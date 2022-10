Veja quanto custa o ingresso de 10 parques temáticos brasileiros

Em tempos de dólar alto, inflação e orçamento apertado para a maioria das famílias, não é preciso sair do Brasil para curtir alguns dos melhores parques de diversão e aquáticos do mundo.

No ranking Travelers’ Choice 2022 – Best of the Best, da plataforma internacional de viagens Tripadvisor, dos dez parques mais bem avaliados pelos turistas em todo o planeta, três são brasileiros.

Qual o melhor parque de diversão do Brasil?

No levantamento, que considera tanto a quantidade quanto a qualidade das avaliações dos turistas, o Beto Carrero World, em Santa Catarina, foi eleito o terceiro melhor parque, o Hot Park, em Goiás, o sexto, e o Parque Terra Mágica Florybal, o décimo.

Além da experiência positiva dos visitantes, outro fator importante se destaca para quem planeja fazer um passeio do tipo com a família: o gasto com os ingressos nos parques nacionais é bem menor do que nos famosos complexos de Orlando (EUA), por exemplo.

Para ter uma ideia de quanto custa para entrar nessas atrações, listamos os preços dos ingressos em 10 dos parques de diversão mais conhecidos do país. Os valores são referentes a outubro, com entrada aos fins de semana e a compra feita diretamente no site oficial. Ingressos para dias da semana e comprados na bilheteria ou em outro ponto de venda podem ter valores diferentes.

Preços dos ingressos nos parques de diversão e aquáticos brasileiros

1. Beto Carrero World

Penha (SC)

www.betocarrero.com.br

O principal parque de diversões do país – e também da América Latina – possui mais de 100 atrações. É organizado de forma semelhante aos parques americanos, com diferentes áreas temáticas. Além dos brinquedos, os visitantes contam com shows, animais, kart e ainda, graças à parceria com a DeamWorks, podem tirar fotos com personagens como Shrek, Kung Fu Panda e os pinguins de Madagascar.

ENTRADA

Passaporte* para 1 dia, de 5 a 59 anos: R$ 159,90 (sem a promoção, custa R$ 320)

Passaporte 1 dia + 1 Fast Pass** com 10% de desconto na compra antecipada: R$ 240,81

Passaporte de acesso para 2 dias, de 5 a 59 anos: R$ 249,90 (sem a promoção, o valor é R$ 598)

Passaporte anual: R$ 449,90 para 1 pessoa (entrada liberada o ano todo)

Meia-entrada: mais de 60 anos, estudante, doador de sangue, ID Jovem, pessoa com deficiência (PCD) ou acompanhante e professor

Entrada gratuita: aniversariantes do dia e, somente em outubro, crianças de até 12 anos acompanhadas de 1 adulto pagante durante 1 dia

*O pagamento dos passaportes pode ser parcelado em 10 vezes

**Dá direito a 1 acesso especial às cinco atrações mais procuradas do parque

OPCIONAIS***

Entre os acessos adicionais, estão entradas para shows, apresentações, atrações especiais, maquiagem de Halloween e um passeio de bondinho em Balneário Camboriú – com preços variados.

A apresentação Excalibur (duelos medievais), para crianças de 5 a 8 anos, por exemplo, incluindo um lanche, custa R$ 39,90. Já para quem tem a partir de 9 anos, o preço sobe para R$ 79,90.

Ainda estão à venda nesta categoria os acessos especiais, como o Fast Pass, o estacionamento antecipado e a área VIP. Com um custo extra de R$ 40, a pulseira de Área VIP evita filas e garante assento reservado na apresentação escolhida.

*** O pagamento dos adicionais pode ser parcelado, alguns em até cinco vezes e outros em dez

COMBOS

Os combos unem atrações dentro e fora do parque. Os preços variam conforme a idade da criança e o combo escolhido. O pacote que inclui 1 passaporte Beto Carrero de 1 dia + 1 passeio ao Oceanic Aquarium, em Balneário Camboriú, com criança de 5 a 12 anos, por exemplo, sai por R$ 224,80 ou 10x de R$ 22,48.

2. Hot Park

Rio Quente (GO)

www.rioquente.com.br/hot-park

O parque mistura muita diversão com a tranquilidade das águas cristalinas e naturalmente mornas do Rio Quente. São 6,5 milhões de litros de água, que se renovam a cada 3 horas. As mais de 20 atrações incluem praia, aquatirolesa, toboáguas, passeios de boia, escola de surf, complexos infantis e até mergulho.

ENTRADA

Adulto, acima de 18 anos, 1 dia: R$ 169

Adulto, 2 dias: R$ 254

Adulto, 3 dias: R$ 355

Adolescente, de 12 a 17 anos, 1 dia: R$ 169

Criança, de 5 a 11 anos: R$ 135

Sênior, acima de 60 anos: R$ 135

Aniversariante: R$ 135

Entrada a partir das 13h: R$ 135

Resort Pass* adulto: R$ 338

Resort Pass* criança: R$ 270



* Além do Hot Park, dá acesso ao Parque das Fontes, de piscinas termais

3. Parque Terra Mágica Florybal

Canela (RS)

www.parqueterramagicaflorybal.com.br/pt

O parque faz jus ao “mágica” do nome, oferecendo um universo encantado, repleto de bonecos e personagens fantásticos, criados e produzidos por artistas da região de Canela. Também há atrações para quem gosta de aventura, como o Voo do Pterodáctilo na área temática dos dinossauros.

ENTRADA*

Adulto: R$ 150

Infantil (4 a 15 anos): R$ 75

Infantil (0 a 3 anos): grátis

Acima de 60 anos: R$ 75

Meia-entrada: estudante com carteirinha UNE, policial, bombeiro e professor com documento do do SINPRO

Aniversariante: grátis + direito a uma sessão de cinema 7D

OPCIONAIS (somente no local)

Cinema 7D adulto: R$ 20

Cinema 7D infantil de 4 a 15 anos/idoso/estudante: R$ 10

Velociraptor: R$ 20

Voo do Pterodáctilo: R$20

*Inclui estacionamento ou transporte de van hotel/parque/hotel



4. Wet’n Wild

Itupeva (SP)

www.wetnwild.com.br

O parque aquático fica em uma região estratégica, com 300 dias de sol por ano. São mais de 25 atrações classificadas como família, moderadas e radicais, que juntas contabilizam 7 milhões de litros de água tratada e reciclada. Um exemplo é o Meteor, o tobogã com cápsula mais alto do mundo, equivalente a um prédio de 13 andares.

ENTRADA

Flex Price: R$ 149,90

Infantil 1 a 6 anos: R$ 56,90

Wild Pass (anual): R$ 399

Combo 4 pessoas: R$ 526,90

Aniversariante: R$ 149,90 + 80% de cashback para usar no parque

Especificamente neste mês das crianças, há ingressos diferenciados, que incluem café da manhã e uma foto 25 x 20 com personagens da Turma da Mônica:

Ingresso regular com café da manhã e foto: R$ 249,90

Ingresso infantil 7 a 10 anos com café da manhã e foto: R$159,90

Ingresso infantil 1 a 6 anos com café da manhã e foto: R$ 69,90

OPCIONAL

Garantia contra chuva: R$ 10

Se chover entre as 11h e 16h durante a visita, este opcional garante um ingresso para retornar ao parque aquático outro dia. Compra somente antecipada (pelo menos 1 dia antes) pela Wetshop ou televendas.

5. Hopi Hari

Vinhedo (SP)

www.hopihari.com.br

Com 760.000 m2, o parque de diversões se denomina O País Mais Divertido do Mundo. É dividido em cinco regiões, cada uma com diferentes atrações, com os níveis de adrenalina. Uma das mais famosas é a Montezum, a maior montanha-russa de madeira da América do Sul.

ENTRADA*

Individual parque + Hora do Terror: R$ 149,90

2 ingressos parque + Hora do Terror: R$ 269,82 (10% de desconto)

Criança até 1 metro de altura: grátis

Criança acima de 1 metro, com idade igual ou inferior a 12 anos: valor com desconto disponível nas bilheterias

Acima de 65 anos: grátis

* Os valores podem ser parcelados em até 6 vezes

6. Thermas Acqualinda

Andradina (SP)

www.thermasacqualinda.com.br

O mais recente grande parque aquático do país, inaugurado recentemente, é um dos maiores da América Latina, com 142,5 mil metros quadrados. Conta com 19 atrações para todas as idades. Entre elas, piscina de ondas, praia artificial, vulcão, rio lento e montanha-russa aquática.

ENTRADA

Ingresso: R$ 130

Criança abaixo de 6 anos: grátis

Criança de 7 a 11 anos: R$ 65

Estudante, idoso e PCD: R$ 65

Passaporte anual: R$ 1.054

7. Thermas dos Laranjais

Olímpia (SP)

www.termas.com.br

Segundo parque aquático mais visitado do mundo, de acordo com a Themed Entertainment Association (TEA/AECOM), o Thermas possui mais de 55 atrações, a maioria com águas quentes circulantes vindas do Aquífero Guarani, em temperaturas que variam de 26º C a 38º C.

ENTRADA

Inteira: R$ 110

Meia-entrada: criança de 7 a 12 anos, estudante, pessoa com mais de 60 anos, professor e funcionário do ensino público em São Paulo, jovem de baixa renda, PCD e acompanhante, Polícia Militar-SP e Polícia Civil-SP

Crianças de 1 a 6 anos: R$ 208

8. Parque da Mônica

São Paulo (SP)

www.parquedamonica.com.br

O visitante tem acesso a mais de 20 atrações educativas e interativas, como a casa da Mônica, o quarto do Cebolinha, a cozinha da Magali, a piscina de bolinhas do Cascão, o Horacic Park, a roda-gigante da Turma e a montanha-russa do Astronauta, além de apresentações musicais dos personagens.

ENTRADA*

Inteira adulto/infantil**: R$ 299

Meia-entrada: R$ 149,50

Menor de 2 anos, gestante e acima de 80 anos: grátis

Acima de 60 anos: R$ 80

Servidor público da educação em São Paulo: R$ 90

PCD de 2 a 17 anos: grátis

PCD acima de 18 anos: R$ 80

Acompanhante de PCD: R$ 80

* Pagamento em até 5 vezes

** Em outubro, há venda promocional de ingressos, mas com quantidade limitada: R$ 139 infantil e R$ 99 adulto (para serem usados com data marcada até 30/12)



9. Beach Park

Aquiraz (CE)

www.beachpark.com.br

O parque aquático do complexo Beach Park reúne quase 20 atrações, desde atividades tranquilas até as mais radicais. A mais famosa é o toboágua Insano, de 41 metros de altura (14 andares), que são percorridos em queda livre em apenas 5 segundos – a velocidade chega a 105 km/h!

ENTRADA*

Ingresso 1 dia adulto (Pix): R$ 250

Ingresso 1 dia adulto (cartão de crédito): R$ 260

Ingresso 1 dia criança até 12 anos (cartão ou Pix): R$ 250

Passaporte 2 dias: R$ 380

Passaporte 3 dias: R$ 450

Passaporte 4 dias: R$ 560

Passaporte 5 dias: R$ 600

Passaporte 6 dias: R$ 660

Passaporte 7 dias: R$ 700

Acima de 60 anos, gestante e PCD: R$130

* Pagamento em até 6 vezes

10. Arraial d'Ajuda Eco Parque

Arraial d’Ajuda (BA)

www.arraialecoparque.com.br

O parque aquático pé na areia, que fica no distrito pertencente a Porto Seguro, tem atividades para todas as idades e se diferencia pelo conceito sustentável. Além das várias opções aquáticas, traz atrações culturais, como capoeira, dança indígena de índios Pataxós e a exposição interativa de recifes de coral.

ENTRADA*

Ingresso adulto (12 a 59 anos): R$ 120

Combo 2 dias: R$ 160

Combo 3 dias: R$ 185

Ingresso criança (4 a 11 anos): R$ 90

Combo 2 dias: R$ 120

Combo 3 dias: R$ 140

Ingresso idoso (a partir de 60 anos): R$ 70

Combo 2 dias: R$ 95

Combo 3 dias: R$ 110

* Os valores podem ser parcelados em até 6 vezes