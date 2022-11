Viagem nas férias: a partir de que idade crianças pagam passagem de avião e diária em hotel?

O fim do ano está chegando e, com ele, o planejamento das famílias para viajar com as crianças durante as férias escolares. Para o passeio caber no orçamento, que está mais apertado para a maioria dos brasileiros, é preciso pesquisar preços e considerar diversas questões, principalmente os gastos com transporte e hospedagem, os que mais impactam o custo total da viagem.

Por isso, a primeira dúvida de quem está programando viajar com os filhos geralmente é se a criança paga passagem de avião e diária em hotel.

A partir de que idade a criança paga passagem aérea?

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), quase sempre os pequenos pagam, mas mediante condições.

A maioria das companhias não cobra para transportar menores de dois anos em voos domésticos que vão no colo de um adulto. Entretanto, em algumas o preço é de 10% do valor cheio. Cada adulto pode levar no colo um bebê. Se forem dois, como é o caso de gêmeos, é preciso que sejam reservados dois assentos, com dois adultos.

Para o bebê que não vai no colo (e sim em uma cadeirinha de transporte, por exemplo), a questão é simples: “Se a criança ocupar um assento, é cobrada a passagem”, explica a entidade.

Quanto às crianças de dois a 12 anos, a ABEAR esclarece que, apesar de não ser uma obrigação, a maior parte das empresas coloca um valor menor na compra da passagem, o que pode variar entre voos domésticos e internacionais e depender da classe tarifária. Já, a partir de 12 anos, a tarifa é a mesma de um adulto em todas as companhias.

Portanto, como não há uma regra, a dica é: para evitar imprevistos financeiros, antes de programar o restante da viagem, certifique-se sobre como é a cobrança na empresa escolhida na época da compra (veja as condições informadas atualmente no site de Gol, Latam e Azul).

Por fim, é importante saber que existe idade mínima para voar. “Bebês com mais de sete dias de vida já podem viajar de avião. Ainda assim, é importante consultar o pediatra, pois alguns médicos recomendam esperar pelo menos 28 dias antes de voar pela primeira vez. Se você tiver que viajar com um bebê entre um e sete dias de vida, as companhias aéreas podem solicitar uma autorização médica para a criança e a mãe”, diz a ABEAR.

A partir de que idade a criança paga diária de hotel?

A cobrança ou não da hospedagem de crianças em hotéis é ainda mais variável. “Isso é facultativo, é a política comercial de cada hotel que define”, explica a assessoria de imprensa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH). “Alguns hotéis, inclusive, não aceitam crianças”, ressalta.

Por isso, na hora de pesquisar a hospedagem, é essencial ficar atento a esse ponto. Em diversos locais, a estadia da criança, desde que no mesmo quarto dos adultos, é cortesia até certa idade (em alguns, a gratuidade é para uma, em outros para até duas crianças). Outros garantem descontos ou adotam a cobrança proporcional à idade.

Assim, para evitar extrapolar o orçamento, a recomendação é filtrar a busca selecionando estabelecimentos que ofereçam condições como essas.

Escolhido o hotel, a fim de assegurar-se sobre a sua política comercial e não ter surpresas depois, é importante entrar em contato diretamente com o lugar ou procurar a informação no site oficial. A mesma orientação vale para dúvidas sobre disponibilidade de berços, camas extras ou copa do bebê (espaço de apoio para preparação de mamadeiras e papinhas).

Com valores de hotel e passagens bem pesquisados para não gastar mais do que o previsto, é só fazer as reservas com antecedência para garantir as melhores opções e contar os dias para o passeio.