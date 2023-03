IR 2023: faculdades dão orientação gratuita sobre como preencher a declaração

Declarar o Imposto de Renda costuma ser fácil e não exige grandes conhecimentos para quem já está habituado a fazer planejamento financeiro e cuidar das suas contas. A questão é que muita gente não está e se sente insegura na hora de preencher a declaração, com medo de deixar algo importante de fora ou até errar.

Para quem não quer ter um gasto extra contratando um contador para fazer o trabalho, uma série de faculdades e universidades oferecem ajuda gratuita em projetos de extensão dos departamentos de contabilidade.

Há a opção de atendimento presencial, mas também é possível fazer a consulta online. Todas as instituições trabalham com agendamento prévio.

Qual o prazo de entrega da declaração de IR?

Vale lembrar que o prazo para a entrega da declaração passou a valer nesta quarta (15) e vai até o dia 31 de maio. Quem recebeu até R$28.599,70 em rendimentos tributáveis precisa declarar. O programa do IR pode ser baixado no site da Receita.

O primeiro lote de restituição será pago em 31 de maio e os outros quatro lotes no último dia dos meses subsequentes, até 29 de setembro. Quem entregar primeiro tem prioridade na fila.

Em São Paulo capital e no litoral, algumas entidades dão atendimento gratuito para auxiliar o contribuinte na hora da papelada. Os atendimentos também podem ser feitos a distância, online.

Centro Universitário FMU

O Centro Universitário FMU/FIAM-FAAM começa os atendimentos no dia 21 de março. Para consultas presenciais, basta se dirigir às unidades de Santo Amaro e Liberdade, na zona sul de São Paulo, nas terças e sextas. Atendimentos online serão feitos às quintas, pela plataforma Moodle.Para ambas as opções é necessário fazer o agendamento online pelo formulário até o dia 15 de maio.

Módulo e FASS

No litoral paulista, o Centro Universitário Módulo e a Faculdade São Sebastião (FASS) começam, em 21 de março, o projeto DeclarAÇÃO, para dar apoio à comunidade na declaração do Imposto de Renda.

Os atendimentos presenciais são feitos por alunos dos cursos de Ciências Contábeis, com orientação dos professores. Na FASS, em São Sebastião, os encontros presenciais acontecem às terças, das 16h às 18h30. Já no Módulo, em Caraguatatuba, às quintas , no mesmo horário, basta entrar em contato para agendamento.

No sábado, 20 de maio, poucos dias antes do fim do prazo, as faculdades terão um plantão de atendimento, sem necessidade de agendamento, basta comparecer nos campi das 8h30 às 13h.

Unicid

A Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) realiza há mais de 30 anos o Plantão Fiscal para dirimir dúvidas e ajudar a comunidade com a declaração do IR. Os atendimentos começam no dia 20 de março e vão até 26 de maio.

Para atendimentos online, basta o contribuinte enviar suas dúvidas por e-mail para receberem retorno dos estudantes, orientado pelos professores. Para auxílio presencial, é preciso agendar também por e-mail e comparecer à unidade Tatuapé da universidade, após as 17h.