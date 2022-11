Empreendedora se destaca no mercado pet com aromaterapia para cães

Segundo dados levantados pelo censo do IPB (Instituto Pet Brasil) de 2021, o Brasil é o terceiro país em números de animais domésticos, com 149,6 milhões. Considerando a população do país, que chega a 215 milhões, pode-se estimar que pelo menos 70% dos brasileiros têm ou conhecem alguém que tenha um pet em casa.

A boa notícia é que os tutores têm dado mais atenção à saúde e ao bem-estar de seus animais. De acordo com relatório desenvolvido pela DataHub, plataforma de análise de dados que conta com o cadastro de aproximadamente 50 milhões de empresas, o setor de higiene e embelezamento de animais domésticos cresceu 316% nos últimos seis anos.

De olho nessa demanda, a zootecnista Regina Herculano Pinto criou, em 2019, a Adoleta Diversão Pet, marca registrada da Garra Animal, distribuidora de produtos para pets no estado da Paraíba.

“A Adoleta tem produtos diferenciados e surgiu com a proposta de se tornar, dentro da própria distribuidora, o carro-chefe em vendas para trazer maior estabilidade para a empresa”, conta a empreendedora.

Desafios dos primeiros passos

Regina conta que no início de sua trajetória empreendedora se deparou com a dificuldade de eleger em qual segmento pet a Adoleta atuaria. Afinal, diante de um setor tão concorrido, optar pelo nicho mais promissor não é tarefa simples.

“Logo depois, o desafio foi encontrar parceiros qualificados e dispostos a entrar nessa jornada conosco, garantindo a qualidade dos nossos produtos e disseminando a marca no mercado”, ela lembra.

Foco no diferencial

Com mais de 100 itens no portfólio, a estratégia de Regina para se destacar da concorrência foi investir em produtos diferenciados, como a linha de aromaterapia para cães Aromadog. Ao entrar em contato com o sistema nervoso do animal, o aroma de lavanda, por exemplo, proporciona a sensação de relaxamento e bem-estar.

“A tecnologia já é utilizada e comercializada em outros países do mundo. Porém, aqui no Brasil, somos detentores da fórmula aromaterapêutica para cães”, conta Regina.

Com um catálogo que prioriza produtos confeccionados em materiais de alta qualidade, diferentes texturas e formatos anatômicos, a Adoleta tem, ainda, 12 linhas de brinquedos pensados para todas as raças, sem esquecer da segurança e saúde dos pets.

Com sede localizada na Paraíba, a empresa conta com atendimentos online para lojistas e distribuidores através do SAC, e tem parceria com distribuidores em alguns estados. “No restante do território nacional trabalhamos com empresas representantes.

Mas nosso principal objetivo é, em breve, termos parceiros distribuidores em todos os estados, facilitando assim o trajeto dos nossos itens até os lojistas de todo país e consequentemente ao nosso consumidor final”, conta a empreendedora, de olho no futuro.