O que é cartão pré-pago? Entenda como funciona esta opção que ajuda a não gastar mais do que pode

O cartão de crédito é um dos principais responsáveis pela inadimplência dos brasileiros. Dos mais de 68 milhões de endividados do país, pelo menos 53% possuem dívidas com o cartão, segundo pesquisa divulgada pelo Serasa Experian em setembro.

Para quem tem dificuldades de gerenciar os gastos e já se viu nessa situação em algum momento, uma opção interessante, que vem ganhando cada vez mais adeptos, é o cartão pré-pago, quel possibilita um maior controle.

Somente no terceiro trimestre deste ano, as compras com pré-pagos somaram R$ 59 bilhões, um aumento de 84,7% na comparação com 2021. No número de transações, que de julho a setembro foi de 1,5 bilhão, o crescimento foi ainda maior, de 91,8%. Os dados são do último balanço da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

O que é cartão pré-pago?

A lógica dessa modalidade, regulamentada pelo Banco Central em 2014, é a mesma de um celular pré-pago, em que é necessário fazer uma recarga prévia para usar. O usuário coloca um certo valor e tudo o que pagar com o cartão vai sendo debitado do total. Se o dinheiro acabar, basta colocar mais para continuar utilizando.

Embora na prática o mecanismo seja de um cartão de débito, que só pode ser usado se tiver saldo, o pré-pago tem as funcionalidades de qualquer outro cartão de crédito: serve para pagamentos presenciais, compras online e nos casos que requerem o cadastro de um cartão, como aplicativos de transporte ou contratação de serviços de streaming. E, assim como um cartão comum, é oferecido pelas principais bandeiras, como Visa, Mastercard e Elo.



Como funciona o cartão pré-pago?

Entre as principais diferenças para um cartão de crédito convencional está o fato de que não é preciso abrir conta no banco e, como o cliente antecipa o pagamento, também não há fatura – fatores que fazem desta uma opção bastante simples e segura.

As movimentações podem ser acompanhadas via internet e/ou aplicativo do banco e o cliente, ao contratar, pode escolher entre um cartão pré-pago nacional ou internacional. O nacional pode ser carregado apenas com reais e não é aceito fora do país. Já o internacional pode ser carregado com moeda estrangeira e é aceito em sites e estabelecimentos no exterior.

Essa pode ser uma boa alternativa para os pais que dão mesada aos filhos, por exemplo, para evitar que andem com dinheiro vivo e, inclusive, ser um instrumento de educação financeira. No caso do pré-pago internacional, é também uma opção mais segura em viagens, já que o turista não precisa levar dinheiro em espécie e pode recarregar pela internet se houver gastos imprevistos.

Vantagens e desvantagens do cartão pré-pago

De acordo com o Banco PAN, os principais pontos positivos dessa modalidade de cartão recarregável são:

É livre de anuidade ;

Não há risco de pagar juros por atraso na quitação da fatura, já que só é possível gastar a quantia carregada no cartão;

Não requer comprovação de renda , como em outras modalidades financeiras;

O cliente tem autonomia para definir seu limite de gastos ;

Pode ser solicitado por qualquer pessoa com documentos válidos, como CPF;

Costuma ter aprovação imediata , por meio de um processo simples;

Até quem está negativado consegue obter um cartão desse tipo.

A instituição lista também alguns pontos de atenção:

Ainda que não haja anuidade, podem existir outras taxas . Cada instituição financeira tem liberdade de cobrar as tarifas que quiser ao oferecer um cartão pré-pago ;

Os pagamentos são feitos à vista , não sendo possível parcelá-los. Se a intenção é parcelar, opte pelo cartão de crédito;

Tem limite de movimentação, com valor definido pela instituição escolhida (normalmente é de até R$ 3 mil);

Geralmente não oferece muitos benefícios além de compras, como os programas de pontos dos cartões de crédito convencionais.

Caso tenha interesse em utilizar um cartão pré-pago, pesquise bem entre as instituições financeiras para entender taxas, limites, benefícios e métodos de recarga para encontrar a melhor opção.

Vale lembrar que é preciso ficar sempre de olho no saldo para não correr o risco de ficar sem fundos ao fazer um pagamento. Embora seja uma alternativa com menor risco de se endividar, controlar os gastos continua sendo essencial.