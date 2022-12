Após separação, empreendedora cria agência de viagens com “match” para solteiros

Viajar sem companhia pode parecer uma experiência desafiadora. Que o diga a fisioterapeuta Renata Guedes, que depois do fim de um relacionamento longo, recheado de viagens incríveis, descobriu que percorrer o mundo sozinha podia ser mais custoso, difícil e, dependendo do destino, até mais perigoso.

Mas o que poderia ser um problema, se tornou uma oportunidade de negócio. Em xxx, durante uma viagem para Holanda, Renata conheceu seu atual marido, que na época trabalhava na área de turismo.

A união de almas acabou virando parceria nos negócios. Juntos, criaram a Single Trips, uma agência de viagens para solteiros capaz de resolver não só de resolver as “dores” de quem viaja sozinho, como servir como ferramenta para conectar pessoas. “Entendemos a viagem como um meio. Nosso propósito é reunir pessoas que amam viajar, e que essas viagens sejam transformadoras na vida delas”, diz Renata.

Como funciona a Single Trips?

Atualmente, 95% dos clientes da Single Trips são mulheres. Além da experiência personalizada – a agência aplica um teste de perfil para compatibilizar o grupo – os viajantes são acompanhados por um guia local e por um assistente full-time. Quem opta por dividir quartos acaba barateando o custo da viagem.

“Trabalhamos com grupos pequenos, de até 15 pessoas, e fazemos essa ‘compatibilidade de almas’ a partir de um questionário que leva em conta até se a pessoa gosta de ar-condicionado ligado, por exemplo, ou se dorme com alguma luz acesa. A ideia é baratear o custo, mas sem onerar o conforto e a liberdade de cada um”.

Há oito anos no mercado, a Single Trips promove cerca de 100 viagens em grupo por ano, reunindo em torno de 1.500 clientes. “Não estamos vendendo viagens; estamos transformando vidas”, diz Renata. Segundo ela, muitas das mulheres que escolhem a agência são mais velhas, separadas ou têm maridos que não gostam de viajar, mas querem conhecer o mundo de forma segura e divertida.

Com o fechamento de fronteiras e as restrições sanitárias, Renata viu nesse momento de crise uma oportunidade para estruturar a empresa – e voltar com força. Ela aprofundou os conhecimentos em marketing para planejar boas estratégias, fez cursos e mentoria para fortalecer a marca e, com a retomada, viu o faturamento crescer 250% em relação ao período que antecedeu o isolamento.

“Não é só devido à demanda reprimida, mas com uma marca forte e o setor de marketing estruturado, conseguimos mostrar nosso diferencial, mudamos nosso mindset”, conta Renata.

Para ela, a agência é só uma extensão do seu propósito quando se formou na área de saúde. “A essência é a mesma: ajudar as pessoas. Eu parti da minha dor, da minha situação para pensar que muito mais gente estava passando por aquilo e precisavam de uma solução. Hoje permito que essas mulheres viajem e se transformem.”