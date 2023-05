Como funciona um leilão de veículos e quais cuidados tomar

Os leilões de veículos permitem comprar carros com valores até 70% mais baixos que os preços de mercado. Esse tipo de transação pode ser muita vantajosa, mas é importante estar atento aos detalhes para não fazer uma compra ruim.

O que é um leilão de veículos

O leiloeiro Anderson Lopes de Paula, presidente do Instituto Nacional de Leiloeiros, Ciência e Tecnologia (InnLei) e porta-voz da E-Confiança Leilões, explica que os leilões disponíveis podem ser de dois tipos: judiciais ou extrajudiciais.

“As diferenças entre eles são, basicamente, as formas de pagamento disponíveis e a forma como o consumidor irá assumir a posse do veículo”, diz.

Nos leilões judiciais, os veículos normalmente são de apreensões de processos investigativos e criminais ou de pendências nas justiças trabalhista ou cível. Nesses casos, o carro ainda está em nome de uma pessoa física (de quem ele foi apreendido), e será preciso recorrer a um advogado para transferir o automóvel e fazer os trâmites legais necessários.

O leilão extrajudicial, por sua vez, não envolve a justiça. Suas motivações são outras. Pode ser uma empresa se desfazendo de uma frota de carros a fim de renová-la, para dar um exemplo. Nesse tipo de leilão, comprou, levou. Não há trâmites legais que dependam de validação de um juiz.

Como encontrar leilões de carros

Para encontrar os leilões, a dica de Paula é procurar na internet. Ele ressalta, porém, que é preciso ter cuidado, porque há, sim, tentativas de golpes de sites falsos.

Por isso, é importante checar a credibilidade do site. Alguns bancos, como o PAN, anunciam leilões periodicamente. Vale ficar de olho.

Qual a principal vantagem de se adquirir um veículo em leilão?

O valor baixo é a principal razão para se comprar um carro por leilão. Nos leilões extrajudiciais, os preços variam entre os veículos recuperados de financiamentos inadimplentes com a instituição financeira e os veículos sinistrados de seguradoras e instituições públicas e privadas que são grandes frotistas, explica Paula. Há sempre um desconto em relação à tabela FIPE.

Já nos leilões judiciais, os valores são nivelados com descontos que variam de 50% a 70% do preço de mercado avaliados pela própria Justiça.

Quais cuidados preciso tomar?

Paula alerta que a maioria das fraudes se relacionam a anúncios online de leilões falsos. Por isso, a dica do especialista é que antes de se cadastrar para participar de qualquer leilão, o consumidor procure o edital com o nome do leiloeiro responsável, visite o site da Junta Comercial do Estado e faça uma consulta. “Ali você poderá encontrar o nome do leiloeiro, e-mail, número da sua matrícula e um telefone de contato com o mesmo.”