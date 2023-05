Quanto custa ter um animal de estimação?

O brasileiro, definitivamente, ama animais de estimação. O país tem a segunda maior população de cães, gatos e aves canoras e ornamentais do mundo, sendo o terceiro maior país em população total de animais de estimação (incluindo outras espécies além das já citadas, que são as mais comuns).

A maioria esmagadora parece preferir os cachorros, segundo os dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

Por aqui são:

54,2 milhões de cães

39,8 milhões de aves

23,9 milhões de gatos

19,1 milhões de peixes

2,3 milhões de outros animais

No total são 139,3 milhões de pets no país!

Claro que ter um animal de estimação tem uma série de vantagens, mas junto com eles existe um custo atrelado. Você já parou para pensar quanto custa ter um cachorro? E um gato?

O custo médio mensal para cuidar de cachorros no Brasil é o dobro do de gatos e pode atingir 44% do salário-mínimo. Essa é uma das conclusões do levantamento sobre o gasto mensal com animais de estimação realizado pelo Instituto Pet Brasil (IPB).

Realizada todo ano, a pesquisa usa levantamentos de mercado feitos pelo IPB com o auxílio de bases de dados da Abinpet e do Ministério da Economia.

Quanto custa ter um pet no Brasil

Donos de cachorros gastam, em média, R$ 408,76 por mês com seus animais de estimação. Cães pequenos (até 10 kg) geram custo de R$ 299,66; os médios (de 10,1 kg a 25 kg), de R$ 393,01; os de grande porte (mais de 25 kg), de R$ 533,60. Por ser uma média, esses valores podem ser ainda maiores, de acordo com as particularidades de cada animal, diz o IPB.

Ter gato custa menos do que ter cachorro, de forma geral. De acordo com o levantamento, o gasto médio com gatos fica em R$ 200,19 por mês, o que é menos da metade do valor médio de cães.

Para Nelo Marraccini, presidente do conselho consultivo do Instituto Pet Brasil, o impacto dos animais de estimação na renda mensal é um dos motivos pelos quais o número de felinos tem crescido mais do que o de caninos nos lares brasileiros – ainda que os cães continuem sendo maioria.

O executivo pontua que esse tipo de pesquisa sobre o custo mensal que se tem com os pets é essencial, porque todas as pessoas que pensam em adotar ou comprar um animal de estimação precisam ter responsabilidade financeira. “Os pets demandam não apenas carinho, mas também gastos”, afirma.

Qual é o animal de estimação mais barato?

A pesquisa também investiga o custo de ter outros animais de estimação, além de cães e gatos. Em relação a peixes, o gasto mensal médio fica em R$ 105,50. A média para roedores de estimação fica em R$ 92, enquanto répteis, como lagartos e cobras, geram gastos médios de R$ 23,20. As aves são os animais que exigem o menor custo para cuidados: R$ 7,50 por mês.

O estudo do IPB leva em consideração, para o cálculo do custo médio mensal de cães e gatos, itens como alimentação básica (calorias diárias ingeridas com ração standard), vacinação, produtos antipulgas, vermifugação e consultas periódicas, além de banho e tosa.

Para calcular os gastos com os demais pets, a pesquisa verifica custos com viveiro simples ou aquário de 40 litros para 10 unidades de peixes, além de alimentação, medicamentos e veterinário.