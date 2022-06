Donas de casa, desempregados e estudantes podem contribuir para o INSS

Assim como quem possui algum tipo de remuneração, toda pessoa sem renda própria pode contribuir para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – e, assim, garantir sua aposentadoria no futuro, entre outros benefícios previdenciários.

É o caso de donas de casa, desempregados e estudantes bolsistas, por exemplo, desde que tenham mais de 16 anos.

Para isso, é preciso fazer mensalmente o pagamento da guia da Previdência Social (GPS), mais conhecida como carnê do INSS, como contribuinte facultativo.

Tipos de contribuição ao INSS

Existem três formas de contribuir com o INSS de forma facultativa: pelo plano normal, pelo plano simplificado ou como facultativo de baixa renda. Para cada opção, há um código específico de pagamento e a diferença entre eles está no percentual de contribuição e nos benefícios a que o segurado terá direito.

Plano normal – 20%

O percentual de pagamento é de 20% sobre o salário de contribuição. O salário de contribuição é um valor escolhido pelo próprio contribuinte facultativo, entre um salário-mínimo (R$ 1.212 atualmente) e o teto do INSS (R$ 7.087,22 este ano).

Sendo assim, o valor a ser pago em 2022 pode variar entre R$ 242,40 e R$ 1.417,44.

Nessa modalidade, o segurado tem à disposição aposentadoria por tempo de contribuição e por idade e o valor recebido futuramente da Previdência poderá ser acima do salário-mínimo.

Plano simplificado – 11%

A contribuição é de 11% do salário-mínimo vigente. Considerando o valor atual, as mensalidades são de R$ 133,32. Nesse plano, o benefício do contribuinte, quando se aposentar, será o equivalente a um salário-mínimo.

Aqui, não há a opção de aposentadoria por tempo de contribuição. O direito se restringe à aposentadoria por idade.

Facultativo de Baixa Renda – 5%

Essa modalidade garante aposentadoria por idade e tem uma alíquota diferenciada, de 5% do salário-mínimo.

Os requisitos para se enquadrar são possuir renda familiar de até dois salários-mínimos; não ter renda própria de nenhum tipo; dedicar-se somente ao trabalho doméstico em sua própria residência; e estar inscrito no sistema do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A inscrição é feita junto ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) de cada município.

Benefícios previdenciários Além da aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade e invalidez, entre os principais benefícios da Previdência Social estão: reabilitação profissional, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, auxílio-doença e salário-família.

Pagamento do INSS como facultativo

Começar a contribuir é simples. Veja como fazer, passo a passo: