10 maneiras de proteger sua conta digital em caso de perda ou roubo de celular

Os bancos digitais são hoje os preferidos dos brasileiros até 35 anos: 52% utilizam esse tipo de instituição, conforme levantamento da fintech Mambu. Com a adesão às contas virtuais em alta, cresce também o receio dos usuários de perder ou ter o smartphone subtraído, já que a gestão da conta é feita principalmente no app do banco no celular.

A preocupação é justificada. Roubos e furtos de smartphones têm sido cada vez mais frequentes. Só no ano passado, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou mais de 930 mil pedidos de bloqueio de celulares por furto ou roubo no país – 66 mil a mais que em 2021.

Com algumas medidas preventivas de segurança no aparelho, porém, é possível proteger a sua conta virtual em caso de roubo, furto ou perda – ou, pelo menos, dificultar muito a ação do invasor, ganhando tempo para que bloqueios e alterações de senha sejam feitos antes que alguém mal-intencionado acesse seus dados para transferências ou empréstimos.

Como proteger a conta digital no smartphone?

1. Escolha uma senha de desbloqueio forte

Pode parecer óbvio, mas vale reforçar que o primeiro ponto é ter uma senha segura de desbloqueio do aparelho. “O mesmo deve ser seguido para os aplicativos de banco”, ressalta Andrey Estevam, especialista de produtos digitais do Banco PAN.

Para isso, não use informações pessoais, como data de nascimento, números sequenciais ou reutilize senhas de outros aplicativos. A senha da sua conta digital, assim como a do aparelho, deve ser difícil de adivinhar e exclusiva.

2. Ative a biometria

Segundo Estevam, a principal tecnologia atualmente para proteger o celular e os seus aplicativos é o desbloqueio com biometria. “Essa funcionalidade cria uma camada extra de segurança, impedindo o acesso aos seus dados bancários”, explica.

Com o recurso ativado nas configurações do smartphone, ainda que pessoas não autorizadas consigam desbloquear o aparelho, será preciso passar pelo reconhecimento biométrico (digital ou reconhecimento facial, geralmente) para acessar o app do banco.

3. Habilite a autenticação em dois fatores

Esse mecanismo de segurança acrescenta mais uma etapa de verificação no acesso aos seus aplicativos. “Em qualquer ação que alguém tente fazer, será solicitada uma senha adicional de segurança”, diz o especialista do PAN.

O recurso é facilmente habilitado nas configurações do aparelho, pela conta do Google. Em celulares Android, por exemplo, o usuário deve ir em Configurações > Google > Gerenciar sua Conta no Google > Segurança (rolando para a direita) > Como você faz login no Google > Verificação em duas etapas.

Evite, no entanto, escolher SMS ou um e-mail registrado no próprio celular como etapa de verificação complementar, pois essas opções permitem que o invasor acesse a informação.

4. Tenha um e-mail seguro para recuperar senhas

Em diversos apps ou sites, clicando na opção “esqueci minha senha”, é enviado um link de alteração da senha para o e-mail que consta no cadastro do usuário. Criminosos podem usar esse recurso para mudar as senhas com o link recebido e entrar na sua conta.

Por essa razão, é aconselhável ter um e-mail de recuperação que não tenha login salvo no telefone nem mande notificações para ele. A dica é ter um e-mail “secreto”, exclusivo para recuperação de senhas e autenticação em dois fatores.

5. Deslogue-se da conta

Quando terminar de usar a sua conta digital, lembre-se de deslogar-se. Certamente, é conveniente deixar salvo o número da conta e apenas inserir a senha ou ativar com biometria. Entretanto, isso é um passo a frente para o golpista, que de posse dos dados só precisa alterar a senha.

6. Nunca anote senhas e dados bancários no celular

Jamais guarde senhas em um arquivo salvo no próprio aparelho ou que pode ser encontrado em outros aplicativos instalados no celular, como e-mails e pastas na nuvem. Se memorizar senhas é difícil para você, prefira outro meio de acesso, como a biometria.

Uma opção para anotar suas credenciais é usar um app gerenciador de senhas. Ele funciona como um cofre digital com criptografia, armazenando informações de logins e códigos no celular de modo seguro.

7. Proteja o seu chip

Outra medida de segurança é ativar o PIN do smartphone, código usado para desbloquear o chip ao colocá-lo em outro telefone ou reiniciá-lo. Se o terceiro tirar o chip e quiser usá-lo em outro celular, precisará desse número para receber SMS, por exemplo, o que dificulta que redefina a senha da sua conta usando o envio de código por mensagem.

Cada operadora tem um padrão de número, por isso é recomendável alterar o PIN, para que se torne único e seja uma barreira ainda mais eficaz.

8. Oculte o app do banco

É possível “esconder” os apps bancários no celular, assim como outros itens que quiser proteger. Ativando a funcionalidade, que já vem de fábrica em diversos modelos de smartphone, você agrupa os aplicativos/arquivos e os coloca em uma “sala secreta”, que só pode ser acessada com senha ou biometria.

Se o seu telefone não tiver esse recurso, sem problema: existem programas para download com a mesma função, como o AppLock.

Se em vez de criar a pasta, preferir apenas tornar os aplicativos invisíveis dentro da biblioteca, também é possível. No caso da Samsung, vá em Configurações > Tela inicial > Ocultar aplicativos. Dessa maneira, os apps de banco só serão encontrados com uma busca manual no aparelho.

9. Entenda como usar o bloqueio remoto

Você consegue localizar, bloquear e até limpar remotamente um celular perdido habilitando algumas configurações. Em aparelhos Android, esses recursos podem ser utilizados por meio da conta Google cadastrada (veja como proceder clicando neste link). Já em dispositivos iOS, o acesso é pelo iCloud (saiba mais aqui).

10. Comunique banco e operadora rapidamente

Se você perder, ou roubarem, o seu smartphone, Andrey Estevam, do PAN, frisa que, independentemente dos recursos de segurança presentes no aparelho, é essencial agir rápido, solicitando o bloqueio do celular junto à operadora de telefonia o quanto antes.

“Então, é preciso entrar em contato com a central de atendimento do banco informando a perda ou o roubo, para que a conta seja bloqueada de forma preventiva”, orienta.

Vale dizer que, para solicitar o bloqueio na operadora, é importante saber o IMEI do celular, que é o número de identificação do aparelho, informado na caixa do produto.

Caso não tenha mais a embalagem, descubra digitando *#06# no teclado da função telefone, como se fosse realizar uma chamada, e já deixe anotado em um lugar seguro.