentemente pelas autoridades desde 2016 e tornou-se uma forma de Pequim sinalizar a sua intenção de arrefecer um mercado então sobreaquecido.

A China também abandonou abruptamente uma tradição de três décadas de o primeiro-ministro realizar uma conferência de imprensa, uma plataforma que oferecia uma rara oportunidade para o público interagir com um líder e perguntar sobre decisões econômicas. Essa mudança provavelmente irá alimentar os receios dos investidores sobre a transparência.