Economia

Macro em Pauta

5 pontos que explicam a redução do crescimento do PIB no 2º tri, segundo a Fazenda

Produto Interno Bruto do Brasil avançou 0,4% no segundo trimestre, após crescer 1,3% no começo do ano

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de macroeconomia

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09h50.

Última atualização em 2 de setembro de 2025 às 09h56.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025, na comparação com o primeiro trimestre, divulgou o Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 2.

O resultado ficou em linha com a expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta entre 0,14% e 0,5%.

Houve desaceleração, pois o PIB havia crescido 1,3% no primeiro trimestre. A Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Fazenda, divulgou uma nota técnica detalhando o resultado. Veja a seguir cinco pontos em destaque da análise.

Indústria cresceu menos, por queda em energia e gás

Na indústria, houve crescimento de 0,5% na margem, ante estabilidade no trimestre anterior (0,0%). A SPE aponta desaceleração na construção e recuo na produção de eletricidade e gás em função do menor consumo e acionamento de bandeiras tarifárias.

A indústria de transformação ficou estável no período, com a queda na produção de bens de capital e consumo sendo compensada pelo avanço na produção de bens intermediários.

Queda na taxa de investimento

A taxa de investimento recuou de 17,8% no primeiro trimestre de 2025 para 16,8% no segundo, refletindo a queda na formação bruta de capital fixo comparativamente ao avanço do PIB em valores correntes.

PIB do agro caiu menos do que o esperado

O setor agropecuário registrou queda de 0,1% na comparação com o trimestre anterior, ante alta expressiva de 12,3% no primeiro trimestre de 2025.

Segundo a SPE, o ritmo de crescimento refletiu, principalmente, a maior produção de milho, soja, arroz, algodão e café. A pecuária também contribuiu positivamente.

Na comparação interanual, a agricultura cresceu 10,1% em relação ao segundo trimestre de 2024.

Em serviços, freio no comércio

No setor de serviços, a atividade avançou 0,6% no segundo trimestre, ante alta de 0,4% no primeiro trimestre.

A SPE aponta que a desaceleração repercutiu o menor ritmo de expansão nas atividades do comércio, informação e comunicação, imobiliárias e utilidades públicas

Consumo das famílias e do governo desacelerou

O consumo das famílias cresceu 0,5%, desacelerando em relação ao trimestre anterior (1,0%). A SPE aponta que a queda está associada ao menor ritmo de expansão interanual da massa de rendimentos e das concessões de crédito. Houve também recuo no consumo do governo, que encolheu 0,6%.

Acompanhe tudo sobre:PIBPIB do BrasilAgronegócioIndústria

Mais de Economia

PIB do Brasil desacelera e fica em 0,4% no 2º trimestre de 2025

PIB do 2º trimestre deve mostrar desaceleração da economia; veja o que esperar

Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA pela 14ª semana consecutiva

Por que voos curtos de ponte aérea exigem mais dos motores dos aviões?

Mais na Exame

Mercados

Com Trump, EUA caminha para modelo autocrático e crise fiscal, afirma Ray Dalio

Future of Money

Bitcoin despenca em agosto, mas carteira recomendada de cripto do BTG mantém lucro estratégico

Casual

Após Anna Wintour, Vogue escolhe nova sucessora; saiba quem é

Economia

PIB do Brasil desacelera e fica em 0,4% no 2º trimestre de 2025