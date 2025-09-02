5 pontos que explicam a redução do crescimento do PIB no 2º tri, segundo a Fazenda

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025, na comparação com o primeiro trimestre, divulgou o Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 2.

O resultado ficou em linha com a expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta entre 0,14% e 0,5%.

Houve desaceleração, pois o PIB havia crescido 1,3% no primeiro trimestre. A Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Fazenda, divulgou uma nota técnica detalhando o resultado. Veja a seguir cinco pontos em destaque da análise.

Indústria cresceu menos, por queda em energia e gás

Na indústria, houve crescimento de 0,5% na margem, ante estabilidade no trimestre anterior (0,0%). A SPE aponta desaceleração na construção e recuo na produção de eletricidade e gás em função do menor consumo e acionamento de bandeiras tarifárias.

A indústria de transformação ficou estável no período, com a queda na produção de bens de capital e consumo sendo compensada pelo avanço na produção de bens intermediários.

Queda na taxa de investimento

A taxa de investimento recuou de 17,8% no primeiro trimestre de 2025 para 16,8% no segundo, refletindo a queda na formação bruta de capital fixo comparativamente ao avanço do PIB em valores correntes.

PIB do agro caiu menos do que o esperado

O setor agropecuário registrou queda de 0,1% na comparação com o trimestre anterior, ante alta expressiva de 12,3% no primeiro trimestre de 2025.

Segundo a SPE, o ritmo de crescimento refletiu, principalmente, a maior produção de milho, soja, arroz, algodão e café. A pecuária também contribuiu positivamente.

Na comparação interanual, a agricultura cresceu 10,1% em relação ao segundo trimestre de 2024.

Em serviços, freio no comércio

No setor de serviços, a atividade avançou 0,6% no segundo trimestre, ante alta de 0,4% no primeiro trimestre.

A SPE aponta que a desaceleração repercutiu o menor ritmo de expansão nas atividades do comércio, informação e comunicação, imobiliárias e utilidades públicas

Consumo das famílias e do governo desacelerou

O consumo das famílias cresceu 0,5%, desacelerando em relação ao trimestre anterior (1,0%). A SPE aponta que a queda está associada ao menor ritmo de expansão interanual da massa de rendimentos e das concessões de crédito. Houve também recuo no consumo do governo, que encolheu 0,6%.