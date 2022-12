De Buddha Spa a Bob’s: 10 franquias com quiosque para investir em 2023

Franquias continuam sendo ótimos negócios, mas a inflação não é a mesma de anos anteriores, então antes de embarcar apostar nesse modelo de negócio é preciso se atentar a alguns pontos para não perder dinheiro.

O diretor-presidente da Associação Brasileira de Franchising (ABF), André Friedheim alerta que, atualmente, os custos maiores podem diminuir a margem de lucro do franqueado. “Ela afeta tanto os preços dos insumos em geral quanto o aluguel. Quem quer investir em uma franquia, portanto, deve olhar as projeções apresentadas com atenção redobrada”, diz.

Mesmo com esses desafios, os franqueadores estão mais atuantes do que nunca. Prova disso é que as franquias faturaram R$ 56,2 bilhões no terceiro trimestre deste ano. No mesmo período de 2021 foram R$ 47,3 bilhões, ou 18,7% a menos. “A pandemia fez com que muitas redes repensassem seus modelos de negócios e apresentassem novas soluções, mais baratas e assertivas, para os franqueados”, justifica Friedheim. “De certa forma, essas novidades, como a integração dos canais de vendas, estão ajudando a compensar a inflação”.

Como abrir uma franquia?

Uma regra de ouro para quem vai investir em uma franquia, recomenda o especialista, é reservar uma bela quantia para capital de giro e eventuais contratempos. Quanto? “Calcule 50% do valor investido inicialmente”, propõe o diretor-presidente da ABF.

Por fim, ele defende que franquia é um projeto de vida, de longo prazo, que exige muito compromisso. “Reflita se você tem mesmo o perfil para ser dono de uma. Os contratos em geral duram cinco anos e nada acontece se não houver muita dedicação”, aconselha.

10 franquias com quiosque para investir em 2023

Está determinado a apostar no segmento? Conheça, a seguir, 10 franquias com quiosque para investir em 2023. São as mais indicadas para quem não quer ter custos fixos muito altos. Quiosques, afinal, demandam aluguéis mais em conta e uma quantidade menor de funcionários.

1. Amor Aos Pedaços

A primeira loja foi inaugurada em 1982 e com um conceito, então inovador, que a rede nunca abandonou: os bolos artesanais são vendidos por quilo e os clientes definem o tamanho desejado. Não à toa, virou a maior cadeia do gênero da América Latina.

Investimento mínimo: a partir de R$ 170.000

Retorno: de 30 a 36 meses

Faturamento médio mensal: R$ 80.000

Total de unidades no Brasil: 49

Contato: (11) 9815-05452

2. Bar do Urso

É a rede de bares da cervejaria rio-pretana Colorado, fundada por Marcelo Carneiro em 1996 – e nas mãos da Ambev desde 2015. A marca é conhecida pela criatividade. Além de água, malte e lúpulo, costuma produzir cervejas com mel, rapadura, café, mandioca, castanha-do-Pará, frutas e por aí vai. Hoje, já são mais de 20 unidades do Bar do Urso.

Investimento mínimo: a partir de R$ 170.000

Retorno: de 24 a 36 meses

Faturamento médio mensal: R$ 50.000 a R$ 110.000

Total de unidades no Brasil: 21

Contato: 11 99605-8840

3. Bob's

Desde o surgimento da rede, em 1952 – em Copacabana, no Rio de Janeiro –, diversas lanchonetes e hamburguerias concorrentes nasceram, muitas cresceram e várias sumiram do mapa. Com quase mil unidades, o Bob’s parece fadado a continuar na ativa. Conhecida pelo milkshake de ovomaltine, a marca aderiu ao modelo de franquias em 1984.

Investimento mínimo: a partir de R$ 947.891,49

Retorno: de 18 a 48 meses

Faturamento médio mensal: R$ 180.000

Total de unidades no Brasil: 981

Contato: (11) 99165-8570

4. Buddha Spa

A rede oferece mais de 25 tipos de terapias, incluindo massagens corporais, banhos e tratamentos estéticos. Há serviços exclusivos para a clientela masculina e até para gestantes ou mulheres que deram à luz recentemente. Em todas as salas os visitantes são recepcionados com chás, aromas e sons exclusivos.

Investimento mínimo: a partir de R$ 100.000

Retorno: de 12 a 36 meses

Faturamento médio mensal: R$ 50.000 a R$ 250.000

Total de unidades no Brasil: 54

Contato: (11) 98099-1426

5. Cacau Show

Se você anda com a impressão de que há uma loja da Cacau Show em cada esquina não está totalmente fora da realidade: a marca criada por Alexandre Costa tem quase 3 mil unidades no Brasil e começou a se expandir pelo exterior. Com mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, virou a maior anunciante de chocolates do país. A cada ano, produz mais de vinte campanhas publicitárias, que ajudam os franqueados a alavancar as vendas.

Investimento mínimo: a partir de R$ 64.900

Retorno: de 12 a 24 meses

Faturamento médio mensal: R$ 50.000 a R$ 250.000

Total de unidades no Brasil: 2.958

Contato: (11) 3526-9854

6. Empada Brasil

Não é fácil resistir a uma empadinha bem feita. Daí o sucesso desta rede, criada em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1999 – e atualmente com 33 unidades. A marca nasceu de uma família de origem mineira que tinha o hábito de ensinar todas as mulheres, desde cedo, a preparar empadas de queijo. Depois vieram os recheios de frango, as versões de banana e goiabada e a vontade de criar um negócio – do qual você também pode fazer parte.

Investimento mínimo: a partir de R$ 96.500

Retorno: de 24 a 36 meses

Faturamento médio mensal: R$ 52.584

Total de unidades no Brasil: 33

Contato: (24) 2237-7979

7. Imaginarium

Muita gente que precisa comprar um presente e está sem ideia, não pensa duas vezes: dá um pulo em uma loja da Imaginarium. A marca foi criada em 1991 por um casal que resolveu trabalhar em casa – inicialmente produzindo enfeites de Natal – para ficar mais perto das filhas pequenas. Atualmente, mais de 400 novos itens são lançados pela Imaginarium a cada ano.

Investimento mínimo: a partir de R$ 70.000

Retorno: de 18 a 48 meses

Faturamento médio mensal: sob consulta

Total de unidades no Brasil: 181

Contato: (48) 99157-7125

8. Nutty Bavarian

Foi em 1989 que o americano John Mauter, durante uma viagem para a Bavária, caiu de amores pelas nuts glaceadas vendidas na região. Daí para fundar a Nutty Bavarian em Orlando, nos Estados Unidos, foi um pulo. No Brasil desde 1996, a rede dispõe de mais de uma centena de unidades verde-amarelas, estrategicamente localizadas em shoppings centers, aeroportos, rodoviárias e centros de convenções. O cheiro das castanhas torrando atrai os clientes de longe.

Investimento mínimo: a partir de R$ 95.000

Retorno: de 12 a 18 meses

Faturamento médio mensal: R$ 32.000

Total de unidades no Brasil: 106

Contato: (11) 98894-3238

9. Ragazzo

Do mesmo grupo que controla o Habib's, aposta em comida italiana descomplicada e preços camaradas. Um dos hits de venda, por sinal, é a coxinha. Na ativa desde 1991, o Ragazzo está presente em cinco estados brasileiros e dispõe de mais de 200 unidades. A rede conta com centrais de produção e distribuição próprias.

Investimento mínimo: a partir de R$ 285.000

Retorno: de 18 a 48 meses

Faturamento médio mensal: sob consulta

Total de unidades no Brasil: 239

Contato: (11) 3755-7000

10. Rei do Mate

Símbolo das praias cariocas, o mate gelado está longe de ser o único produto desta rede, fundada no final dos anos 1970. Ela também comercializa o item acrescido de frutas, guaraná, menta, groselha, leite condensado, sorvete de creme e uma porção de outros ingredientes. E ainda vende pão de queijo, pão de batata, churros e diversas outras comidinhas. Por ano, atende 27 milhões de clientes.

Investimento mínimo: a partir de R$ 304.500

Retorno: 36 meses

Faturamento médio mensal: sob consulta

Total de unidades no Brasil: 287

Contato: (11) 3897-9335