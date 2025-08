2 mil empregos por dia e maior salário médio do Brasil: os números do mercado de trabalho em SP

O Estado de São Paulo gerou 350 mil vagas de emprego com carteira assinada no primeiro semestre de 2025, uma média de cerca de 2 mil novas oportunidades por dia.

De acordo com levantamento da Fundação Seade, com dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego, o número de vagas geradas no acumulado de 12 meses, entre julho de 2024 e junho de 2025, foi de 425 mil.

O levantamento aponta ainda que São Paulo teve crescimento contínuo ao longo do semestre, com uma variação positiva de 2,44% em relação ao primeiro semestre de 2024, e de 2,99% no acumulado dos últimos 12 meses.

Em junho, o estado criou 40.089 novos postos de trabalho, consolidando-se como o principal gerador de empregos do Brasil. Durante o semestre, São Paulo representou 27% de todas as vagas com carteira assinada no país, o que reforça sua liderança no cenário nacional.

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, destacou que o crescimento da geração de empregos no estado reflete o esforço contínuo para manter a economia dinâmica e equilibrada, abrangendo diferentes setores, como comércio, serviços, indústria e construção civil.

“A criação de vagas no primeiro semestre também é um reflexo de nossas políticas voltadas para a qualificação profissional dos jovens e para a inclusão no mercado de trabalho, especialmente por meio de programas que facilitam o acesso ao primeiro emprego”, afirmou em nota enviada à EXAME.

No primeiro semestre de 2025, o Brasil criou 1.222.591 empregos com carteira assinada, um crescimento de 2,59%. Com isso, o país chegou a 48.419.937 postos formais de trabalho.

O maior salário de admissão do país

Em junho, São Paulo registrou o maior salário médio de admissão do Brasil, com R$ 2.588,70. Esse valor supera o segundo colocado, o Distrito Federal (R$ 2.415,44), e reflete um aumento de 1,35% em relação ao mês de maio de 2025, além de uma alta de 1,05% quando comparado com junho de 2024.

O salário médio de admissão no Brasil foi de R$ 2.278,37 no mesmo período, com a região Sudeste sendo a de maior remuneração no país, com R$ 2.439,21. O valor de R$ 2.588,70, alcançado em São Paulo, indica a valorização contínua do mercado de trabalho paulista, que se destaca não apenas pela quantidade de vagas, mas também pela atratividade das ofertas de emprego.

Setores com maior criação de vagas

O setor de Serviços foi o principal responsável pela geração de postos de trabalho em junho, com a criação de 23.013 vagas. Entre os subsegmentos, destacou-se a área de informação, comunicação e atividades financeiras, com 12.709 novos empregos, seguido pelo comércio e a reparação de veículos automotores, que geraram 9.109 postos.

Outros setores importantes para o crescimento da ocupação foram agricultura, pecuária e produção florestal (6.378 vagas), saúde humana e serviços sociais (6.341 vagas), e transporte e armazenagem (4.767 vagas).