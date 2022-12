O que é score de crédito e como cuidar do seu para ter acesso aos melhores empréstimos

O índice de inadimplência do consumidor brasileiro bate recorde atrás de recorde. A cada mês, desde o começo do ano, aumenta a quantidade de brasileiros com contas atrasadas. O último dado disponibilizado pelo Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consumidor, de outubro de 2022, mostra que são 69 milhões de brasileiros inadimplentes. Em janeiro, eram 64,8 milhões.

Não pagar os boletos em dia e deixar as contas atrasarem afeta diretamente o score de crédito do consumidor e, consequentemente, sua capacidade de conseguir empréstimo no mercado.

O que é score de crédito?

A pontuação que serve de baliza para bancos e credores é baseada nos hábitos de pagamento e relacionamento do cidadão com o mercado de crédito, avaliada pela Serasa Experian, maior avalista do setor no país.

Como saber meu score de crédito?

O Serasa Score está disponível para consulta online, mas somente o próprio consumidor pode ver a sua pontuação, além das empresas que contratam o serviço.

Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, explica que o aumento da inadimplência no decorrer de 2022 era uma movimentação esperada, mas existem fatores que podem auxiliar o consumidor nessa situação.

“Sabemos que a instabilidade econômica do país vem afetando grande parte da população. No entanto, algumas ferramentas como o saque extraordinário do FGTS e o 13º salário podem e devem ser utilizadas para reorganizar as finanças pessoais, amenizar dívidas e tentar tirar o nome do vermelho”, diz.

Iago Graciute de Araujo, gerente de produtos do banco PAN, concorda que o 13º pode e deve ser usado para quitar dívidas. “Tomando essa atitude você manterá a sua saúde financeira e o seu score de crédito saudáveis”.

A pontuação de crédito ou score de crédito dos consumidores é calculada por agências de análise de crédito, como a Serasa e a Boa Vista. Hoje, a solução mais popular do mercado é o Serasa Score, que utiliza as seguintes faixas de classificação:

de 0 a 300 pontos: ruim;

de 301 a 500 pontos: regular;

de 501 a 700 pontos: bom;

de 701 a 1000 pontos: muito bom.

Em agosto, o score médio do brasileiro na Serasa era de 501 pontos.

Recentemente, a Boa Vista atualizou seu modelo de pontuação, batizado de Power Score. Ele segue as seguintes faixas de classificação:

Score baixo, de 0 a 549 pontos;

Score médio, de 550 a 624 pontos;

Score bom, de 625 até 699 pontos;

Score muito bom, de 700 a 799 pontos;

Score excelente, de 800 a 1.000 pontos.

Segundo a instituição, a partir de 625 pontos o consumidor é considerado um bom pagador e já podem ser ofertadas condições melhores de crédito.

Como conseguir crédito para pagar dívidas

Rabi, da Serasa, explica como a influência do cadastro positivo pode ser um fator determinante para a adimplência dos consumidores. “A possibilidade de ter acesso a um crédito de qualidade permite às pessoas mais fôlego e capacidade de colocar as contas em dia”, afirma.

O acesso a créditos de qualidade, mais baratos, como o empréstimo FGTS, o empréstimo consignado e até mesmo o empréstimo pessoal, ajudam o consumidor a evitar linhas de crédito mais caras, que podem ser prejudiciais, como o cheque especial e o rotativo do cartão, que possuem juros muito altos.

Um estudo da Serasa Experian revelou um salto de 22,1 milhões (14% da população adulta) no número de brasileiros que conquistaram a oportunidade de ter acesso a um crédito de qualidade com a implementação do cadastro positivo. O montante foi de 59,1 milhões para 81,2 milhões de pessoas.

O que é o cadastro positivo

O cadastro positivo permite que as empresas que concedem crédito enxerguem todo o comportamento do consumidor como pagador, tanto deslizes quanto acertos.

É o contrário do que acontece usualmente com o cadastro negativo, quando as empresas analisam apenas as contas que o consumidor deixou de pagar, sem levar em consideração situações de emergência ou imprevistos.

Podem entrar no cadastro positivo, por exemplo, o pagamento em dia de contas de água, luz, telefone, TV a cabo, financiamentos e crediários.