Trump anuncia NFTs colecionáveis de si mesmo

Donald Trump fez um "grande anúncio" nesta quinta-feira (15), apresentando uma série de cartões digitais com sua imagem, ao preço de US$ 99 cada.

Em mensagem em sua própria rede, a Truth Social, o ex-presidente dos Estados Unidos anunciou a coleção de NFTs (tokens não fungíveis, em português) de Donald Trump, um modelo bem conhecido dos fãs de beisebol, segundo ele, mas "muito mais emocionante".

Na quarta-feira (14), o republicano havia publicado esta mensagem enigmática: "A América precisa de um super-herói. Amanhã farei um grande anúncio".

Os cartões serão "incríveis criações artísticas sobre a minha vida e a minha carreira", prometeu o bilionário, pré-candidato à corrida presidencial de 2024.

No "card" exibido por ele, sua figura está em um ringue de boxe, com as mãos na cintura, de macacão vermelho e com um cinto que diz "Trump Champion" (Trump Campeão). Tudo isso com a bandeira americana como pano de fundo.

"Apenas US$ 99 cada! Uma grande ideia de presente de Natal. Corram! Acho que vão acabar muito rápido", disse o ex-presidente.

