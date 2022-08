Mercado pet em alta: confira 10 franquias para investir

O Brasil tem, atualmente, cerca de 55,9 milhões de cães, 25,6 milhões de gatos, 19,9 milhões de peixes ornamentais e 40,4 milhões de aves canoras e ornamentais. Esse é o tamanho do mercado pet no país, segundo dados mais recentes da Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação).

Em termos de faturamento, o segmento é o sexto maior mercado pet do mundo, e registrou um crescimento de 42,5% durante a pandemia, de acordo com o Instituto Pet. A receita do setor saltou de R$ 35,3 bilhões em 2019 para R$ 51,7 bilhões em 2021. Somente no ano passado o crescimento foi de 27%.



10 franquias pet para investir

Empreendedores interessados nesse segmento encontram nas franquias do mercado pet uma oportunidade de negócio.

“O mercado pet já vinha em uma curva ascendente no Brasil e ganhou ainda mais impulso durante a pandemia”, comenta André Friedheim, presidente da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Ele destaca o aumento no número de brasileiros que consideram seus pets como membros da família. “A maior disseminação do home office incentivou mais adoções.

Cresce também a oferta de produtos e serviços para os pets. Inclusive, em nossa feira de franquias em junho tivemos a participação de redes de padarias e até confeitarias voltadas a pets. Trata-se de todo um universo que tende a envolver os tutores e seus animais que, não raro, ganham outros companheiros”, diz Friedheim.

Cuidados na hora de abrir uma franquia

Investir no segmento, assim como em qualquer franquia, requer alguns cuidados, diz Friedheim:

1. Conheça o setor de franquias, pois ele traz muitos benefícios, mas também obrigações

2. Aprofunde-se no segmento que pretende atuar, assim como público-alvo e área geográfica

3. Estude com cuidado as informações fornecidas pela rede, especialmente a Circula de Oferta de Fanquia (COF). “Inclusive, entrou em vigor o novo marco regulatório do setor que prevê um grau de transparência maior por parte de franqueadora. É preciso ficar atento a estes detalhes”, diz o especialista.

4. Converse com franqueados e ex-franqueados da rede. “Isso fornece detalhes da operação cotidiana”.

5. Outra dica importante é fazer uma avaliação ampla que abranja aspectos financeiros, de concorrência e riscos externos.

6. Por fim, antes de fechar, recomenda-se levar o contrato de franquia para um advogado especializado, uma vez que se trata de um compromisso de longo prazo e com muitos detalhes importantes envolvidos.

Especificamente em relação ao mercado pet, Friedheim reforça a questão de estudar bem a concorrência, pois a expansão atual atraiu muitos players, e ter bem claro como funcionam os canais digitais da rede de interesse, visto que estes canais ganharam ainda mais importância com a pandemia.

Conheça, a seguir, alguns modelos para investir, de franquias associadas à ABF:

Com investimento inicial de R$ 310 mil, a franquia é um centro completo de cuidados com os animais de estimação. Foi fundada em 1997 em São Paulo. O prazo de retorno do investimento fica em torno de 18 meses.

A farmácia de manipulação nasceu no interior de São Paulo e atende duas frentes: clientes e veterinários. Com 13 unidades atualmente, tem investimento inicial de R$ 300 mil e prazo de retorno entre 18 e 24 meses.

Há 28 anos no mercado, a rede de franquias não exige que o franqueado seja um veterinário. São três modelos de franquia para o investidor escolher: até 50 metros quadrados, de 51 a 100 metros quadrados e mais de 100 metros quadrados. O investimento inicial é de R$ 134 mil e o prazo de retorno fica entre 24 e 36 meses.

A farmácia de manipulação veterinária está no mercado há mais de 16 anos e tem 50 unidades espalhadas pelo país. São dois modelos de franquia: compacto, com até 70 metros quadrados, para cidades com até 150 mil habitantes e investimento inicial a partir de R$ 330 mil, e padrão, com mais de 100 metros quadrados, cidades com mais de 500 mil pessoas e investimento inicial começando em R$ 400 mil. O retorno, diz a franqueadora, vem em até 30 meses.

A farmácia de manipulação veterinária já tem mais de 50 unidades espalhadas pelo país. O investimento inicial é a partir de R$ 200 mil, a lucratividade fica entre 20% e 30% e o prazo de retorno varia de 36 a 48 meses.

A empresa de produtos de suplementação mineral para animais promete um faturamento anual de até R$ 600 mil. Já são mais de 400 franquias comercializadas e há opção de dois modelos para o investidor: home office e loja, ambas com uma tonelada de produtos para começar a comercializar. O retorno do investimento vem a partir de seis meses.

Fundada em 2011, a franquia é um espaço de convivência para os animais de estimação. Ali, os pets podem comer iguarias desenvolvidas especialmente para eles, como panetones, sorvetes e cervejas. O espaço também é usado para festas de aniversários dos bichinhos. Há dois tipos de franquia para o investidor: loja e quiosque. O investimento inicial fica em torno de R$ 105 mil, e o prazo de retorno estimado varia de 24 a 36 meses.

A loja de produtos para pets tem investimento inicial a partir de R$ 190 mil, com prazo de retorno estimado em 29 a 36 meses. O faturamento médio da unidade fica em R$ 1 mil por metro quadrado. O retorno do investimento chega entre 29 e 36 meses. São quatro tipos de loja para o investidor escolher: pocket (a partir de 50 metros quadrados), light (80 metros quadrados), full (mais de 170 metros quadrados) e experience (mais de 400 metros quadrados).

Com mais de 30 anos de mercado, a rede permite que donos de farmácias de manipulação veterinária façam a conversão para seu modelo de negócio. O investimento em uma nova unidade requer R$ 50 mil de taxa de franquia, R$ 30 mil de estoque inicial, R$ 40 mil de investimento em mobiliário, R$ 40 mil para o marketing de inauguração, R$ 60 mil para capital de giro e R$ 45 mil para equipamentos. Ainda soma-se a esses valores a reforma do imóvel, que sai por R$ 1.500 por metro quadrado, segundo estimativas da rede. O prazo de retorno previsto varia de 24 a 30 meses.

Inicialmente chamada de Pharmavet, a marca abriu suas portas em março de 2007 para um novo segmento de mercado, manipulação veterinária. Hoje, o candidato a franqueado pode optar por abrir a farmácia de manipulação veterinária Up + Vet com investimento inicial a partir de R$ 190 mil, mais R$ 20 mil de capital de giro, ou escolher o quiosque, com uma operação enxuta e multimarca. Nesse caso o investimento inicial fica em R$ 75 mil mais R$ 10 mil de capital de giro. O prazo de retorno fica entre 24 e 36 meses.