CDB ou poupança: qual aplicação rende mais?

Criada na época do Império, em 1861, a poupança é a aplicação mais popular do Brasil. Segundo o relatório “Raio-X do Investidor Brasileiro”, da Associação Nacional das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), 29% da população brasileira – o equivalente a 30 milhões de pessoas das classes A, B e C – guarda dinheiro na caderneta.

Mas a popularização do acesso a serviços financeiros abriu novas possibilidades para quem quer preservar seu patrimônio – e, até mesmo, lucrar um pouco com isso. Uma dessas opções são os CDBs (Certificados de Depósito Bancário), que muitas vezes podem oferecer uma remuneração superior à poupança, mas têm particularidades que demandam uma atenção maior do investidor.

Para explicar as diferenças entre a poupança e o CDB e te ajudar a escolher qual a melhor opção para o seu perfil, a Exame conversou com a especialista em matemática financeira Hellen Kato, da plataforma Me Poupe!. Segundo ela, ambas as aplicações contam com os mesmos mecanismos de segurança, como a garantia do Fundo Garantidor de Crédito.

Mesmo assim, dois pontos são fundamentais para guiar essa escolha: rendimento, o quanto você vai receber por deixar o dinheiro parado, e liquidez, quando você pode resgatar esse dinheiro de volta.

Quanto rende a poupança?

Na poupança, o valor que o banco paga para que você deixe o seu dinheiro guardado lá é pré-definido por um conjunto de regras atreladas à taxa SELIC, que é a taxa básica de juros da economia:

– Se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 0,5% ao mês

– Se a Selic estiver igual a ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será equivalente a 70% da Selic

Em ambos os casos, o rendimento inclui também a variação da TR, a taxa referencial, um outro indicador de juros do mercado. Essa variação é bastante pequena.

Em 2022, a taxa Selic, que é definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, se manteve sempre acima dos 8,5%. Começou o ano em 10,65% e, em dezembro, fechou com 13,65% ao ano.

Quanto rende o CDB?

Já os Certificados de Depósitos Bancários têm seus rendimentos atrelados ao CDI, que é uma taxa de juros que os bancos praticam entre si quando emprestam dinheiro uns aos outros. O CDI sempre acompanha a SELIC de pertinho - hoje, ela está em 13,75%, e o CDI, em 13,65%.

Ou seja: se um CDB rende “100% do CDI”, atualmente ele renderia 13,65% ao ano. É um rendimento bem maior que o da poupança, que hoje rende 0,5% ao mês (ou 6% ao ano). Mas esse rendimento mais vantajoso não vem de graça.

Enquanto a poupança é isenta de impostos e permite que o dinheiro seja resgatado a qualquer momento (ou seja, tem liquidez diária), o CDB está sujeito à cobrança de Imposto de Renda e, na maioria das vezes, só pode ser resgatado no vencimento, que é data combinada com o banco para que ele devolva o seu dinheiro com o respectivo rendimento.

O imposto de renda que incide sobre o CDB é calculado com base no tempo que o seu dinheiro ficou à disposição do banco:

Aplicações de até 180 dias: 22,5%

Aplicações entre 181 e 360 dias: 20%;

Aplicações entre 361 e 720 dias: 17,5%;

Aplicações maiores do que 720 dias: 15%

Afinal, entre o CDB e a poupança, qual rende mais?

Para fazer essa conta, você precisa saber quanto tempo você pode ficar sem o dinheiro que pretende investir. E então, descontar do rendimento acordado a alíquota de IR que será cobrada. Para exemplificar, vamos simular uma aplicação de mil reais em um CDB que rende 100% do CDI com resgate em 360 dias (um ano) e 720 dias (dois anos). Lembrando que o IR é calculado apenas sobre o rendimento das aplicações.

Resgate em 360 dias:

1.000 x 13,65% = 136,50 de rendimento

136,50 - 20% = 109,20

Resgate em 720 dias:

1.000 x 13,65% = 136,50 de rendimento ao ano, ou 273 no total

273 - 17,5% = 225,23, ou 112,61 ao ano

Perceba que, por ter deixado o dinheiro mais tempo nas mãos do banco, ele teve um rendimento anual ligeiramente superior, justamente pela diferença na alíquota do imposto de renda. Já na poupança, esses mesmos mil reais renderiam cerca de 6% ao ano: apenas 60 reais.

“Ou seja, os CDB com rendimento igual ou superior a 100% do CDI rendem mais que a poupança, mesmo após o desconto do imposto de renda”, calcula Kato, da Me Poupe!. “Se o rendimento for menor que 100% do CDI, não é vantajoso.”

A especialista lembra que se o dinheiro investido em um CDB for a sua reserva de emergência, você pode vir a precisar dele antes do prazo acordado com o banco. Sem acesso ao dinheiro, você vai precisar recorrer a um empréstimo, que tem juros bem maiores e acabará corroendo todo o rendimento que você teria.

“Normalmente pensamos que emergência é só perder o emprego, mas pode ser algo muito mais imprevisível. Um raio pode atingir sua casa e queimar seus eletrodomésticos todos de uma vez, ou o seu pet pode ficar doente e exigir grandes gastos com veterinário, por exemplo”, explica a especialista. “Por isso é importante ter uma meta para o seu dinheiro. Assim, você sabe exatamente quando vai precisar dele e consegue optar por CBDs com prazos de liquidez mais longos, que pagam uma remuneração melhor.”