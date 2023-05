Restituição do IR: onde aplicar seu dinheiro

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023 será pago em 31 de maio. Segundo a Receita Federal, apenas as declarações de IR recebidas até o dia 10 de maio estarão habilitadas a entrar nesse lote.

A prioridade de recebimento da restituição, como acontece todos os anos, é de idosos com 80 anos ou mais. Depois desse grupo prioritário, se ainda houver recursos livres para pagamentos no primeiro lote, entram na lista as demais pessoas que fizeram a entrega do IR até o dia 10, mas, ainda assim, seguindo uma lista de prioridades:

Idosos com 80 anos ou mais;

Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doença grave;

Contribuinte cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Contribuintes que optaram por fazer a declaração pré-preenchida e quem escolheu a restituição por Pix;

Demais contribuintes

A restituição do IR é feita em lotes. Após a primeira leva de maio, haverão outras cinco:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 29 de setembro

Onde aplicar a restituição do IR?

A dica dos especialistas é sempre diversificar os investimentos. Então, a resposta para essa pergunta vai depender muito de como já estão alocados os seus investimentos.

“A diversificação dos investimentos é a melhor ferramenta para um investidor, pois o mantém seguro e com alto potencial de rentabilidade”, explica o educador financeiro Ricardo Natali, criador do canal Lucro FC no YouTube.

Também educadora financeira, Teresa Tayra comenta que é importante analisar o seu momento financeiro, para entender em qual parte da jornada financeira você se encontra e, a partir disso, decidir onde investir. Quem está em um momento de criação de reserva de emergência, por exemplo, pode aproveitar a alta remuneração proporcionada pelos juros elevados do cenário atual. “Reservas de emergência precisam estar em renda fixa e de alta liquidez”, explica. É o caso de aplicações de CDB e CDI, por exemplo.

Agora, se o seu momento é diversificar, uma boa oportunidade pode ser aproveitar o efeito que Tayra chama “fora da manada”. “Pois se a renda fixa está em alta, boas oportunidades acabam se despontando na renda variável.”