Como antecipar valores do FGTS e quais as vantagens de fazer isso?

Todo mundo que tem direito ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) costuma nutrir sentimentos antagônicos pelo benefício. Há o enorme apreço pelos valores acumulados – que podem se transformar em pequenas fortunas, no caso de anos e anos de trabalho com carteira assinada –, mas tem também a antipatia motivada pelas dificuldades impostas pelo governo federal para liberar o dinheiro.

Quem é demitido sem justa causa está imediatamente liberado para colocar as mãos em todo o benefício, incluindo a multa rescisória, quando devida. Também dá para usar o saldo para comprar ou construir um imóvel residencial – o dinheiro pode ser utilizado tanto como entrada de um financiamento como para cobrir parte do valor do bem ou até a soma total.

O terceiro caminho é recorrer ao Saque-Aniversário. Ele permite, como o nome já indica, a retirada de parte do saldo do FGTS, anualmente, no mês do seu aniversário. Atenção: caso o trabalhador seja demitido, poderá sacar apenas o montante referente à multa rescisória – não poderá, portanto, retirar o valor integral. Por meio do Saque-Aniversário, a Caixa Econômica já liberou mais de R$ 38,6 bilhões.

O que nem todo mundo sabe é que dá para antecipar as quantias do Saque-Aniversário. Para isso, você só precisa procurar o seu próprio banco. O PAN, por exemplo, faz o adiantamento de até sete parcelas do FGTS com taxas que partem de 1,49% ao mês. Basta acessar o aplicativo oficial do FGTS e aderir ao Saque-Aniversário.

“A antecipação do FGTS permite que o trabalhador antecipe até 10 anos do Saque-Aniversário de forma rápida e fácil”, diz Yuri Toledo Neves, Coordenador de Estratégias de Produtos Digitais do Banco PAN. “Essa opção oferece uma linha de crédito com uma das menores taxas do mercado e está disponível mesmo para pessoas negativadas”.

Ele lembra que não há necessidade de comprovação de renda e que a antecipação não compromete o orçamento mensal, pois as parcelas são descontadas anualmente diretamente do FGTS.

Para quem precisa de dinheiro na mão o quanto antes – para pagar dívidas, por exemplo – pode ser uma boa saída. E vale o mesmo para quem está interessado em realizar algum tipo de investimento ou até concretizar um sonho de consumo qualquer.

“A antecipação dos valores do FGTS pode ser utilizada para quitar dívidas que foram tomadas com uma taxa maior que a oferecida nessa modalidade de crédito”, sugere Toledo Neves. “E pode ser uma alternativa de crédito em algum momento de emergência financeira ou para quem quer montar um negócio próprio”.

Apesar das vantagens, é importante ter em mente que a antecipação das quantias do Saque-Aniversário está associada a juros. Além disso, é crucial avaliar se os valores que deixarão de ser recebidos no futuro não farão falta lá na frente.

“O FGTS é um fundo criado pelo governo para que as pessoas tenham uma reserva financeira em casos de perda do emprego”, frisa o Coordenador de Estratégias de Produtos Digitais do Banco PAN. “Tendo isso em vista, é importante as pessoas tomarem cuidado ao usar o saldo para que, em caso de desemprego, elas não fiquem desamparadas financeiramente”.