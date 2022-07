10 franquias para investir de R$ 5 mil a R$ 10 mil

A expectativa da Associação Brasileira de Franchising (ABF) para o desempenho do setor não poderia ser mais otimista. O faturamento neste ano pode bater em R$ 201 bilhões, cifra que representa um salto de 9% em relação a 2021. A entidade também estima que o número de redes deverá chegar a 3.026 até dezembro, uma alta de 5%, totalizando 182.969 unidades e 1.481.885 empregos.

Os números confirmam que o setor de franquias está novamente nos trilhos após a queda registrada em 2020. No primeiro ano da pandemia, o faturamento do setor foi de R$ 167 bilhões, recuo de 10% sobre 2019. Se as previsões da ABF se confirmarem, o faturamento neste ano será superior ao da pré-pandemia, quando alcançou R$ 186 bilhões em 2019.

Esse universo hoje é formado por 2.882 redes, que somam mais de 170.000 unidades. Em média, cada cadeia dispõe de 59,3 pontos de venda.

As campeãs em faturamento no ano passado foram as franquias de saúde, beleza e bem-estar, que registraram R$ 38,9 bilhões de receita. Depois, vieram as de foodservice, com R$ 32,7 bilhões, e as do mundo da moda, com R$ 22 bilhões de faturamento.

Para os interessados em investir nesse universo sem gastar muito, separamos 10 franquias que demandam aportes que partem de R$ 5.000 até o limite de R$ 10.000.

Antes de decidir onde investir, contudo, a dica básica é se aprofundar no assunto. “O mundo do franchising é muito suscetível a modismos”, alerta Claudia Consalter, sócia-fundadora da rede OrthoDontic. “De repente, alguém inventa um produto ou traz um produto de fora para o Brasil, monta uma franquia e essa franquia vira a febre do momento.”

Na visão de Claudia, é importante colocar o franqueador na parede logo de cara na busca pelo máximo de informações possíveis. “É preciso avaliar o conceito do negócio, as promessas do franqueador e ser crítico sobre o plano de negócio”, aconselha. “Quando se está disposto a apostar em uma franquia jovem, que esteja na moda, é preciso aceitar o fato de que você não terá grande suporte na implantação”.



Franquias que partem de R$ 5.000

D Créditos

É uma plataforma digital que oferece serviços de crédito, seguro e consórcio.

Investimento mínimo: R$ 4.193

Retorno: de 1 a 5 meses

Faturamento médio: R$ 15.000 a R$ 35.000

Achei no Pão

Trata-se de uma rede de publicidade em sacos de pão.

Investimento mínimo: R$ 4.980

Retorno: de 1 a 6 meses

Faturamento médio: sob consulta

Drywash

Com 168 unidades no Brasil, atua no ramo de estética automotiva.

Investimento mínimo: R$ 3.164,50

Retorno: de 1 a 24 meses

Faturamento médio: sob consulta

Portal da Cidade

É uma rede de comunicação online cuja missão é gerar informação local com qualidade.

Investimento mínimo: R$ 5.000

Retorno: de 6 a 24 meses

Faturamento médio: sob consulta

+Ágil

Parceira de grandes bancos, opera vários tipos de linhas de crédito.

Investimento mínimo: R$ 5.000

Retorno: de 1 a 3 meses

Faturamento médio: R$ 15.000

Franquias que partem de R$ 10.000

TZ VIAGENS

Com 127 unidades no Brasil, é uma agência de viagens e intercâmbio, física e online, com produtos de várias marcas.

Investimento mínimo: R$ 6.750

Retorno: de 1 a 24 meses

Faturamento médio: R$ 250.000

Drs. protect

Apresenta-se não como uma corretora de seguros, mas como um pool de especialistas em saúde financeira de pequenas e médias empresas.

Investimento mínimo: R$ 8.000

Retorno: de 12 a 18 meses

Faturamento médio: R$ 8.000

Clube Turismo

A primeira loja desta agência de viagens abriu as portas em 2003. Hoje são 550 unidades no Brasil.

Investimento mínimo: R$ 6.900

Retorno: de 1 a 24 meses

Faturamento médio: sob consulta

PremiaPão

É mais uma rede especializada na comercialização de publicidade em sacos de pão.

Investimento mínimo: R$ 6.000

Retorno: de 2 a 6 meses

Faturamento médio: R$ 17.000

Monitorias

Com 58 unidades no país, é um grupo de escolas que ajuda no reforço de alunos com problemas de aprendizado.

Investimento mínimo: R$ 7.990

Retorno: de 8 a 18 meses

Faturamento médio: R$ 13.000