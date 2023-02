Aprenda a fazer uma planilha de gastos para 2023

Chegamos ao segundo mês do ano. Você já organizou a sua planilha de gastos pessoais para 2023? Esse calendário financeiro, por assim dizer, pode ajudar muito a controlar os gastos e arrumar as finanças, para deixar de passar aperto todo mês e, quem sabe, até juntar algum dinheiro.

“O plano de gastos em finanças é uma ferramenta – seja no papel, na planilha ou em um app próprio para isso – onde a gente coloca nossos gastos e receitas”, afirma o especialista em finanças Maurício Galhardo, sócio da F360 Educa, plataforma de cursos voltados para varejistas.

Autor de três livros de negócios e gestão financeira, ele comenta que ter uma planilha de gastos é de extrema importância para manter a organização do dinheiro. “Eu diria que o primeiro princípio de uma boa gestão financeira é não gastar mais do que se recebe. O segundo é o plano de gastos.”

Como fazer uma planilha de gastos

Existem diversos modelos gratuitos de planilhas a um clique de distância. Não é preciso ser um especialista em Excel para começar a lançar despesas e receitas. Os modelos prontos já têm as fórmulas necessárias aplicadas, basta fazer o download e inserir os números.

Um desses modelos está disponível no site do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec). Uma segunda opção é a planilha de controle de gastos elaborada pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (Abac), também gratuita. Feito o download, é preciso separar alguns minutos por semana para preencher os respectivos campos com as receitas e despesas da família.

Classificando suas despesas

Uma dica de Galhardo é dividir os gastos em “caixinhas”, porque isso ajuda a identificar onde o dinheiro está sendo gasto, e também fica mais fácil ver onde é possível cortar algo caso seja necessário.

A planilha do Idec, por exemplo, traz grupos de contas, como alimentação, moradia, educação, animais de estimação e, dentro desses grupos, há subcategorias, como supermercado, aluguel, ração, entre outros.

A orientação do Idec é, primeiro, analisar se a estrutura dos grupos sugerida é compatível com a sua realidade de gastos. Caso precise customizar, é possível fazer os ajustes necessários. A instituição oferece, inclusive, um passo a passo de como usar a planilha de orçamento familiar. Vale lembrar que os gastos parcelados devem ser distribuídos mês a mês, de acordo com o vencimento das parcelas. Existe, na planilha, um espaço específico para isso.

Nesse formato de planilha de gastos, o usuário vai inserindo, diariamente ou semanalmente, suas despesas em cada uma das subcategorias. Ao final do mês, terá uma visão clara de quanto gastou em cada área.

Outra parte importante da planilha é a receita. Há espaço para inclusão do valor do salário, das férias, 13º e receitas extras. O arquivo traz ainda um campo para inserir os investimentos e suas rentabilidades e há um local designado a projetos, para que o usuário calcule quando precisa guardar a cada mês para realizar seus sonhos.

“Ao preencher a planilha corretamente é possível saber se está sobrando dinheiro ao final de cada mês ou não”, diz Galhardo. “Se não estiver, é importante lembrar-se da primeira regra de uma boa gestão financeira: não gastar mais do que se recebe. Se não estiver sobrando, o ideal é mexer nos gastos, tentar fazer com que caibam no orçamento. Vale, então, olhar com atenção cada caixinha e ver onde é possível fazer ajustes.”