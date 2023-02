Carnaval 2023: 10 dicas para proteger seu celular

Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Já dizia a música de Dorival Caymmi, um reflexo do perfil de muitos brasileiros. Se não gosta de samba, tem o axé, o forró, o pagode... E a verdade é que tem muita gente contando os dias para a chegada do Carnaval 2023.

Só que com as aglomerações, as festas na rua, no clube, nos bloquinhos, o celular pode ficar em risco. Então, todo cuidado é necessário para evitar golpes e qualquer dor de cabeça durante o feriado prolongado.

Como proteger o celular ao sair de casa

Os aplicativos dos bancos são seguros, garante a Fedaração Brasileira de Bancos (Febraban). Se estiverem bloqueados e protegidos por senhas, hackeá-los não é uma tarefa fácil. Segundo a instituição, não há registro de violação da segurança desses aplicativos.

Só que algo comum de acontecer é o criminoso roubar o celular já desbloqueado, quando a pessoa estava usando o aparelho e buscam por senhas armazenadas. De acordo com a Febraban, muitas pessoas anotam suas senhas no aplicativo de notas, em e-mails ou mensagens de WhatsApp – e aí fica fácil capturá-las.

Então, além de redobrar o cuidado ao usar o celular no meio das multidões, veja essas dicas para proteger o seu celular dos criminosos quando sair de casa.

Adicione o Face ID

O sistema de reconhecimento facial, quando ativado, permite que o celular seja desbloqueado com a leitura do rosto do dono do aparelho. Isso evita a necessidade de digitar a senha de desbloqueio do celular em público.

Ative o bloqueio automático de tela

É um jeito fácil e simples para evitar que as informações que estão no seu celular não caiam nas mãos de quem não deveria acessá-las. Com esse sistema, o celular bloqueia sozinho após um certo tempo sem uso.

Use a autenticação em dois fatores nos aplicativos

Esse sistema protege os acessos de contas online. Quando ativado, o usuário precisa provar que é ele mesmo de duas formas, seja por código SMS, token ou biometria. Melhor duas que só uma camada de segurança, confere?

Desative as notificações

Aquelas notificações que ficam armazenadas na tela inicial do celular podem revelar informações importantes caso seu aparelho seja roubado, como uma recuperação de senha.

Atenção às senhas

A dica de segurança aqui é para não usar a mesma senha em todos os aplicativos, por mais prático que isso seja. Vale lembrar que alguns apps não têm a mesma segurança dos aplicativos de banco e aí, se alguém descobrir a senha em um deles, pode estar aberto o caminho para acessar a sua conta bancária.

Celular roubado: o que fazer

Agora, se mesmo tomando todos os cuidados o seu celular foi roubado, siga esse passo a passo:

Faça um boletim de ocorrência

Registrar o B.O. é fundamental em caso de perda, furto ou roubo do celular. Dá para fazer isso indo na delegacia ou pela internet. Nem sempre o dispositivo é recuperado, é verdade, mas isso contribui para as estatísticas e você terá um documento provando que não estava com o celular em determinado momento caso precise argumentar algo com o seu banco, por exemplo.

Fale com o seu banco e as administradoras de cartões

Importante informar o mais rápido possível o seu banco e as administradoras dos cartões que você utiliza sobre a perda ou roubo do celular, para que os acessos sejam suspensos.

Bloqueie o IMEI

Já ouviu falar disso? Entre em contato com a sua operadora de telefonia e solicite o bloqueio do IMEI. Isso vai deixar o chip do seu celular inutilizável pela rede de dados móveis do aparelho enquanto seu celular estiver nas mãos dos criminosos.

Apague os dados do celular

Sim, é possível fazer isso a distância para alguns dispositivos com sistemas operacionais iOS e Android. Você pode apagar os dados remotamente e até formatar o aparelho se quiser, por meio de um computador logado na sua conta do Google ou Apple.

Mude as senhas

Você pode acessar Instagram e Facebook pelo computador e mudar as senhas, o que vai impedir o acesso a esses apps pelo celular. O mesmo pode ser feito com a senha do iCloud.

Desfile de golpes

Não é só com o celular que é preciso ter cuidado durante os dias de festa, os cartões também são alvo fácil dos foliões do crime e podem significar um grande prejuízo para quem é roubado.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu um comunicado em que menciona alguns dos principais golpes e dicas do que fazer para evitá-los: