Garantia estendida é realmente útil ou uma pegadinha?

É uma pergunta que quase todo vendedor de eletrônicos faz antes de dar a compra por encerrada: quer aproveitar e incluir a garantia estendida? Na tentativa de arrancar um sim dos consumidores, os funcionários geralmente dizem que se trata de um negócio com excelente relação custo-benefício. Costumam frisar que arcar com o conserto do produto recém-adquirido fora do período da garantia comum pode se traduzir em uma enorme dor de cabeça – leia-se em um grande prejuízo – e que o preço da proteção extra beira o irrisório.

O que está em jogo, nada mais é, do que um seguro, sobre o qual muita gente tem dúvidas. Não à toa, a garantia estendida é um dos assuntos mais comuns das ligações e dos e-mails recebidos pela central de atendimento da Proteste, associação que atua na defesa dos direitos dos consumidores. “É algo facultativo e que não anula nem interfere nas garantias legais e contratuais”, esclarece Raquel Dutra, especialista em defesa do consumidor da entidade. “Daí a importância de você ler atentamente o contrato antes de aceitar esse tipo de seguro”.

Mas quem lê o contrato de uma garantia estendida ao contratá-la? Provavelmente ninguém. Antes de adquirir um seguro do gênero, porém, convém entender exatamente do que se tratam as duas outras garantias, a legal e a contratual.

O que é garantia estendida?

A primeira, explica a Proteste, é concedida obrigatoriamente a todos os consumidores e cobre todo e qualquer defeito de fabricação diagnosticado ao longo dos 90 dias posteriores à compra. Atenção: vale para qualquer produto durável, a exemplo de eletrodomésticos e eletrônicos. Já a garantia contratual, oferecida pelos fabricantes, amplia o prazo da outra em mais alguns meses ou até um ano. Quando a garantia estendida começa a valer? Quando a contratual tiver chegado ao fim.

Como funciona a garantia estendida?

Antes de bater o martelo, convém levar em conta a durabilidade do tipo de produto adquirido. Se ele costuma apresentar defeitos depois de um bom tempo de uso, a garantia estendida provavelmente vai valer a pena. Se não for o caso, não servirá de nada. O prazo de vigência de um seguro do tipo costuma ser de 12 ou 24 meses após o término da garantia convencional.

Há renovação, que pode ser feita a pedido do consumidor ou da seguradora – desde que haja autorização expressa para isso. “É proibida a renovação automática desse seguro”, alerta a especialista da Proteste. O novo período de vigência costuma ser o mesmo contratado anteriormente.

Como funciona o direito de arrependimento?

A entidade que defende os direitos dos consumidores ressalta que todo mundo tem sete dias corridos para desistir da contratação de um seguro desses – a partir da assinatura da proposta, no caso de contratação por apólice individual, ou da emissão pela seguradora do bilhete que formaliza a proteção.

Atenção: condicionar a compra de um bem à contratação da garantia estendida é proibido, assim como a aplicação de descontos só para quem deu ok para esse seguro.

Em caso de sinistro, o primeiro passo é entrar em contato com a seguradora para descobrir qual é o endereço da assistência técnica designada para o seu caso ou se há algum ponto de coleta. Artigos de grande porte costumam ser retirados na casa dos consumidores – sim, quem arca com o transporte é a seguradora.

Esta tem a obrigação de atender a sua solicitação em até 30 dias, contados a partir da devolução do produto. O que você deve esperar a seguir? A entrega do mesmo item consertado, a reposição dele por um novo, idêntico ao que você comprou, ou o valor do item em dinheiro, conforme apontado pela nota fiscal.