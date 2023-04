Qual o Rendimento da Poupança Hoje? [2023]

A poupança é uma das opções de investimento mais populares no Brasil, sendo utilizada por muitos como forma de obter um rendimento seguro e acessível.

Diante do atual contexto econômico, é compreensível que muitos indivíduos levantem dúvidas a respeito da possível rentabilidade da caderneta de poupança em 2023.

Este artigo busca analisar as tendências do mercado financeiro e as perspectivas para a poupança, a fim de auxiliar os investidores a tomar decisões mais informadas em relação aos seus investimentos.

O que é Poupança?

O investimento em poupança refere-se a um tipo de investimento que já foi bastante utilizado pelos brasileiros que desejam obter algum tipo de rendimento.

No entanto, ao longo dos anos de 2021 e 2022, o volume de saques superou o de depósitos no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), resultando em um cenário de equilíbrio após ingressos recordes em 2020.

Para que se possa obter ganhos na conta poupança, é necessário efetuar um depósito e mantê-lo na conta por um período mínimo de 30 dias

Após esse período, os juros são calculados e adicionados ao saldo. Ao contrário de outras formas de rendimento, a taxa de juros aplicada sobre o valor depositado é a mesma em todos os bancos.

Vale ressaltar que o rendimento da poupança é diretamente influenciado pela taxa básica de juros.

Contudo, o retorno real também está sujeito à inflação, uma vez que este índice pode corroer o poder de compra dos recursos investidos.

Por isso, muitos investidores estão atentos a outras opções de investimento em renda fixa, que possam oferecer rentabilidade mais elevada.

Como funciona a Poupança?

Para abrir uma conta poupança, é preciso se dirigir ao banco escolhido e apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência.

A abertura de conta poupança não exige que o cliente esteja com o nome positivado junto aos serviços de proteção ao crédito.

Além disso, também não é necessário comprovar renda. No entanto, alguns bancos podem exigir um depósito mínimo no momento da abertura.

A maioria dos bancos oferece a opção de integração da conta corrente com a conta poupança, bastando o cliente solicitar a ativação.

Quando há aumento frequente dos preços dos bens e serviços, o dinheiro perde valor. Isso afeta os investimentos de renda fixa, cujo retorno é reduzido quando a inflação está alta.

Em 2020 e 2021, o rendimento da poupança ficou abaixo da inflação, o que afetou a rentabilidade real dos investimentos.

O IPCA é um índice que ajuda a medir a rentabilidade real da poupança, e em dezembro de 2022, a inflação acumulada em 12 meses foi de 5,79%.

Quanto rende a Poupança hoje?

Atualmente, o rendimento da poupança é de 6,17% ao ano, o que corresponde a um rendimento mensal de 0,5% + Taxa Referencial.

Em fevereiro de 2023, o rendimento mensal foi de 0,58% e, nos últimos 12 meses, o rendimento acumulado foi de 8,14%. Já o rendimento acumulado para o ano de 2023 está em 1,29%.

É importante lembrar que a rentabilidade da poupança é definida pela regra de 0,5% ao mês + Taxa Referencial, sempre que a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano.

Isso significa que o rendimento pode variar de acordo com a política econômica do país.

Com base nessas informações, um investimento de R$1.000,00 renderá cerca de R$61,70 em um ano, R$5,00 em um mês e R$0,22 ao dia, sem considerar a Taxa Referencial.

Quais as desvantagens da poupança?

Apesar de ser uma opção popular entre os investidores, a caderneta de poupança também possui algumas desvantagens que devem ser levadas em consideração antes de investir.

Uma delas é que, apesar de ser segura, a poupança oferece um rendimento muito baixo, que muitas vezes não acompanha a inflação, o que significa que o poder de compra do dinheiro pode diminuir ao longo do tempo.

Além disso, a poupança não oferece muita flexibilidade, já que os saques estão sujeitos a limitações e penalidades em caso de retirada antecipada.

Outra desvantagem é que a poupança pode não ser a melhor opção para quem deseja investir a longo prazo.

Isso porque existem outras modalidades de investimento que podem oferecer retornos maiores e mais consistentes, embora possam envolver mais riscos e exigir maior conhecimento do investidor.

Quais as vantagens da poupança?

Aqueles que usam a poupança como uma fonte de investimento o fazem porque a aplicação oferece diversas vantagens.

Entre as vantagens da caderneta de poupança, pode-se destacar que não é necessário um saldo mínimo para iniciar e não há cobranças de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e Imposto de Renda sobre os rendimentos (lucro) acima de R$ 40 mil.

Além disso, é uma opção simples e descomplicada que não exige nenhum conhecimento prévio e pode ser atrelada à conta corrente, facilitando as primeiras aplicações.

A poupança também é coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e pode ser resgatada a qualquer momento.

Investimentos que rendem mais que a poupança

Existem outras opções de investimento em renda fixa que podem oferecer rendimentos mais atrativos do que a caderneta de poupança.

Uma delas é o Tesouro Direto, que permite ao investidor comprar títulos públicos emitidos pelo governo brasileiro.

Os títulos têm prazos e taxas de juros variados, o que pode proporcionar rendimentos mais altos e consistentes.

Outra opção são os Certificados de Depósito Bancário (CDBs), que são emitidos por bancos e oferecem taxas de juros maiores do que a poupança, dependendo do prazo e da instituição financeira em questão.

Há também os fundos de investimento em renda fixa, que podem ser compostos por títulos públicos, títulos privados e outros ativos de renda fixa, oferecendo uma diversificação maior e, em alguns casos, rendimentos mais atraentes.

No entanto, é importante lembrar que esses investimentos podem envolver mais riscos e exigir maior conhecimento do investidor.

Além disso, há os investimentos de renda variável, que podem gerar ganhos exponenciais. No entanto, por conta da volatilidade desses ativos, eles são mais arriscados do que os investimentos em renda fixa.

Você ainda tem dúvidas a respeito do rendimento da poupança hoje? Leia nossos outros artigos para saber mais.