Meta número 1: como virar uma pessoa financeiramente organizada em 2023

É tão certo como os fogos do réveillon em Copacabana, o sorteio da Mega-Sena da Virada e os engarrafamentos em direção ao litoral: conforme o ano vai chegando ao fim, inúmeras pessoas se dizem decididas a concretizar uma porção de metas a partir de janeiro seguinte. Há quem se imponha o objetivo de entrar em forma, outros prometem trocar de carro, mudar de endereço e por aí vai.

Sem planejamento financeiro, no entanto, concretizar a maioria dessas metas é simplesmente impossível. Se você vive endividado – ou chega sempre ao fim do mês sem nenhuma quantia para investir –, deveria se dispor, antes de tudo, a se transformar em uma pessoa financeiramente organizada a partir de janeiro. Equivale ao primeiro passo para a realização da maioria de seus sonhos.

Criar um planejamento financeiro é etapa crucial nesse processo. Equivale a registrar tudo o que acontece com o dinheiro que entra e sai das suas mãos, o que também vale para todos os membros da sua família. Com as entradas e saídas de dinheiro organizadas, fica muito mais fácil decidir se é possível ou não trocar de carro, por exemplo, ou torrar uma bela quantia num jantar.

Em outras palavras, quem sabe exatamente quanto ganha – e com o que está gastando – corre menos riscos de fazer compras por impulso que só trarão dor de cabeça no futuro.

O planejamento financeiro também faz com que pessoas endividadas saiam do vermelho mais rapidamente e escancara quais despesas podem ser reduzidas ou limadas para aliviar o orçamento.

Para quem quer virar uma pessoa financeiramente organizada em 2023, os apps ligados ao tema são grandes aliados. Estão sempre à mão; afinal, podem ser consultados e atualizados a qualquer momento.

Referência em educação financeira, o Banco PAN recomenda os seguintes aplicativos, todos eles com versões gratuitas e pagas:

1) Organizze — ajuda a organizar o controle de gastos e compará-los com seus ganhos, entre outros recursos.

2) Wallet — também ajuda a organizar sua vida financeira por meio do lançamento de dados e da análise de gráficos das suas transações.

3) Orçamento Fácil — dispõe de recursos parecidos e tem também uma seção dedicada ao uso de cartões de crédito.

4) Mobills — além de organizar sua situação financeira, envia notificações para você não perder nenhum prazo de vencimento.

Há quem prefira criar planilhas no computador, com a ajuda do bom e velho Excel. Se for o seu caso, lembre-se de que a sua precisa sempre estar atualizada — e deve ser consultada com regularidade.

“O primeiro ponto enfrentado pelas famílias brasileiras é a falta de entendimento sobre o seu próprio orçamento”, escreveu, no blog do Banco PAN, Breno Barlach, diretor de pesquisa e inovação da consultoria Plano CDE. “Para a grande maioria das famílias, a renda é variável, dependente de ‘bicos’, trabalhos informais, trabalhos como empreendedores, atividades para complementar a renda etc”.

O especialista foi além: “Com tantas ‘rendas’ que mudam mês a mês, as famílias não sabem dizer quanto vão ganhar e, consequentemente, quanto vão gastar a cada mês. Isso ocorre porque, no mês em que há mais renda disponível, é necessário cobrir algum empréstimo ou conta atrasada daqueles meses ruins”.

Para ajudar a turma que segue no vermelho, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) criou, com o apoio do Banco Central, a plataforma Meu Bolso em Dia. Em resumo, ela te ensina, gratuitamente, a se organizar financeiramente, sair das dívidas e juntar dinheiro para viver com mais tranquilidade.

Pagamentos em dia

Uma dica de ouro dada pela plataforma: “Se você é uma daquelas pessoas que costuma esquecer de tudo, coloque alertas no celular para te lembrar do dia de pagamento das parcelas que você assumiu. Vale a pena também fazer uma lista com todas as contas a pagar e colocá-la em um lugar visível — como a porta da geladeira — para não deixar qualquer parcela atrasar”.

Dívidas controladas

Outra dica que vale a pena ter em mente: “Antes de assumir uma dívida, pergunte-se sempre se a sua receita (o dinheiro que entra todo mês) é suficiente para pagar as despesas fixas (aluguel, contas de luz e água, internet, convênio médico etc) e as parcelas. Da mesma maneira, é muito importante controlar tudo o que você compra no cartão de crédito para garantir que vai sobrar dinheiro para pagar o valor total da fatura no vencimento”.

Quando as contas estiverem em dia, chegou a hora de começar a tirar os sonhos de consumo do papel. A compra de um eletrodoméstico importante, por sinal, ou a reforma da casa podem servir de incentivo para que você não se descuide do planejamento financeiro e se mantenha motivado. Daí é só reservar parte do orçamento para investir nos seus sonhos.