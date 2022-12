17 franquias até R$ 100 mil para começar o ano empreendendo

O 13º salário caiu na conta e, para algumas pessoas, pode ser o recurso que faltava para começar um negócio novo. Para ajudar quem está na busca de uma franquia para empreender, EXAME lista aqui 17 franquias com investimento inicial de até R$ 100 mil. Mas, antes de tomar qualquer tomar decisão, é importante refletir.

Quais os cuidados ao abrir uma franquia

“O primeiro passo, antes de investir, é conhecer o setor de franquias, que traz muitos benefícios, mas também obrigações”, afirma Rodrigo Abreu, diretor de marketing e comunicação da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Abreu comenta que existem muitos cursos à disposição, na própria ABF e em outras instituições como o Sebrae, além de um amplo conteúdo online, que podem ajudar a compreender melhor o segmento.

“O empreendedor precisa ter em mente que deixará de ser empregado e será um empresário, precisando se preparar também em conhecimentos de gestão como estratégia de negócios, gestão de pessoas, financeiros, marketing etc.”

O segundo passo, diz Abreu, é conhecer em profundidade o segmento em que se quer atuar, público-alvo e área geográfica de atuação.

“Aqui, o ideal é contar com pesquisas de mercado, visitas técnicas e até pequenas consultas a potenciais consumidores na área em que se pretende atuar”, diz. “Hoje em dia é possível até fazer pequenas enquetes online que podem trazer insights importantes.”

O terceiro ponto é estudar com cuidado as informações fornecidas pela rede, especialmente a Circular de Oferta de Franquia (COF). Nesse documento oficial, que deve trazer uma série de informações previstas em lei, o candidato a franqueado terá mais clareza de como opera a rede.

“Inclusive, o novo marco regulatório do setor prevê um grau de transparência maior por parte da franqueadora”, afirma Abreu. “É preciso ficar atento a esses detalhes, verificar se a rede é associada à ABF e se tem o Selo de Excelência em Franchising, indicativos positivos e que podem ajudar na avaliação.”

Um passo importante é conversar com franqueados e ex-franqueados, pois isso fornece detalhes da operação cotidiana. “Outra dica importante é fazer uma avaliação ampla que abranja aspectos financeiros, de concorrência e riscos externos”, alerta Abreu. “Nesse sentido, avaliar a estratégia online das marcas e seus canais de venda digitais de venda passou a ser um fator fundamental com a pandemia.”

Por fim, antes de fechar com a marca, Abreu recomenda levar o contrato de franquia para um advogado especializado, uma vez que se trata de um compromisso de longo prazo e com muitos detalhes importantes envolvidos. “Reforçamos que o candidato não deve deixar se levar pela emoção, firmando compromissos com pressa ou sem seguir os passos necessários”, diz.

Quando se fala de um investimento a ser realizado em redes com valor inicial mais baixo, até R$ 100 mil, por exemplo, Abreu entende ser importante estudar com cautela quais são os suportes, treinamentos e sistemas efetivamente oferecidos pela franqueadora. “Como a equipe e estrutura da unidade, de forma geral, são reduzidos, esses suportes ganham relevância.”

17 franquias até R$ 100 mil

Botocenter

O que faz: rede de estética especializada em aplicação de toxina botulínica e bioestimuladores para classes B e C

Investimento inicial: a partir de R$ 97 mil

Faturamento médio mensal: R$ 500 mil no primeiro ano de operação

Retorno do investimento: de 12 a 24 meses

Casa de Bolos

O que faz: no segmento de bolos caseiros, oferece um cardápio com mais de 100 sabores em versões diet, integral, funcional, bolo caseiro no pote, bolos baby, tortas, cucas e bolos de aniversário. Tem mais de 400 unidades em operação.

Investimento inicial: R$ 96 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Retorno de investimento: 24 meses

CleanNew

O que faz: rede especializada em higienização e blindagem de estofados. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial: a partir de R$ 34.610

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 14.500

Retorno do investimento: a partir de 6 meses

CotaFácil

O que faz: rede de consórcio e seguros, oferece soluções financeiras a pessoas que necessitam de crédito.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.997

Faturamento médio mensal: de R$ 80 mil a R$ 200 mil

Retorno do investimento: entre 6 e 12 meses

CredFácil

O que faz: no mercado desde 2004, a rede atua no ramo de empréstimos e financiamentos consignados e tem como missão oferecer soluções financeiras a pessoas que necessitam de crédito.

Investimento inicial: a partir de R$ 29 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Retorno do investimento: 6 meses

DinDinPag

O que faz: franquia de soluções financeiras do ramo de empréstimos e financiamentos consignados, oferecendo produtos como cartão de crédito, financiamentos de imóveis e automóveis, seguros, capital de giro, consórcios e outros serviços.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.997

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Retorno do investimento: de 3 a 6 meses

Home Angels

O que faz: rede de franquias especializada em cuidadores de pessoas supervisionadas e referência na América Latina com o cuidado de idosos, oferece atendimento personalizado aos assistidos e suas famílias, com cuidadores treinados, capacitados e supervisionados constantemente.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Retorno de investimento: de 12 a 18 meses

Maria Brasileira

O que faz: rede de franquias de limpeza e cuidados do Brasil com operações espalhadas em diversos estados, que realizam mais de 70 mil atendimentos por mês.

Investimento inicial: a partir de R$ 42.920

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Retorno do investimento: 14 meses

market4u

O que faz: Franquia de minimercados autônomos que nasceu com o propósito de levar mais comodidade e segurança para as pessoas por meio do conceito de honest market dentro dos condomínios residenciais e comerciais.

Investimento inicial: A partir de R$ 70 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Retorno de investimento: De 16 a 24 meses

Minha Quitandinha

O que faz: atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. O negócio leva praticidade, conveniência, qualidade e segurança baseada no conceito de honest market, que opera durante 24 horas por dia, sete dias por semana.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Retorno do investimento: de 10 a 18 meses

Mr. Cheney

O que faz: rede de franquias de cookies tipicamente americanos com mais de 80 unidades em 14 estados brasileiros.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (delivery e sem salão)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Retorno de investimento: 14 meses

Mr. Fit

O que faz: rede de fast-food de alimentação saudável oferece opções de refeições, como estrogonofe de biomassa de banana verde, sanduíches, sucos funcionais, entre outras variedades que atenda ao cardápio Low Carb. No modelo home based, o franqueado pode vender refeições congeladas sem sair de casa com a ajuda de aplicativos de entrega ou optar por distribuir as marmitas em comércios da região.

Investimento inicial: R$ 6 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 2 mil a R$ 20 mil

Retorno do investimento: de 4 a 12 meses

Prospecta Analytica

O que faz: a empresa oferece o serviço de big data com informações sobre as principais empresas, profissionais e lojistas nas áreas da saúde, agronegócio, construção civil e business no Brasil. Na plataforma digital é possível encontrar dados como fornecedores, endereços, serviços e atividades de cada setor. Os clientes têm acesso a partir de uma assinatura mensal.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 35 mil e R$ 42 mil

Retorno do investimento: até 6 meses

Santa Carga

O que faz: atua no segmento de mídia com totens que carregam celular, é ponto de wifi e veicula notícias e publicidade digital em um único equipamento.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Retorno do investimento: de 8 a 18 meses

Sollar Energy

O que faz: atua no ramo de soluções em energia fotovoltaica e tem a missão de oferecer energia renovável, que respeita o meio ambiente para todas as casas, empresas e também em áreas rurais.

Investimento inicial: a partir de R$ 23.997

Faturamento médio mensal: entre R$ 100 mil e R$ 300 mil

Retorno do investimento: até 4 meses

Tratabem

O que faz: criada em 2012,faz parte da Rede iGUi, de piscinas, e é pioneira no tratamento, manutenção, assistência técnica e tratamento químico de todos os tipos de piscinas, spas, saunas, hidromassagens, fontes, chafarizes e espelhos d’água.

Investimento inicial: a partir de ​R$ 68 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil/mês no final do primeiro ano e R$ 45 mil/mês no final do segundo ano

Retorno do investimento: de 12 ​a 18 ​meses

Yes! Cosmetics

O que faz: atua no segmento da beleza, com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagem e acessórios

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 25 mil a R$ 30 mil

Retorno do investimento: de 15 a 18 meses