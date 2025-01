61% dos brasileiros acham que economia está no caminho errado, diz Datafolha

1/12 Fireworks explode during the New Year celebration at Copacabana Beach in Rio de Janeiro, Brazil, early on January 1, 2025. A traditional fireworks display and free music concerts will be held to welcome the new year during the New Year's Eve celebration in Rio de Janeiro. The Rio Mayor's Press Office considers it the world's biggest New Year's Eve celebration, with 2 million people expected to attend. (Photo by Daniel RAMALHO / AFP) (Copacabana (RJ): 15 toneladas de fogos de artifício embalaram as queimas na virada de ano)

2/12 França: celebração de Ano-Novo em Paris (França: celebração de Ano-Novo em Paris)

3/12 Local residents look at fireworks as they celebrate the New Year at Ancol Beach in Jakarta on January 1, 2025. (Photo by / AFP) (Indonésia: celebração em Jakarta)

4/12 (Sydney, na Austrália, comemora a entrada de novo ano)

5/12 Fireworks light up the sky ushering in the New Year in Makati, Metro Manila on January 1, 2025. (Photo by J) (Filipinas: comemoração em Makati, Metro Manila)

6/12 Ano-Novo em Nova York (EUA): virada de ano foi comemorada na Times Square (Ano-Novo em Nova York (EUA): virada de ano foi comemorada na Times Square)

7/12 Fireworks go off at the Acapulco Bay during New Year's Eve celebrations in Acapulco, Guerrero State, on January 1, 2025. (Photo by / AFP) (México: comemoração foi em Acapulco)

8/12 Fireworks explode over the Mohammad Baqir al-Sadr bridge during New Year's Eve celebrations in Iraq's southern city of Basra on December 31, 2024. (Photo by / AFP) (Iraque: fogos de artifício na cidade Basra)

9/12 Syrians watch fireworks as they gather for New Year's Eve celebrations in Damascus on December 31, 2024. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP) (Síria: comemoração em Damasco)

10/12 (Áustria: queima de fogos de artifício em Viena)

11/12 Fireworks explode in the sky around the London Eye and The Elizabeth Tower, commonly known by the name of the clock's bell, "Big Ben", at the Palace of Westminster, home to the Houses of Parliament, in central London, just after midnight on January 1, 2025. (Photo by / AFP) (Reino Unido: comemoração com fogos de artifício pelos céus de Londres)