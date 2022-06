Banco PAN promove feirão de veículos novos, seminovos e usados

Para quem pretende comprar um carro e está com o orçamento apertado, os feirões de veículos podem ser uma ótima oportunidade. Isso porque, eles costumam oferecer preços mais vantajosos e facilidades no financiamento, como taxas reduzidas e prazos mais prolongados.

No caso dos feirões que contam com plataformas digitais, há ainda a conveniência de ter acesso a muitas opções de automóveis em um mesmo lugar, o que facilita na hora de comparar preços e fechar negócio.

A compra, no entanto, requer alguns cuidados. Confira:



Para reduzir os riscos de golpe, busque feirões, lojas e sites confiáveis e especializados;

Confira a documentação – com placa e chassi, é possível consultar se está tudo regular;



Verifique se há pendências financeiras (como licenciamento, financiamento, multas) no departamento de trânsito ou a com a ajuda de um despachante;

Conheça a montadora e o modelo, para saber como é o atendimento da marca e ter certeza de que o veículo suprirá as suas necessidades;

Nesse ponto, vale se informar especialmente sobre a média de consumo do modelo, já que este será um gasto recorrente;

Peça para fazer um test-drive;

Preste atenção no estado de conservação geral do carro;

Fique de olho na quilometragem - e nos gastos com manutenção;

Cheque no manual se as revisões estão em dia;

Caso ainda tenha dúvidas, não hesite em conversar com um mecânico experiente.

Feirão de veículos Até o dia 30 de junho acontece o Feirão Mobiauto, oferecido pelo Banco PAN. São mais de 60 mil ofertas de carros e motos (novos, seminovos e usados), de inúmeras marcas e modelos, com lojas participantes de todo o país. Para acessar, basta entrar na página do Feirão, selecionar o tipo de veículo, a marca, o modelo, e a cidade, e buscar as ofertas. É possível ainda refinar a pesquisa, escolhendo ano, quilometragem máxima e faixa de preço. Os interessados podem entrar em contato com o vendedor por meio da caixa de mensagens (à direita da tela) para solicitar mais informações, falar sobre valores ou agendar um test drive. Outra vantagem é poder ir até uma das lojas físicas participantes pessoalmente para conferir os modelos de perto.

Plataforma de ofertas do Feirão Mobiauto, com financiamento do Banco PAN

Como funciona o financiamento de veículos?

Para quem pretende fazer um financiamento, o Banco PAN está oferecendo taxas especiais e aprovação mais rápida (sujeita à avaliação de crédito).

É possível financiar até 100% do carro, moto ou caminhão e pagar em até 60 vezes, sendo que a primeira parcela pode ser paga em até 60 dias. Outra coisa que nem todos sabem, mas é possível, é o uso do FGTS como entrada.

Nesse tipo de financiamento, o banco concede crédito para a pessoa adquirir veículo. O valor da operação vai para a loja, e o cliente fica responsável pelo pagamento das parcelas para o banco. O próprio veículo é usado como garantia.

No caso do financiamento do Banco PAN no Feirão Mobiauto, os especialistas da instituição informam que o processo é bem rápido e descomplicado.

O cliente entra na plataforma feirao.mobiauto.com.br, vai até a página do carro escolhido, faz uma simulação e já consegue ver as condições de cada financiamento. A assinatura da documentação é feita de forma 100% digital.

O consumidor também pode iniciar o processo procurando diretamente um parceiro PAN. São mais de 5 mil lojas em todo o país. Para pesquisar os mais próximos, acesse aqui.