Distribuidora de bebidas foi a ideia de negócio mais procurada de 2022; veja como se dar bem no ramo

“Como montar uma distribuidora de bebidas" foi o tópico mais pesquisado no último ano por quem quer empreender e buscou informação na plataforma do Sebrae, apontou um levantamento da entidade. Na sequência, no top 3 dos conteúdos mais procurados para abertura de novas empresas, estão pet shop e corretora de imóveis.

O segmento de bebidas também foi o campeão de buscas dos candidatos a empresários em 2021, na edição anterior do estudo, o que evidencia o aquecimento desse mercado.

“A pandemia causou uma grande mudança nos hábitos dos consumidores. Desde 2020, a compra de bebidas por meio de canais digitais, como aplicativos e e-commerce, tornou-se um novo hábito para muitos consumidores, o que acabou estimulando uma entrada grande de empreendedores nesse ramo”, esclarece o presidente do Sebrae, Carlos Melles.

Por que “distribuidora de bebidas” foi a ideia de negócio mais procurada?

Segundo a entidade, a facilidade de entrada no mercado, com poucas barreiras e pouca mão de obra envolvida, e a questão do empreendedorismo por necessidade, já que mais pessoas ficaram desempregadas, também ajudam a justificar a procura por esse tipo de negócio.

Afinal, a configuração da empresa costuma ser simples: um espaço com freezers – muitas vezes dentro do próprio imóvel em que a família mora – e uma variedade de bebidas prontas para consumo imediato. “É uma atividade que não exige um investimento alto de capital, o que atrai um grande volume de microempreendedores individuais (MEI)”, ressalta Melles.

As 10 ideias de negócios mais procuradas em 2022 1. Distribuidora de bebidas 2. Loja de animais ou pet shop 3. Corretor(a) de imóveis 4. Escritório de consultoria 5. Papelaria 6. Drogaria 7. Imobiliária 8. Padaria 9. Empresa de reciclagem 10. Minimercado Fonte: Estudo Ideias de Negócios 2022 (Sebrae)

Dicas para uma distribuidora de bebidas bem-sucedida

Se você quer empreender e também se interessa por esse ramo, o Sebrae dá algumas dicas importantes para ter sucesso no negócio:

Escolha uma localização estratégica . Prefira onde haja maior circulação de pessoas, seja de fácil acesso ou perto de algum lugar com movimento, como clubes e parques.

Diversidade de produtos é essencial. De acordo com o Sebrae, o ideal é que o cliente encontre o que precisa, mas também tenha opções para experimentar algo novo. Vale juntar ao seu portfólio alguns alimentos práticos, como snacks, ou até carne a vácuo para churrasco.

Garanta a temperatura ideal. As bebidas como sucos, cervejas e refrigerantes devem estar geladas na medida certa, no ponto que o brasileiro gosta. Parece óbvio, mas é bom lembrar, pois é um dos principais pontos capazes de fidelizar o seu cliente.

Funcione em horário estendido. Muita gente passa em uma distribuidora para comprar bebida de última hora, quando está a caminho de uma festa ou jantar, e não quer perder tempo com filas no supermercado. Por isso, ter flexibilidade de horário (ou até operar 24h) é o ideal.

Ofereça serviço de delivery. A comodidade de o cliente receber as bebidas em casa é importante. Assim, vale a pena investir em um serviço de entrega organizado e rápido, seja próprio ou terceirizado.

Atraia o cliente com promoções e combos. Selecione os produtos de maior saída e ofereça um mix com preços atrativos, explorando bem a comunicação visual para anunciar as ofertas.

Capriche no atendimento. Para se destacar da concorrência, faça da sua empresa uma referência em bom atendimento. Como em qualquer outro negócio, para cativar o cliente, seja educado e simpático.

Prefira equipamentos novos, de baixo consumo de energia. Além de prejudicar o meio ambiente, economizar mantendo aparelhos antigos não vale a pena, pois a conta de luz será mais alta e isso impacta diretamente a receita do negócio.

Coloque a empresa nas redes sociais. A presença digital da sua distribuidora vai aproximar os consumidores, aumentar as chances de atrair novos clientes e ser um canal essencial para divulgar o portfólio, anunciar promoções, tirar dúvidas, fazer sorteios e afins.