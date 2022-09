7 franquias home based para investir até R$ 8 mil

A pandemia fez com que muita gente passasse a adotar o trabalho remoto. E mesmo agora, com a possibilidade do retorno presencial, quem descobriu as vantagens do home office resiste a abandoná-lo.

O movimento é percebido, inclusive entre as franquias, que têm registrado um aumento na procura pelo modelo home based, que permite a gestão e a operação do negócio de forma remota.

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), atualmente há mais de 550 marcas brasileiras operando desta forma, e há boas perspectivas de crescimento para os próximos anos.

Quais as vantagens das franquias home based

Entre as vantagens das franquias home based está a possibilidade de trabalhar em casa, com conforto e flexibilidade de horário, e sem a necessidade de investir em um ponto físico, evitando assim gastos com alugueis, contas de consumo e reformas, por exemplo.

Com o investimento costuma ser mais baixo e, o retorno, mais rápido, o modelo de negócio acaba sendo uma opção interessante para quem está começando a empreender.

Mas engana-se quem pensa que é fácil. Assim como quem trabalha remotamente, o franqueado home based deve seguir uma rotina de trabalho – disciplina e organização são habilidades importantes.

Vale lembrar ainda que quem escolhe trabalhar em áreas como vendas e prestação de serviços muitas vezes chega a ficar, segundo a ABF, 70% do tempo na rua, atendendo demandas externas.

Como funciona uma franquia home based

No modelo tradicional, é comum que o franqueado tenha que seguir uma série de exigências, tanto em relação ao espaço físico como à estrutura e local da operação. Alguns, inclusive, cumprem especificações sobre a localização da unidade.

Já o franqueado home based não precisa cumprir essas exigências e, muitas vezes, pode operar com uma equipe mais enxuta, apenas com um computador e um telefone. No entanto, isso não o exime de cumprir alguns padrões determinados pelo franqueador, como o uso de plataformas e ferramentas específicas.

O que saber antes de abrir uma franquia home based

Abrir uma franquia home based requer dedicação ao negócio e cuidado com as normas estabelecidas pela franqueadora.

Segundo a ABF, geralmente quem investe em uma franquia home based aproveita os recursos provenientes do seguro-desemprego, do fundo de garantia, da rescisão de contrato, e da venda de automóveis ou imóveis para começar o próprio negócio.

Mas, seja qual for a fonte, é importante ter em mãos todo o capital necessário, já no começo da empreitada. E, se possível, guardar parte desse valor para usar como capital de giro durante os primeiros meses de operação.

Assim como em outros modelos de franquia, é importante ainda optar por uma área com a qual você tenha interesses e afinidades. Vale também buscar o máximo de informações sobre o mercado em que irá atuar, conversar com franqueados da marca para conhecer os prós e contras do investimento e se informar sobre o tempo de retorno do investimento para não se arrepender no futuro.

Confira, a seguir, sete franquias home based para investir até R$ 8 mil:

DCREDITOSFundada em 2019, a plataforma digital atua como comercialização de franquias de correspondentes bancários, para ajudar empreendedores a alavancarem seus negócios. Atualmente conta com mais de 7.000 clientes ativos, somando mais de 30.000 clientes.

Investimento mínimo: R$ 4 mil

Faturamento médio: de R$ 15 mil a 35 mil

LIMPEZA COM ZELO

Com 18 anos de mercado, a empresa atua no setor de limpeza e desinfecção comercial e residencial. Oferece formação técnica completa, ferramentas de gestão, suporte administrativo e clientes iniciais aos fraqueados.

Investimento mínimo: R$ 6.500

Faturamento médio: de R$ 6.500 a R$ 85 mil

MONITORIAS

Fundada em 2015, a proposta da empresa é oferecer reforço escolar e aulas particulares para alunos do ensino fundamental e médio. Hoje conta com centenas de professores parceiros ativos, dezenas de franqueados, atuando em mais de 50 cidades, distribuídas em 17 estados.

Investimento mínimo: R$ 8 mil

Faturamento médio: R$ 13 mil

TRUST

Operando desde 2009, a agência de intercâmbio e turismo trabalha em parceria com instituições de ensino de todo o mundo, prestando atendimento personalizado e diferenciado. Além da transferência de know-how, oferece assessoria jurídica e treinamento permanente.

Investimento mínimo:R$ 5.900

aturamento médio: de R$ 45 mil a 150 mil

DRS. PROTECT

A empresa de tecnologia, benefícios, ferramentas financeiras e seguros aposta na tecnologia para ajudar a manter no verde o caixa das PMEs. Com treinamento online, sistemas de Gestão e Multicálculo (hoje com 13 produtos) e muita metodologia, a rede de franquias conta com 16 unidades em seis estados.

Investimento mínimo: R$ 8 mil

Faturamento médio: R$ 8 mil

+ ÁGIL

Empresa do Grupo Adriano Cobuccio voltada ao setor financeiro, atua com créditos, seguros e consórcios, com oferta de empréstimo pessoal através de aplicativo. Conta com 554 unidades pelo Brasil.

Investimento mínimo: R$ 5 mil

Faturamento médio: R$ 15 mil

PREMIAPÃO

Com seis anos de mercado, a empresa é especializada na comercialização de publicidade nos sacos biodegradáveis de pão, divulgando marcas e produtos diretamente ao público-alvo. Já contabilizou mais de 15 mil anunciantes e hoje soma 100 unidades pelo Brasil.

Investimento mínimo: R$ 6 mil

Faturamento médio: R$ 17 mil