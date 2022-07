10 cursos gratuitos para quem quer abrir um negócio

É cada vez maior o número de brasileiros que decidem virar empreendedores — muitos em busca de um sonho, outros para dar adeus ao emprego formal, e a maioria por falta de alternativa. A quantidade daqueles que morrem na praia, porém, é grande. Os culpados, geralmente, são velhos conhecidos — a burocracia, os altos e baixos da economia, a inflação e por aí vai.

Muitos empreendedores naufragam, no entanto, simplesmente porque se aventuram sem muito preparo. Pensando nisso, o Sebrae disponibiliza diversos cursos gratuitos para quem quer montar o próprio negócio. Confira alguns dos mais disputados.

Marketing digital para sua empresa: primeiros passos

Na era do ecommerce e das redes sociais, não dá para montar um negócio e dar de ombros para o mundo virtual. Este curso esclarece que criar redes sociais para sua empresa não é o mesmo que traçar uma estratégia de marketing digital. Ter uma estratégia de marketing do gênero, afinal, significa definir quem são seus potenciais clientes, saber como interagir com o público e determinar como você será encontrado.

O curso online, que tem duração de seis horas, foca em marketing de conteúdo, inbound marketing, outbound marketing e copywriting e, de quebra, ensina a dominar as ferramentas desse universo para garantir a sobrevivência do seu negócio. Clique aqui para se inscrever.

Como desenvolver produtos e modelos de negócios inovadores

Este curso online, com duração de 20 horas, reúne estratégias para quem quer inovar e dá dicas para os empreendedores interessados em sair na frente dos concorrentes. Convida os alunos a se debruçar sobre novos consumidores e novos tipos de negócios.

É dividido em cinco aulas. A primeira aborda a inovação para pequenos negócios e a segunda foca no preparo necessário para quem quer inovar. Como definir oportunidades para inovar é o tema da terceira aula. A penúltima ensina a gerar soluções inovadoras e a derradeira aborda a escalabilidade do modelo de negócio. Clique aqui para se inscrever.



Qualidade na taça

É voltado para qualquer pessoa interessada em empreender no universo do vinho. As aulas teóricas resumem a história da vinicultura brasileira, com ênfase na qualidade, diversidade e particularidades dos brancos, tintos e espumantes nacionais. Já as etapas dedicadas à degustação focam em análise visual, olfativa e gustativa para entender como interpretar os sabores e sensações que o vinho proporciona.

Com 48 horas de duração, aborda ainda harmonização, procedimentos certos e errados na hora do serviço, a maneira correta de abrir cada tipo de bebida desse universo, como estocar e armazenar o produto adequadamente e quais são os diferentes tipos de rolha. Clique aqui para se inscrever.

Inovação de impacto para startups

Mostra que costurar lucros e impacto social não é impossível. É voltado para quem busca tirar do papel uma startup com agenda de impacto social ou ambiental – e também para qualquer interessado no tema.

O ponto alto é a apresentação de cases bem sucedidos como o da Dengo, marca de chocolate que ajuda produtores de cacau no sul da Bahia e que virou uma das mais queridinhas do país. O curso, com duração de três horas, também destrincha o ecossistema de impacto social e mostra como é possível obter acesso a financiamentos e mensurar o tamanho do impacto. Clique aqui para se inscrever.



Como definir preço de venda

Saber precificar produtos é tão importante quanto a qualidade e a estratégia de marketing utilizada pelo seu negócio. Muitos empreendedores, no entanto, ficam com o pé atrás na hora de definir valores. Serão realmente justos e competitivos? Daí a importância deste curso online, que em duas horas ensina a calcular gastos, margem de lucro e ponto de equilíbrio operacional. Mais: detalha o que são custos fixos e variáveis e explica qual é a importância da chamada margem de contribuição. Clique aqui para se inscrever.



Como criar uma página no Facebook

Usar a principal rede de Mark Zuckerberg todo mundo sabe. Utilizá-la para alavancar vendas de um negócio são outros quinhentos. Por isso que o Sebrae julgou indispensável criar um curso que ensina como uma página empresarial no Facebook deve ser feita. Afinal, ela pode se transformar na principal porta de entrada do negócio e a chave para sua presença online.

Vale dizer que as páginas podem engajar milhões de seguidores, sem restrição, enquanto os perfis pessoais se limitam a 5.000 fãs. Faltou dizer que este curso, com duas horas de gravação, também ensina como deve ser feita a divulgação de uma página do tipo. Clique aqui para se inscrever.



O que é marketplace e como isso pode ajudar o seu negócio

Marketplaces como o do Magazine Luiza, o Magalu, dispensam apresentações. O que nem todo mundo sabe é que ele não ajuda apenas os acionistas, como a Luiza Helena Trajano, a ganhar muito dinheiro. Também impulsiona diversos empreendedores associados e para muitos deles faz as vezes de principal canal de vendas.

O curso, com duas horas de duração, aborda as vantagens e as desvantagens de atuar em marketplaces e explica exatamente como eles funcionam. E ainda detalha as diferenças entre ecommerce e marketplace. Clique aqui para saber mais.