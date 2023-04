Vale a pena parcelar as despesas de casa no cartão de crédito?

Em tempos de orçamento apertado ou dificuldades financeiras, usar o cartão de crédito para parcelar despesas corriqueiras de casa, como aluguel, alimentação e contas pode ser uma alternativa tentadora, mas existem riscos importantes a serem observados.

Segundo Paula Finotti, coordenadora de produtos digitais do banco PAN, o parcelamento das despesas recorrentes mensais é uma alternativa interessante nas situações ou nos meses em que você está sem a quantia necessária para colocar suas contas em dia, mas quer evitar problemas de atraso.

“Pode ser, também, uma opção para não precisar usar as reservas financeiras, ou o cheque especial, que possui cobrança de juros mais altos. Porém, é importante que a alternativa seja usada com moderação, justamente para não se enforcar nas faturas futuras do cartão, que pode se tornar uma bola de neve”, diz.

As taxas variam de acordo com as instituições financeiras. Segundo o Banco Central, a taxa de juros anual média do rotativo do cartão de crédito chega a 472%.

Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) mostrou que 7 em cada 10 consumidores têm gastos pendurados no cartão de crédito, e que 23% estão muito endividados. Planejamento financeiro é essencial.

“É preciso se planejar para deixar as contas em dia, evitar gastos acima da renda mensal e, sempre que possível, guardar dinheiro para emergências. Esses são caminhos bem saudáveis para você cuidar do seu dinheiro”, alerta Finotti.