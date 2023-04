Como saber seu score? Saiba no que a pontuação influencia

Bancos, lojas e empresas costumam consultar o score do consumidor antes de conceder crédito, por isso é importante entender como a sua pontuação é calculada e como você pode melhorá-la.

Neste artigo, você irá descobrir como saber o seu score e entender a sua importância no mercado financeiro.

Além disso, vamos explicar quais são os critérios de cálculo utilizados para determinar a sua pontuação e como você pode tomar medidas para melhorar o seu score.

O que é Score?

O Serasa Score é um sistema de pontuação que varia de 0 a 1.000 e reflete a probabilidade de um consumidor cumprir com suas obrigações financeiras nos próximos seis meses.

Quanto mais elevada a pontuação, menor o risco de inadimplência para o mercado, o que aumenta a chance de obter crédito.

Alguns dos critérios considerados na fórmula de cálculo do Serasa Score incluem o histórico de crédito e dívidas, a regularidade dos pagamentos, as consultas ao CPF, o tempo de relacionamento financeiro com as empresas e outros fatores relevantes.

Antes de conceder crédito, bancos, lojas e empresas geralmente buscam consultar score do consumidor, a fim de avaliar seu histórico de crédito e avaliar sua capacidade de pagamento.

Isso é importante, pois, ao contrário das empresas que se endividam com baixas taxas e podem até mesmo ter uma dívida líquida alta, as dívidas pessoais podem acabar prejudicando o usuário.

Como consultar o Score pelo aplicativo do Serasa?

O aplicativo do Serasa, disponível para smartphones, não difere significativamente do site. Portanto, as instruções para verificar o score pelo celular são bastante semelhantes.

O primeiro passo é baixar o aplicativo na loja de aplicativos. Em seguida, é necessário inserir o número do CPF para que o aplicativo verifique se há ou não uma conta ativa.

Caso o usuário já possua uma conta, o aplicativo solicitará a inserção da senha. Caso contrário, o próprio aplicativo fornecerá as orientações para a criação de uma nova conta.

Por fim, assim como no site, após a inserção da senha, o aplicativo levará o usuário à página inicial, onde será possível visualizar o nível do score, bem como outras informações e recursos relevantes.

Ou seja: usar o app do Serasa é muito simples, assim como diversos outros aplicativos de instituições. Por exemplo: vários bancos já permitem DOC, TED e Pix pelo celular.

Como consultar o Score pelo site do Serasa?

Ao acessar o site do Serasa, o usuário deverá fornecer seu CPF para verificar se há alguma conta ativa

Caso o usuário não tenha certeza se possui uma conta, ele pode inserir seu CPF para confirmar se existe uma conta aberta.

Se não houver, o usuário poderá criar uma nova conta. O site também oferece opções para criação de conta no Serasa, com tutoriais passo a passo.

Independentemente de possuir uma conta ou não, após realizar o login, o site exibirá a pontuação do score, ofertas de acordos e simulações de crédito.

Vale lembrar que vários influenciadores de finanças ajudam a acessar o site através de seus conteúdos nas redes sociais, dando também dicas para aumentar o score.

Como funciona o Score?A pontuação do Serasa Score pode ser facilmente acessada no topo da página em formato numérico, variando de 0 a 1000, acompanhada por faixas coloridas.A faixa vermelha indica pontuação baixa, requerendo uma análise cuidadosa dos hábitos financeiros para identificar quais comportamentos estão prejudicando a pontuação. A faixa laranja indica pontuação regular, com alguns hábitos financeiros que precisam de atenção para melhorar a pontuação de crédito.A faixa amarela indica uma pontuação boa, sugerindo que é possível melhorar ainda mais o Serasa Score por meio da identificação de hábitos que estão contribuindo para o aumento dos pontos e a correção daqueles que estão prejudicando a pontuação.Por fim, a faixa verde indica pontuação excelente, indicando uma boa gestão financeira e uma boa relação com o mercado de crédito. Ou seja, é um score alto.Para obter mais informações, é possível navegar pelo menu "Entenda seu Serasa Score", disponível no site e aplicativo da Serasa, para acompanhar a evolução da pontuação ao longo do tempo e identificar os fatores que causaram queda ou aumento nos pontos.

Assim como fazer um Pix é simples, consultar o score também é. Com isso, o usuário pode acompanhá-lo e aumentar sua pontuação.

Como aumentar meu Score?

Ter um bom "currículo financeiro", ou seja, uma boa reputação de crédito, pode ser fundamental para obter empréstimos ou financiamentos com melhores condições e taxas de juros mais favoráveis.

Ao consultar a sua pontuação e identificar oportunidades de melhorá-la, é possível aumentar suas chances de obter crédito aprovado, além de ter acesso a condições mais vantajosas de pagamento. Essa é uma boa forma de melhorar o score baixo.

Para melhorar sua pontuação de crédito, é importante manter um histórico positivo de pagamentos em dia, evitar atrasos e inadimplências, além de evitar a realização excessiva de consultas ao seu CPF.

De fato, pagar as coisas em dia, além de melhorar score, pode ajudar a economizar dinheiro (pois nesse caso não há incidência de juros).

Também pode ser útil manter um relacionamento financeiro de longo prazo com as empresas e instituições financeiras, mostrando comprometimento e responsabilidade.

Por isso, investir na melhoria do seu "currículo financeiro" pode ser uma ação estratégica para uma vida financeira saudável e bem-sucedida.

Preciso de score alto para conseguir cartão de crédito?

É comum a crença equivocada de que existe uma pontuação mínima de score para cartão de crédito, porém isso não é verdade.

Embora indivíduos com pontuação baixa possam obter um cartão, é importante destacar que quanto maior for sua pontuação, maiores serão suas chances de ter um cartão de crédito aprovado.

Contudo, é importante ressaltar que o score não é o único critério utilizado pelas operadoras de crédito, uma vez que cada uma tem suas próprias margens de corte.

O Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central é uma das ferramentas mais utilizadas para avaliar os clientes das emissoras de cartão.

A consulta inclui não só o score, mas também os limites de cartões, empréstimos, cheque especial e as contas bancárias em que o consumidor é titular.

Por isso, ter uma vida financeira equilibrada é importante. Nesse sentido, vale a pena ler livros sobre investimentos e consultar profissionais qualificados.

