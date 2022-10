Pagamento via WhatsApp é seguro?

Fazer pagamentos usando o celular tornou-se uma atividade corriqueira para muitos brasileiros. As carteiras digitais permitem a ação, basta cadastrar o cartão do banco e pronto, o smartphone se torna um meio de pagamento.

Mas e o pagamento por WhatsApp, é seguro?

Lançado em 2021 no Brasil, o WhatsApp Pay, que permite enviar e receber dinheiro pelo aplicativo de mensagens, ainda gera dúvidas entre os brasileiros. Então, respondendo a pergunta acima, sim, o pagamento por WhatsApp é seguro.

“Atualmente, pelo aplicativo do WhatsApp, é possível enviar e receber pagamentos incluindo um cartão a sua conta”, explica William Sousa dos Santos, coordenador de produtos digitais do banco PAN. “Esse serviço possui várias camadas de segurança e criptografias que garantem a privacidade dos dados dos usuários e o sigilo das informações do celular.”

3 dicas para tornar os pagamentos por WhatsApp mais seguros

Ainda que a tecnologia esteja a nosso favor, garantindo a segurança das transferências de dinheiro via WhatsApp, é importante tomar alguns cuidados na hora de fazer esse tipo de pagamento.

Santos comenta que existem algumas estratégias para redobrar a segurança, como:

Cadastrar um segundo fator de autenticação ao fazer login no aplicativo; Reservar um smartphone exclusivo para transações financeiras, deixando-o guardado em casa; E, sempre que for necessário enviar um pagamento para alguém, garantir que a pessoa que está recebendo aquele valor realmente é o destinatário escolhido (isso pode ser realizado, por exemplo, através de uma chamada de vídeo ou ligação).

Agora que a segurança está garantida e os cuidados serão tomados, saiba mais detalhes sobre o WhatsApp Pay.

O WhatsApp Pay aceita que tipo de cartões?

Por enquanto, só é possível pagar via WhatsApp por meio de cartões de débito. Cartões múltiplos são aceitos para a função débito.

O WhatsApp Pay cobra alguma taxa?

Quem utiliza o serviço não paga nenhuma taxa. Basta realizar o cadastro na plataforma com um dos bancos participantes para enviar e receber dinheiro.

É possível também acompanhar o status de suas transferências pelo próprio WhatsApp, diretamente nas conversas.



O WhatsApp Pay é seguro?

Para confirmar uma transação, o usuário precisa usar o PIN do Facebook Pay ou a biometria do celular. Os dados do cartão são protegidos com criptografia e por diversas camadas de segurança.

Como fazer pagamento pelo WhatsApp?

Para começar a usar o serviço, é preciso selecionar a opção “Pagamento” no app;

Depois, informe o valor que será transferido;

Você será redirecionado para uma página do Facebook Pay, onde precisará aceitar os termos de uso;

Ali também irá criar o PIN e terá que informar seus dados pessoais, como nome e CPF;

O próximo passo é adicionar o cartão de débito e validar a confirmação;

Pronto, com isso, é só começar a usar o WhatsApp Pay.

Caso você decida usar o WhatsApp Pay, saiba que estará entre uma minoria no Brasil. Uma pesquisa realizada pela Opinion Box sobre meios de pagamento usados pelos brasileiros em 2022 mostrou que 83% dos usuários do WhatsApp nunca usaram o WhatsApp Pay. A principal razão, alegada por 48% dos respondentes, é o medo de cair em fraudes.