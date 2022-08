Banco PAN amplia acesso ao setor da saúde com a plataforma mais acessível do mercado

Três quartos da população brasileira não têm convênio médico, segundo dados do IBGE. Para realizar consultas e exames, entre outros procedimentos, esses milhões de pessoas dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) ou precisam comprometer o orçamento familiar para pagar por atendimento particular.

Com o objetivo de facilitar o acesso desse público a serviços de saúde, o Banco PAN usou sua experiência para lançar uma plataforma de saúde preventiva completa e acessível.

Com a novidade, o PAN expande a sua plataforma de banking e consumo em mais uma vertical: saúde e qualidade de vida. “Somando a alta tecnologia que temos e a nossa expertise em análise de dados, conseguimos alinhar mais uma necessidade do cliente com a estratégia de negócio”, afirma Alexander Kameyama, gerente de novos negócios do Banco PAN.

“Hoje, a gente tem um portfólio bem diversificado, que vai da oferta de crédito a seguros. Agora, com o Saúde PAN, conseguimos auxiliar nosso cliente olhando o ecossistema dele de ponta a ponta, não apenas do ponto de vista financeiro”, completa.

Por apenas R$ 9,99 mensais, o Saúde PAN disponibiliza consultas online 24h por dia, serviços de farmácia (como medição de pressão e glicemia); descontos em exames (até 75%) e em medicamentos (até 85%) nas principais redes de farmácias do país. Além disso, o cliente que contratar o serviço poderá realizar consultas presenciais em mais de 4,5 mil clínicas particulares, com diversas especialidades, por valores a partir de R$ 19,90.

Serviços odontológicos também estão incluídos: o associado tem acesso à primeira avaliação de forma gratuita e a descontos no atendimento com especialistas.

“São mais de 150 milhões de brasileiros que não possuem acesso à assistência médica particular. Com o Saúde PAN, a gente consegue auxiliar ainda mais a vida de nossos clientes, oferecendo saúde preventiva com qualidade e preço acessível”, acrescenta Kameyama.

Sem carência ou taxa por dependente

Os diferenciais do novo produto vão além dos valores que cabem no bolso. Uma das vantagens é que não há carência para começar a usar os serviços. Também é possível incluir até dois familiares como dependentes para utilizar as consultas e exames presenciais agendados, bem como os descontos em medicamentos em farmácias credenciadas, sem custo adicional na mensalidade.

Há, ainda, a conveniência de poder marcar tudo facilmente pelo celular e contar com agilidade no atendimento, inclusive com consultas imediatas, sem agendamento, 24h por dia, com um clínico geral.

“A jornada de um paciente é composta de consultas, exames e compra de medicamentos. Sabemos que cada uma dessas etapas pode custar muito caro e demorar para acontecer”, pontua o gerente. “Com os benefícios do Saúde PAN, conseguimos facilitar o acesso a cada um desses pilares da jornada”.

Como funcionam os serviços do Saúde PAN

Diferentemente de um plano de saúde, que cobre emergência e internação, a proposta do Saúde PAN é facilitar o acesso a serviços de prevenção e acompanhamento da saúde. São cinco frentes: consultas, exames, serviços de farmácia, compra de medicamentos e serviços odontológicos.

1. Consultas mais baratas

Para as consultas (assim como exames e descontos em remédios), o Saúde PAN conta com a parceira Avus, responsável pela rede credenciada de 20 mil médicos, em 80 especialidades, disponíveis para atender os clientes da plataforma.

São três modalidades de consultas oferecidas: presencial, online agendada e online sem agendamento.

Na presencial, basta selecionar o local e a especialidade médica desejada na plataforma do Saúde PAN para ver as opções de clínicas próximas e os respectivos preços das consultas. Em seguida, o cliente indica os melhores dias e horários, a Avus faz uma busca com base nesses dados, entra em contato para informar as alternativas disponíveis e efetiva o agendamento.

Na modalidade online agendada, o processo é semelhante, só não é preciso escolher o local, já que o atendimento com o especialista é por videochamada. Além disso, não há cobrança de valores adicionais nessa modalidade.

Já a consulta online sem agendamento não possui custos e é realizada por um clínico geral. Basicamente, funciona como um plantão 24h, em que o paciente é atendido a qualquer momento.

“Se a pessoa acordou mal na madrugada durante o fim de semana, tem uma leve preocupação, mas não quer ir ao hospital, pode acessar esse tipo de consulta na hora, sem fila ou, no máximo, ter uma espera de pouquíssimos minutos”, destaca Kameyama.

No Saúde PAN, o cliente tem acesso, no total, a oito consultas por ano, agendadas e sem agendamento.

2. Exames mais em conta

É possível usar o Saúde PAN para agendar exames laboratoriais e de imagem, com preços até 75% abaixo do mercado.

Para esse serviço, o cliente entra em contato direto com a Avus para saber os locais credenciados mais próximos, agenda no laboratório e, no dia, apresenta a credencial do Saúde PAN.

3. Serviços de farmácia gratuitos

Em parceria com a rede Pague Menos, o cliente do Saúde PAN pode utilizar diversos serviços de farmácia sem pagar nada. São cerca de 20 serviços diferentes, em mais de mil lojas Pague Menos espalhadas por todo o país.

“Esses serviços são um excelente benefício, por exemplo, para quem precisa fazer acompanhamento constante, como verificar a pressão ou a glicemia, mas não tem o equipamento necessário em casa. Essa pessoa, em vez de ficar na fila de um posto de saúde ou pagar pelo atendimento em uma farmácia, faz a medição numa loja Pague Menos de graça”, explica Kameyama.

Algumas das opções podem, inclusive, ser utilizadas todos os dias, sem limitação, como a medição de pressão, oxigênio e glicemia, bioimpedância e aplicação de injeções.

Outros serviços, como testes de gravidez, chikungunya, dengue, hepatite C, malária, sífilis, vitamina D e ácido úrico, podem ser utilizados pelos usuários uma vez ao ano sem custos.

4. Descontos em medicamentos

Grandes redes de farmácias dão descontos de até 85% na compra de medicamentos pelo Saúde PAN. Além da Pague Menos, são conveniadas Droga Raia, Drogasil, Drogarias Pacheco, Drogaria São Paulo, Panvel, Farmácias São João e Maxxi Econômica.

“Para ter acesso ao desconto, o cliente só precisa ir a uma farmácia credenciada, informar o CPF no balcão e dizer que é cliente Saúde PAN. Com esses dados, o atendente consegue encontrar a pessoa no sistema, saber qual é o desconto disponível e aplicar no produto comprado”, explica Kameyama.

5. Dentistas acessíveis

O cliente da plataforma tem acesso também a serviços odontológicos. São oferecidos: gratuidade na primeira avaliação e descontos nas consultas com profissionais de cerca de 20 especialidades diferentes, como prótese dentária, ortodontia e disfunção temporomandibular.



Como se cadastrar

O cliente correntista do Banco PAN apenas precisa acessar saude.bancopan.com.br, clicar em "Vamos começar", fazer login com CPF e senha de acesso, seguir as instruções na tela, confirmar os dados e finalizar a contratação.

Seguro de vida a R$ 0,43 por dia

Na mesma linha – de apoiar o cliente em todas as suas necessidades –, outro exemplo de produto do banco que se destaca pelo ótimo custo-benefício é o seguro de vida.

“Assim como o Saúde PAN traz um serviço de prevenção à saúde, o Banco PAN oferece serviços de proteção em situações extraordinárias, como é o caso do seguro de vida. Essa proteção é extremamente importante tanto para quem contrata quanto para sua família, que pode ser útil em algumas das situações mais difíceis que podem surgir na nossa vida”, ressalta Kameyama.

O Banco PAN tem no portfólio planos bastante acessíveis nessa modalidade de seguro, com preços a partir de R$ 12,90 por mês, ou R$ 0,43 por dia, com coberturas contra acidentes, invalidez permanente ou total e morte. Clique aqui para saber mais.