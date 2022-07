Como ganhar dinheiro respondendo pesquisas online

Insights de possíveis consumidores. Eis o que a UserTesting ofereceu para a grife Burberry, um dos clientes mais admirados da companhia californiana. Ela é especializada em promover pesquisas com potenciais consumidores para ajudar a criar experiências digitais excepcionais — e eliminar as ruins. A marca britânica a procurou com o intuito de aprimorar a navegabilidade de seu aplicativo e dar um upgrade na produção de conteúdo.

Graças aos insights recebidos, o aplicativo da grife ganhou soluções de design que o deixaram mais impactante e inovador. O app agora destaca conteúdos inspiradores, expande recomendações personalizadas e aposta em notificações. Com tudo isso, a nota da ferramenta na App Store pulou de 4,6 para 4,9 e as interações com conteúdos personalizados cresceram 200%.

"Com a UserTesting, alcançamos os clientes remotamente — em suas casas em Londres ou nos escritórios em Nova York”, diz Omar Musa, diretor de design de produto e UX da Burberry. “Ter diversas perspectivas para todos os produtos que criamos é vital para o nosso sucesso.”

Com uma lista de clientes que inclui Microsoft, Sony, Samsung, Canva e HP, entre outros, a UserTesting se vale de uma estratégia útil para quem procura uma renda extra: ela paga para os interessados em responder as pesquisas online que realiza.

Em média, são 10 dólares (cerca de 54 reais) para perto de 20 minutos de dedicação, no máximo. Os pagamentos são efetuados por meio do PayPal e os participantes precisam se submeter a um teste rápido antes de começar — às vezes há pessoas demais para pesquisas de menos e nem todo mundo se enquadra nos perfis requisitados.

Outra plataforma que promove pesquisas neste mesmo formato é a My iyo. Respondê-las garante de 500 a 1.500 pontos. Já no cadastro os participantes recebem 600. Quem convida outras pessoas para o site ganha mais 500. Só a partir de 20.000 pontos, no entanto, você conseguirá convertê-los em dinheiro vivo (essa quantidade equivale a 20 euros, ou cerca de 110 reais). Para sacar, é preciso abrir uma conta no PayPal.

A The Panel Station, que reúne 6,3 milhões de consumidores de 35 economias em ascensão, paga cada pesquisa respondida com 1.000 pontos. Dá para solicitar o saque, por meio do PayPal, quando se atinge a pontuação de 8.000 (equivale a 55 reais). Outra alternativa é transformar os pontos acumulados em descontos no Submarino.

A Hiving promove pesquisas online e também permite que os consumidores testem novos produtos em primeira mão, sendo remunerados por isso. A cada 4.000 pontos, que valem 4,50 dólares (ou uns 24 reais), você pode solicitar um novo saque, também via PayPal. A cada pesquisa respondida, embolsa-se de 200 a 1.500 pontos.

Outra plataforma conhecida é a Toluna Influencers. Suas pesquisas rápidas geram 15 pontos cada uma. Já as mais trabalhosas dão direito a 1.000 ou até 2.000 pontos e estão atreladas a sorteios mensais. Quando se chega a 32.000 pontos, que equivalem a 20 reais, é possível dar início aos saques.

Duas gigantes do mundo da internet também entraram na onda. Uma delas é a Meta, que todo mundo ainda conhece como Facebook. Por meio do Meta Viewpoints, antes chamado de Facebook Viewpoints, a companhia convida os internautas a experimentar novos produtos e a mergulhar em estudos e pesquisas. A participação também é reembolsada com pontos — 1.000 deles valem 5 dólares.

O maior provedor da internet criou algo semelhante, o Google Opinion Rewards. Restrito ao sistema operacional Android, lista uma série de questionários sobre diferentes temas em troca de prêmios diversos. Não dá para ficar rico — é 1 dólar por pesquisa —, mas, somando cada participação, pode-se chegar a quantias consideráveis.