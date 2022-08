Quanto rende o CDI e como funciona esse tipo de aplicação?

O CDI é mais uma sopa de letrinhas que todo investidor já viu por aí. De forma simples e direta, significa Certificado de Depósito Interbancário. Na prática, é o nome dos empréstimos que os bancos fazem entre si para equilibrar seu caixa diariamente.

“Por ser tão importante, esse instrumento é usado como referência para vários investimentos financeiros”, explica Rafael Lacerda, gerente executivo de relações com investidores do PAN.

Rentabilidade do CDI

Diversas instituições financeiras oferecem investimentos atrelados ao CDI para os seus clientes. Muitos deles pagam, inclusive, uma porcentagem acima do CDI. O banco PAN é um deles. O Poupa PAN, por exemplo, rende 115% do CDI. A condição é válida para quem investir no produto entre 15 de agosto e 16 de setembro.

“Isso significa que além da rentabilidade do CDI, o nosso cliente vai receber um adicional de 15% sobre a taxa”, diz Lacerda. “Ou seja, se o CDI é 10% ao ano [hipoteticamente], nosso cliente irá receber 11,5% ao ano.”



CDI rende mais que a poupança?

Lacerda explica que sim! Hoje, a poupança rende 0,5% ao mês (a cada 30 dias) mais a taxa referencial (TR), por volta de 6,3% ao ano - bem abaixo do CDI (hoje em torno de 13,75% ao ano).

Para quem está interessado em saber quanto seu dinheiro pode render na caderneta de poupança, Lacerda recomenda uma ferramenta bastante útil. É a Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo Banco Central. “Ela serve como um simulador de rendimento da poupança”, diz.



Quando rende R$ 5 mil no CDI?

Em uma simulação feita a pedido da EXAME para um cliente que coloca, hoje, R$ 5 mil na Poupa PAN, que paga 115% do CDI (sendo que esse índice está em torno de 13,75% ao ano), Lacerda explica que o investimento renderia cerca de R$ 65 por mês, ou R$ 195 em três meses – com liquidez diária, permitindo ao investidor sacar o dinheiro a qualquer momento.

Importante lembrar que como o CDI é um empréstimo entre bancos, o investidor individual não aplica em CDI. Mas é possível investir em fundos atrelados ao CDI, caso da Poupa PAN e de inúmeros outros do mercado, como CDBs, LCIs, LCAs, debêntures e fundos DI. Vale atenção para ver qual porcentagem do CDI esses investimentos pagam – quanto maior, melhor. Mas há que se observar também prazos de carência para poder mexer no dinheiro investido e a confiabilidade da instituição financeira.



Poupança ainda é a preferida do brasileiro

O mais recente estudo da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) que mapeia o perfil do investidor brasileiro mostra que 40% da população brasileira investe seu dinheiro. Desse total de investidores, 53% escolhem aplicar os recursos em produtos financeiros, seguido por “guardar em casa” e investir em imóvel. Entre os produtos financeiros preferidos, a poupança, ainda que venha caindo em relação ao todo, responde por 29% das aplicações. Na sequência aparecem ações na bolsa de valores (21%), títulos privados (14%), títulos públicos via tesouro direto (14%) e fundos de investimento (12%).

Investimentos atrelados ao CDI nem sempre precisam de uma grande quantidade de dinheiro para começar, e por isso são acessíveis a boa parte dos investidores. O Poupa PAN, por exemplo, permite aplicações a partir de R$ 5. É possível investir diretamente pelo aplicativo do banco. “Ofertamos a rentabilidade de 115% do CDI nos primeiros 90 dias, depois do período, se o cliente renovar, manterá as condições do momento: 103%”, explica Lacerda.