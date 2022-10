Guarda compartilhada precisa pagar pensão? Tire suas dúvidas

Mais de 331 mil divórcios foram concedidos no país em 2020, ano do último levantamento Estatísticas do Registro Civil, do IBGE. Para 56,5% desses casais, além da situação delicada que é o fim de uma relação afetiva, a grande preocupação é como lidar com um vínculo que não se desfaz com o casamento: a criação dos filhos.

Se anos atrás a maioria dos filhos menores ficava sob a guarda da mãe após o divórcio, hoje a regra é priorizar o modelo de guarda compartilhada.

O que é guarda compartilhada?

Segundo o advogado Thiago A. F. Santos, nesse sistema o tempo de convívio com os filhos precisa ser dividido de forma equilibrada entre os pais e todas as decisões com relação a eles devem ser tomadas em conjunto, propiciando uma participação mais ativa de ambos.

“Lembro que a guarda compartilhada não está relacionada diretamente com o tempo em que o filho fica ou reside com um dos genitores”, reforça Santos. “O principal aspecto está no poder de decisão sobre as questões fundamentais da vida do filho. Esse poder é chamado juridicamente de poder familiar e está relacionado, por exemplo, a fatos referentes à criação, educação formal ou permissão para viagens”, explica.

Pensão alimentícia: precisa pagar em guarda compartilhada?

A dúvida sobre como fica a pensão nesse caso é muito comum. Mas, segundo o advogado, não muda nada: o dever de pagar pensão alimentícia é o mesmo, seja na guarda compartilhada ou na guarda unilateral (quando a guarda é apenas de um dos pais).

Também não há diferença no pagamento da pensão: o valor não é dividido entre pai e mãe. “O regime de pensão não tem relação direta com o regime de guarda”, esclarece Santos. Ou seja, mesmo as decisões e o tempo sendo compartilhados entre os pais, não haverá uma divisão da pensão na mesma medida.

“Na prática, o que observamos nos casos julgados é que o pai/mãe que reside a maior parte do tempo com o filho não possui, de forma geral, a obrigação de pagar pensão alimentícia. Entende-se que, já que o filho passa maior tempo na sua residência, consequentemente terá acesso a alimentos e outros itens básicos provenientes daquele genitor de forma natural”.

O que é considerado no cálculo da pensão?

De acordo com o especialista, seja qual for o modelo de guarda adotado, na fixação do valor é levada em conta a necessidade do filho diante da capacidade financeira daquele que pagará a pensão. Se não houver acordo entre os pais, o cálculo será feito judicialmente conforme os elementos trazidos ao processo, como o padrão de vida e os rendimentos.

Caso aquele que foi definido como responsável pelo pagamento seja um empregado registrado pelo regime CLT, poderá ter a pensão descontada diretamente em folha de pagamento, de 30% do salário. “Podendo até mesmo ultrapassar essa porcentagem em se tratando de altos salários”, completa o advogado.

Por fim, Santos ressalta que o bom funcionamento da guarda compartilhada, muito além dos aspectos determinados pela lei e por decisões judiciais, depende de uma relação amistosa e cooperativa dos pais, que priorize sempre as melhores escolhas para a criança.

“É importante que nesse regime os genitores entrem em consenso inclusive para dividir as tarefas do cotidiano, como levar o filho ao médico ou buscá-lo na escola. Essas são situações corriqueiras que raramente são pautadas pelas decisões judiciais, porém, incidem de modo muito importante nos laços de formação familiar entre pais e filhos”, aconselha.