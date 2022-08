Como consultar seu FGTS? Quatro em cada dez brasileiros desconhecem seu saldo

Um levantamento recente revelou que 38% da população não têm ideia de quanto possui de saldo na sua conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O dado é da pesquisa A Relação do Brasileiro com o FGTS, encomendada pela Serasa e o Banco PAN ao Instituto Opinion Box, com o objetivo de entender a relação dos trabalhadores brasileiros com o Fundo.

O que é o FGTS?

O FGTS é um direito de todas as pessoas que trabalham com carteira assinada. A cada mês de serviço, o empregador deposita 8% do salário do funcionário em uma conta vinculada ao Fundo de Garantia. O valor acumulado pode ser sacado pelo empregado em algumas situações (confira as principais aqui).

Como consultar o meu FGTS?

É importante o trabalhador acompanhar o saldo para se planejar e, principalmente, monitorar se os depósitos estão sendo feitos corretamente pelo patrão. Se você ainda não faz isso, veja quatro opções para consultar o FGTS.

Como acessar o aplicativo FGTS?

O app FGTS está disponível nas lojas de aplicativo do seu celular para ser baixado de forma gratuita. Nele, é possível conferir o seu extrato detalhadamente, com os seus dados cadastrais e os lançamentos realizados nos últimos seis meses.

Passo a passo de como acessar:

1. Busque FGTS na loja de aplicativos do seu celular. Encontrado o app, clique em instalar;

2. Abra o aplicativo e selecione a opção "Cadastre-se";

3. Preencha todos os dados solicitados, como CPF e nome completo, e registre uma senha de acesso. Ela deve ser numérica, com seis dígitos;

4. Depois, clique no botão "Não sou um robô";

5. Você receberá então um e-mail de confirmação. Acesse esse e-mail e clique no link que foi enviado;

6. Depois do cadastramento, abra o aplicativo e informe o CPF e a senha cadastrada;

7. Em seguida, aparecerão algumas perguntas adicionais sobre a sua trajetória de trabalho, para confirmar se é você mesmo quem está usando o app;

8. Após responder essas perguntas, leia e aceite as condições de uso, clicando em “Concordar”;

9. Feito isso, é só clicar em “Meu FGTS” para acompanhar o seu extrato e demais informações.

Mensagem no celular

A Caixa oferece o serviço de envio de mensagens via SMS para que você seja informado sobre os depósitos efetuados pelo empregador e o seu saldo atualizado do Fundo de Garantia. O cadastro é gratuito e pode ser realizado tanto pelo aplicativo FGTS quanto pelo autoatendimento da Caixa, usando Cartão do Cidadão e senha.

Internet Banking Caixa

Quem é cliente da Caixa também pode consultar o saldo acessando o Internet Banking no computador ou o aplicativo Caixa pelo celular e tablet.

Telefone

É possível ainda consultar o FGTS ligando para o Atendimento Caixa Cidadão: 0800 726 0207. O atendimento eletrônico está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Já para falar com um atendente, é preciso ligar de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.

A relação do brasileiro com o FGTS

Confira, a seguir, alguns destaques da pesquisa encomendada pela Serasa e pelo Banco PAN ao Instituto Opinion Box:

33% dos brasileiros não sabem como ter acesso ao seu saldo do FGTS

45% gostariam de usar o Fundo para comprar a casa própria, indicada como a principal situação em que os brasileiros usariam o saldo

17% gostariam de utilizar essa reserva para quitar suas dívidas e outros 10%, para limpar o nome