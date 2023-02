15 franquias home based para investir

A procura por trabalhos que possam ser feitos em casa impulsiona o segmento de franquias home based. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), negócios com esse perfil de operação representaram 14,8% das unidades de franquias do país em 2022. No ano anterior, esse número era 10,3% e em 2020, 7,1%. Nesse formato, o franqueado não precisa de um ponto comercial, podendo trabalhar de casa, o que impacta diretamente nos custos da operação.

EXAME fez um levantamento de 15 franquias para empreender em casa. O investimento inicial parte de R$ 4,9 mil.

Como escolher uma franquia

Antes de comprar uma franquia é preciso atenção a alguns pontos. Bruno Arena, diretor de relacionamento, microfranquias e novos formatos da ABF, ressalta os cuidados necessários na hora de escolher uma marca:

O primeiro passo é conhecer o setor de franquias que traz muitos benefícios, mas também obrigações.

O segundo passo é conhecer em profundidade o segmento em que se quer atuar, público-alvo e área geográfica de atuação.

Terceiro é estudar com cuidado as informações fornecidas pela rede, especialmente a COF – Circular de Oferta de Franquia. O novo marco regulatório do setor que prevê um grau de transparência maior entrou em vigor recentemente. É preciso ficar atento a estes detalhes.

Outra dica importante é fazer uma avaliação ampla que abranja aspectos financeiros, de concorrência e riscos externos.

Antes de fechar o negócio, leve o contrato de franquia para um advogado especializado, uma vez que se trata de um compromisso de longo prazo e com muitos detalhes importantes envolvidos.

É importante conversar com aqueles que ainda permanecem na rede ou que saíram sobre os detalhes que envolvem o cotidiano da operação. É preciso avaliar quais são os serviços e propostas oferecidos pela franqueadora e aqueles que são, realmente, entregues, sobretudo neste mundo digital.

Por último, é preciso avaliar a própria estrutura em que será montada a empresa e manter a organização e a disciplina, aprendizados que se tornaram vitais durante a pandemia. O empreendedor deve se organizar para trabalhar da mesma maneira que um trabalhador com carteira assinada.

Franquias home based valem a pena?

Arena comenta que como as franquias home based permitem ao franqueado trabalhar de casa, é muito comum o empreendedor cometer alguns erros na gestão do negócio. Entre eles, não investir em qualificação, sendo que as exigências de gestão desse modelo de negócio são ainda maiores, porque será o empreendedor que cuidará senão de tudo, quase tudo.

Portanto, a dica do especialista é, além dos cursos e treinamentos oferecidos pela franqueadora, buscar outras fontes de conhecimento.

“Tão ou mais importante que tudo isso é o empreendedor avaliar se o seu perfil é compatível com vendas”, ressalta Arena. “O franqueado pode ter grande capacidade de gerenciamento da operação, mas também precisa ser um bom vendedor, conhecer as técnicas que envolvem o processo e estar habituado não apenas com essa área, como também em marketing digital, e a ser o ‘cartão de visitas’ da empresa.”

15 franquias home based para investir

Beleza Express: Franquia de salão de beleza delivery. O franqueado, ao comprar sua unidade, recebe uma malinha com tudo para começar a trabalhar na área de beleza, com kits de manicure, cabeleireiro e design de sobrancelhas.

Investimento inicial: a partir de R$ 4,9 mil

Prazo de retorno do investimento: de 14 a 18 meses

Faturamento médio mensal: de R$ 5 mil a R$ 35 mil

Site da franquia: https://www.belezaxpress.com.br/

Blue Sol Energia Solar: No segmento de energia solar fotovoltaica, a empresa atua no desenvolvimento de projetos, instalação e conexão de sistemas. A expansão da rede de franquias se dá com o modelo Next, que tem operação home based. O franqueado atua no relacionamento com os clientes, administração da unidade, na comercialização dos sistemas de energia solar e visitas técnicas para avaliação dos locais de instalação dos sistemas. A franqueadora desenvolve os projetos e faz a instalação.

Investimento inicial: R$ 32.239

Prazo de retorno do investimento: 4 meses

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Site da franquia: www.bluesol.com.br

CargaPhone: Franquia de publicidade, oferece instalação de totens carregador de celular com mídia indoor.

Investimento inicial: R$ 16.900

Prazo de retorno do investimento: 6 meses

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Site da franquia: https://www.cargaphone.com.br/franquia

CleanNew: A rede é especializada em blindagem e higienização de estofados, que podem ser realizados tanto em móveis quanto em carros, aeronaves e barcos. Com quase 10 anos no mercado, a marca tem mais de 40 unidades no país e também no exterior, com operações na Argentina, Colômbia, EUA e Espanha, além de franquias vendidas nos Emirados Árabes, Angola, Paraguai, África do Sul, Arabia Saudita e Kuwait.

Investimento inicial: R$ 59.900

Prazo de retorno do investimento: de 6 a 12 meses

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Site da franquia: https://cleannew.com/brasil/

Cuidare: A rede de cuidadores de pessoas é especializada em atendimento domiciliar. Conta com profissionais capacitados e treinados para levar o serviço a pessoas de todas as idades, de crianças a idosos, assim como pessoas em convalescença e no pós-operatório.Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil

Prazo de retorno do investimento: de 12 a 18 meses

Faturamento médio mensal: de R$ 54 mil a R$ 180 mil

Site da franquia: https://unidades.cuidarebr.com.br/sejaumfranqueado

Dank Idiomas: É uma rede de escolas de inglês criada em 2010. A professora e empresária Mariza Gottdank formatou a franquia para o modelo home office, com aulas online, em 2018. O franqueado faz a gestão do negócio e pode cuidar da parte pedagógica ou contratar professores. Na pandemia, a rede mais do que quadruplicou de tamanho e se internacionalizou, com unidades no Brasil, Uruguai e Canadá.

Investimento inicial: a partir de R$ 8,5 mil

Prazo de retorno do investimento: de 14 a 18 meses

Faturamento médio mensal: R$ 9,5 mil

Site da franquia: https://www.dankidiomas.com.br

Home Angels: A rede é referência no segmento de cuidadores de idosos supervisionados. Na operação em home office, o franqueado tem a função de supervisor técnico.

Investimento inicial: a partir de R$ 40.000

Prazo de retorno do investimento: de 12 a 18 meses

Faturamento médio mensal: entre R$ 65.000 e R$ 110.000

Site da franquia: https://www.homeangels.com.br/

Maria Brasileira: A rede de franquias de limpeza residencial e empresarial realiza mais de 70 mil atendimentos por mês e está presente em todos os estados do Brasil com mais de 450 unidades. Oferece serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e sanitização.

Investimento inicial: A partir de R$ 42.920

Prazo de retorno do investimento: 14 meses

Faturamento médio mensal: R$ 40.000

Site da franquia: https://mariabrasileira.com.br/

market4u: A rede de minimercados autônomos atua no formato de franquia desde 2020 e está presente dentro de condomínios residenciais e comerciais. Hoje, o market4u possui mais de 2 mil lojas em 22 estados brasileiros, que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e sem a necessidade de atendentes.

Investimento inicial: a partir de R$ 70.000

Prazo de retorno do investimento: de 16 a 24 meses

Faturamento do médio mensal: R$ 100.000

Site da franquia: https://market4u.com.br/

Minha Quitandinha: A rede de minimercados autônomos tem pontos de venda em complexos residenciais ou comerciais e disponibiliza itens essenciais 24 horas, nos sete dias por semana e sem a necessidade de um vendedor. A marca tem cerca de 150 lojas em funcionamento em todo o território nacional, e o portfólio da franquia contempla desde congelados a produtos de limpeza e higiene pessoal.

Investimento inicial: a partir de R$ 42.000

Prazo de retorno do investimento: de 10 a 18 meses

Faturamento médio mensal: R$ 18.000

Site da franquia: https://www.minhaquitandinha.com.br/

Mr. Fit: A rede de fast-food de alimentação saudável oferece refeições, sanduíches e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. No modelo home based, é possível vender as refeições congeladas sem sair de casa, com o auxílio de aplicativos de entrega. Atualmente, possui 514 unidades em 26 estados brasileiros e está em processo de internacionalização para fincar a bandeira na Europa e EUA.

Investimento inicial: a partir de R$ 6.000

Prazo de retorno do investimento: de 4 a 12 meses

Faturamento médio mensal: de R$ 2.000 a R$ 20.000

Site da franquia: https://www.redemrfit.com.br/

Premyer Franchising: Com 33 anos de mercado, a marca curitibana é especializada em impermeabilização de tecidos, estofados, tapetes e carpetes, além de sanitização de ambientes. Recém entrada para o franchising, a marca possui cinco unidades nos estados do Paraná e Santa Catarina, e pretende expandir por todo o Brasil e exterior.

Investimento inicial: a partir de R$ 31.000

Prazo de retorno do investimento: de 6 a 18 meses

Faturamento médio mensal: de R$ 7 a R$ 27 mil

Site da franquia: https://premyerprotectiom.com.br/

Santa Carga: A franquia atua no segmento de publicidade digital, com a disponibilização de totens de carregadores de celular e wifi-marketing. Está presente em quase todos os estados do país, com mais de 360 operações, além de duas unidades no Paraguai.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.900

Prazo de retorno do investimento: de 8 a 18 meses

Faturamento médio mensal: R$ 8.000

Site da franquia: https://santacarga.com.br/

SPA Express: De origem paraibana, a microfranquia home based de saúde, beleza e bem-estar oferece tratamentos estéticos, de relaxamento e pós-operatório na residência do cliente. São mais de 50 operações atualmente.

Investimento inicial: a partir de R$ 39.900

Prazo de retorno do investimento: entre 10 e 14 meses

Faturamento médio mensal: de R$ 15.000 a R$ 30.000

Site da franquia: https://www.spaexpressonline.com.br/

Top English: É uma franquia de inglês home based com mais de 40 unidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, fundada em 1997. A franquia oferece aulas de inglês com metodologia exclusiva para brasileiros e hispânicos no mundo todo, de modo on-line, com professor em tempo real ou na casa do aluno.

Investimento inicial: R$48.000

Prazo de retorno do investimento: de 12 a 18 meses

Faturamento médio mensal: de R$ 20 a R$ 25 mil

Site da franquia: https://topenglish.com.br/