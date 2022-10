Binance sofre ataque hacker e furto de US$ 570 milhões

A Binance, maior exchange de criptoativos do mundo, informou nesta sexta-feira, 7, que sofreu um ataque hacker que acabou furtando pelo menos US$ 570 milhões em tokens.

Segundo o comunicado da exchange, a operação do blockchain será afetada por aproximadamente oito horas por causa do ataque hacker, que teve como alvo o BSC Token Hub, uma ponte entre dois sistemas da Binance.

A primeira estimativa do furto indicava um prejuízo de US$ 100 milhões, mas ao longo das últimas horas esse valor mais do que quintuplicou.

Em uma série de postagens nas mídias sociais, Changpeng Zhao, fundador e CEO da Binance, informou que “Uma exploração em uma ponte de cadeia cruzada, BSC Token Hub, resultou em BNB extra. Pedimos a todos os validadores que suspendam temporariamente o BSC”.

“A questão está contida. Seus recursos estão seguros. Pedimos desculpas pelo inconveniente e forneceremos mais atualizações em seguida", concluiu Zhao.

O BNB Chain, originalmente conhecido como Binance Chain, foi desenvolvido pela Binance em 2019. Assim como outros blockchains, ele possui um token nativo, chamado BNB, que pode ser negociado ou usado em jogos e outros aplicativos.

O hacker explorou uma fraqueza dos tokens BNB e com isso conseguido realizar o furto.

Muitos dos blockchains mais usados ​​no mundo , como Binance Smart Chain e Ethereum, são executados em tecnologias separadas ou usam tokens diferentes. Isso significa que investidores e desenvolvedores não podem mover facilmente seus tokens para uma blockchain diferente para usá-los ou negociá-los em outro lugar.

Série de ataques hackers furtaram milhões em 2022

Esse é mais um ataque de hackers contra exchanges realizados em 2022. Segundo dados da Chainalysis, piratas informáticos levaram quase US$ 2 bilhões este ano até o final de julho, quase o dobro do total nos primeiros sete meses do ano passado.

Entre os casos mais famosos, está o furto de US$ 600 milhões da blockchain da popular plataforma de jogos de criptografia Axie Infinity. Muitos ataques foram atribuídos a grupos patrocinados pela Coreia do Norte, que utilizaria esses instrumentos para se financiar.

A indústria de criptomoedas está enfrentando um ano difícil, com cerca de US$ 2 trilhões em valor que foram "queimados" por causa da forte baixa nas cotações.

A implosão da stablecoin Terra-Luna - que gerou um prejuízo de US$ 60 bilhões - e um ambiente macroeconômico cada vez mais desafiador impactaram duramente o sentimento do mercado me relação aos criptoativos.