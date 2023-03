Como anda sua saúde financeira? Ferramenta gratuita da Febraban faz essa análise

A saúde financeira do brasileiro em números A pontuação média do brasileiro no I-SFB é 56

34,2% gastam mais do que ganham

Para somente 31% sobra dinheiro no fim do mês

Apenas 1 em cada 5 daria conta de uma despesa inesperada grande

48,6% se sentem apertados financeiramente

Em cada 10 pessoas, só 3 se acham capazes de reconhecer um bom investimento

Menos da metade ( 45% ) sabe se informar para tomar decisões financeiras

As finanças são motivo de estresse, afetando a vida familiar, para 56% Fonte: I-SFB/Febraban 2022