Inverno cripto: quando o panorama das criptomoedas deve melhorar?

No ano passado, estima-se, os investidores perderam US$ 2 trilhões com as criptomoedas. Daí o apelido criado para resumir o momento no qual os ativos do gênero parecem estar enredados: inverno cripto. O outrora badalado bitcoin foi uma das moedas digitais que mais se desvalorizou. Depois de atingir a maior cotação da história, quase US$ 70.000, despencou 70%. Atualmente, vale cerca de US$ 20.000.

Quais foram as consequências dos investimentos em criptos?

Para as grandes startups que apostam nesse universo, as consequências foram tenebrosas. Só em junho de 2022, elas demitiram mais de 2.000 pessoas. A Coinbase, por exemplo, que fez IPO em junho de 2021, atingindo valuation de US$ 86 bilhões, registrou prejuízo bilionário no ano passado e demitiu milhares de funcionários. “Contratamos em excesso”, admitiu Brian Armstrong, CEO da corretora de criptomoedas. “Crescemos muito rápido.”

Outra que se deu mal é a Crypto.com, que, em janeiro do ano passado, sofreu um ataque hacker que levou o equivalente a US$ 34 milhões dos clientes. A corretora, que ganhou fama ao adquirir o “naming rights” do estádio Staples Center, de Los Angeles, precisou desligar 260 funcionários por culpa do inverno cripto.

Pelo mesmo motivo, a BlockFi, que atua como corretora de moedas como Bitcoin e também concede empréstimos, desligou 20% dos funcionários em junho – a startup tem 1 milhão de clientes e o equivalente a US$ 10 bilhões sob custódia.

O inverno cripto vai acabar?

A pergunta que não quer calar é: o inverno cripto está próximo do fim? Para André Franco, head de pesquisas da corretora brasileira Mercado Bitcoin, a resposta é sim. “Muito provavelmente já estamos no fim”, afirma ele. “O Bitcoin, por exemplo, enfrentou um ano muito ruim, mas a expectativa é que haja recuperação em 2023”.

Para quem dispõe de criptomoedas e quer vendê-las em razão da desvalorização, Franco alerta que agora é o pior momento possível. “Notamos agora uma leve recuperação desse mercado e apostamos que 2024 será um ano muito positivo para ele”, diz o especialista. Em outras palavras, é melhor você controlar a ansiedade e esperar um cenário mais oportuno para negociar suas moedas digitais.

Qual o futuro das criptomoedas?

Segundo ele, o futuro das criptomoedas continua sendo muito promissor. “Há um potencial gigantesco no horizonte, mas que vai se confirmar em décadas e não apenas em alguns anos ou meses”, argumenta.

Aos interessados em estrear nesse universo agora, quando as cotações estão em baixa, Franco recomenda apostar em Bitcoin e, mais ainda, em Ethereum, que tem roubado a cena cada vez mais. São as duas criptomoedas mais valorizadas, hoje em dia, e, consequentemente, as que têm mais chances de crescer.

É natural que os ciclos de alta e baixa do mercado de criptoativos desencorajem muita gente a investir nele. “É preciso lembrar que os preços muito altos são fruto de uma euforia e que as quedas se devem a momentos pontuais de descrédito”, analisa o especialista do Mercado Bitcoin.

Para a CoinsPaid, líder europeia em processamento cripto, o inverno também parece estar próximo do fim. Nos últimos três meses de 2022, ela registrou um aumento de 32% no volume de transações em relação ao mesmo período do ano anterior.

Uma das explicações para o fenômeno são os valores mais em conta das criptomoedas – ou seja, o próprio inverno cripto –, que têm levado mais gente a tentar a sorte na economia digital. A popularização dos métodos de pagamento que aceitam moedas virtuais é outro fator para o acréscimo de transações registrado pela CoinsPaid.

“As criptomoedas são uma realidade que veio para ficar”, declarou Estefano Debernardi, gerente de desenvolvimento de negócios na América Latina da CoinsPaid. “Desde o surgimento das criptomoedas, a tecnologia delas não parou de inovar e tem se mostrado segura”.