Mega da Virada: quanto renderia o prêmio de R$ 450 milhões na sua conta?

Os brasileiros têm até as 17h do dia 31 para tentar a sorte no maior prêmio da história das Loterias no Brasil, estimado em R$ 450 milhões. Caso apenas um apostador acerte os números da Mega da Virada deste ano, além de faturar essa bolada, também vai poder viver tranquilamente daqui em diante com os rendimentos.

Se aplicado na poupança, por exemplo, o valor de R$ 450 milhões rende mais de R$ 3 milhões ao mês, segundo Paula Nacif, Coordenadora de Relações com Investidores do Banco PAN. “Caso o investidor não realize nenhum resgate ao longo do ano, ao final de 2023 o valor total será de R$ 489 milhões, dado o efeito dos juros compostos (juros sobre juros)”, diz.

A especialista explica a rentabilidade da poupança depende da taxa Selic principalmente: se ela ficar igual ou abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic ao mês somado ao valor da Taxa Referencial (TR); se ficar acima de 8,5% ao ano, o rendimento é fixado em 0,5% mais a TR, que é o caso do cenário atual, com a taxa Selic de 13,75% ao ano.

“Por outro lado, se o sortudo que ganhar a Mega da Virada decidir investir em um CDB, com rendimento de 100% da taxa Selic, por exemplo, o rendimento anual será de R$ 62 milhões”, salienta Nacif. O resultado seria um montante de aproximadamente R$ 511 milhões ao final de 2023 (considerando que não haja nenhum resgate e que a taxa Selic se mantenha em 13,75%).

Como funciona a Mega da Virada

Esse é o concurso especial da Mega-Sena, que acontece anualmente na última noite do ano, 31 de dezembro – em 2022. O sorteio será às 20h.

As regras para jogar na Mega da Virada são as mesmas dos concursos regulares: para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os seis números entre os 60 disponíveis.

A diferença é que o prêmio não acumula e algum apostador, com certeza, vai acordar milionário em 2023. Se ninguém acertar os seis números, o valor é destinado aos acertadores da quina e assim por diante, até que haja pelo menos um ganhador.

O custo para apostar na Mega da Virada varia conforme a quantidade de dezenas escolhidas (veja quadro abaixo). É possível tentar a sorte com bilhetes a partir de R$ 4,50, valor referente ao jogo unitário, de seis números. Com a quantidade máxima de apostas, que passou de 16 para 20 este ano, a cartela custa R$ 174.420.

Os ganhadores têm 90 dias de prazo para solicitar o recebimento do dinheiro. Passado esse período, o prêmio prescreve e o valor é inteiramente repassado ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (Fies).

No sorteio do ano passado, 333 milhões de apostas foram feitas em todo o país. O prêmio principal, de 378 milhões, foi dividido entre dois ganhadores, que engordaram a conta bancária com R$ 189 milhões cada um. Desde 2009, primeira edição da Mega da Virada, nunca um apostador único ficou com dinheiro – será que é desta vez?