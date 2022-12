Quanto rendeu a poupança este ano?

Ainda que seja cômodo e fácil, deixar o dinheiro na poupança hoje não é a melhor alternativa. O rendimento da aplicação mal cobre a inflação e o consumidor não vê uma valorização real do seu dinheiro.

Quanto rende a poupança?

Atualmente, a poupança rende 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR), por volta de 7,58% ao ano. Assim, o rendimento de 2022 está em 6,45% no acumulado até novembro.

Com a inflação acima de 8% nos últimos 12 meses, quem deixou dinheiro na poupança nesse mesmo período teve uma valorização menor do que o aumento de preços. Na prática, perdeu dinheiro.

Qual o melhor investimento hoje?

A melhor escolha, quando falamos de investimentos hoje, é optar por aplicações atreladas a outros índices.“Hoje, com níveis de risco e liquidez semelhantes, o investidor consegue uma rentabilidade próxima a 13,75% ao ano em produtos como tesouro direto e CDBs, reflexo da Selic, a taxa básica de juros da economia”, explica Paula Nacif, coordenadora de relações com investidores do banco PAN.

Uma opção, continua Nacif, seriam os CDBs (Certificado de Depósito Bancário) indexados ao DI, taxa associada à Selic.

“Por ser um investimento atrelado a um índice específico , a taxa básica de juros, o investidor não terá surpresas quanto à volatilidade do rendimento, como acontece no mercado de ações, por exemplo”, afirma. “Além disso, CDBs têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que garante ao investidor o valor aplicado um teto de até R$ 250 mil.”

Essa garantia do FGC a que Nacif se refere assegura ao investidor que, caso o banco vá à falência, em um exemplo extremo, o FGC ressarce o valor investido até R$ 250 mil.

Como conseguir rentabilidade acima do CDI?

O investidor deve procurar por aplicações que paguem rendimentos acima de 100% desse índice. Em geral, aplicações com liquidez de longo prazo, em que o dinheiro fica mais tempo investido, pagam rendimentos melhores, mas há também opções com liquidez diária.

O banco PAN, por exemplo, disponibiliza ao investidor o Poupa PAN que, apesar do nome, não é uma poupança, mas sim um CDB com rentabilidade de 103% do DI ao ano. Isso significa que o rendimento é superior à Selic. “O rendimento da aplicação é diário, diferente da poupança que só tem rendimento a cada 30 dias”, explica a especialista. “Além disso, o Poupa PAN possui liquidez diária, ou seja, o investidor pode resgatar o dinheiro quando quiser ou precisar.”

Para se ter uma ideia de como vale a pena fugir da poupança hoje em dia, Nacif fez uma simulação a pedido da EXAME.

Quanto rende R$ 20 mil na poupança?

Quem deixou R$ 20 mil na poupança em 1 de janeiro de 2022, teria, em 30 de novembro de 2022, R$ 21.289,49 (rendimento de 6,45%). Já no Poupa PAN o valor atual seria de R$ 22.287,39 (rendimento de 11,44%).

Nacif explica que o rendimento da poupança ficou próximo da inflação entre novembro de 2021 e outubro de 2022 – 6,75% ao ano na poupança versus 6,47% no acumulado da inflação. "Isso significa que o ganho real da poupança, ou seja, o rendimento descontado da inflação, seria de aproximadamente 0,3%", detalha. "Como a taxa de inflação é um indicador da variação dos preços de bens e serviços, um maior juro real significa maior ganho frente a variação do nosso poder de compra."

Para quem quer fazer simulações e entender melhor como funcionam os rendimentos de outras aplicações, o Banco Central disponibiliza a Calculadora do Cidadão, onde é possível realizar simulações de rentabilidade de investimentos.