Cadastro Positivo: o que é e como saber se você faz parte dele

Quem está em busca de um empréstimo ou de outro tipo de crédito passa, invariavelmente, por uma análise por parte da instituição financeira da qual está contratando o serviço. Mas para que a empresa faça a liberação, é comum que ela consulte informações sobre o histórico do cliente no Cadastro Positivo.

O que é o Cadastro Positivo?

Ele funciona como um “currículo” com o histórico de crédito de uma pessoa ou empresa. Ou seja, aponta se foi um bom pagador, se tem dívidas, e se há algum registro de inadimplência em seu passado.

Outra finalidade do Cadastro Positivo é trazer informações para que as instituições financeiras possam fornecer empréstimos ou financiamentos com condições diferenciadas. Leia-se: juros mais acessíveis e melhores condições de pagamento.

Como ativar o Cadastro Positivo?

Para as pessoas e empresas que estão associadas no mercado de crédito, a ativação do Cadastro Positivo é feita de forma automática. Nessa lista estão inseridos os CPFs e CNPJs dos que utilizaram serviços de financiamentos, compras a prazo e empréstimos nos últimos cinco anos.

Desse modo, a ativação do Cadastro Positivo não precisa ser solicitada à Serasa. No entanto, quando as informações estão incompletas ou vazias, é preciso pedir que empresas com que tenha um histórico de crédito tragam dados sobre pagamentos anteriores.



Como saber se estou no Cadastro Positivo

Para consultar o Cadastro Positivo é necessário acessar a página dele na Serasa (clique aqui) e fazer o login com CPF e senha. Nesse caso, os dados de login são os mesmos utilizados para ter acesso ao site da Serasa.

Feito isso, o usuário passa a ter acesso à consulta do Cadastro Positivo. Em alguns casos, é pedida uma prova de vida, na qual o usuário precisa anexar a frente e o verso de um documento e tirar uma selfie com o lado do documento que contenha sua foto.Outra maneira de acessar o documento é por meio dos Correios. Neste caso, é preciso preencher e assinar um termo de solicitação para ter acesso às consultas das informações positivas. Esse termo pode ser baixado clicando aqui. Depois disso, basta enviar para a Serasa o termo com reconhecimento de firma.

Outro caminho, mais dificultoso, mas também válido, é encaminhar cópias autenticadas do RG e do CPF para o endereço: Avenida Doutor Heitor José Reali, 360, Distrito Industrial Miguel Abdelnur, São Carlos/SP - CEP 13571-385.

Como cancelar o Cadastro Positivo?

Existem diversas formas diferentes de cancelar o Cadastro Positivo. Importante considerar que você pode deixá-lo a qualquer instante, desde que solicite de maneira formal a sua saída em algum dos canais de atendimento.

Segundo a Serasa, o birô de crédito que recebe a solicitação de exclusão dos dados do Cadastro Positivo deve atender o solicitante em até dois dias úteis. Ele deverá ainda comunicar os demais birôs de crédito para que também possam excluir essas informações.

Embora o cancelamento do cadastro positivo possa acabar dificultando o acesso a produtos e serviços de crédito, já que podem faltar informações à instituição financeira que quer lhe fornecer um empréstimo, por exemplo, o cliente tem total direito de fazê-lo quando quiser.

Quando se exclui as informações do Cadastro Positivo, existe a possibilidade de que apenas o histórico negativo do cliente seja usado para informar as instituições financeiras. Mas se mesmo assim o intuito é cancelar o cadastro, isso pode ser feito de forma online. Basta:

Preencher e assinar uma solicitação de cancelamento do Cadastro Positivo;

Enviar a solicitação no e-mail: apoio_cadastropositivo@br.experian.com;

Juntamente como o formulário, enviar uma cópia simples de um documento com foto e número do CPF;

A resposta será dada pelo e-mail em até 2 dias úteis.

Outra maneira de cancelar o Cadastro Positivo é indo pessoalmente a uma agência da Serasa Experian portando um documento com foto, número do RG e CPF.

Nos Correios, o cancelamento é feito preenchendo e assinando a solicitação para exclusão do Cadastro Positivo. Depois, é preciso enviar o documento para a Serasa Experian com uma cópia simples do documento com foto e o número do CPF.

Já para cancelar o Cadastro Positivo por telefone, é necessário ligar na Central de Atendimento desse serviço, no número 0800 776 6606. Por lá, é possível consultar ainda o histórico de adesão e de cancelamento dos últimos cinco anos usando a opção “Solicitação de Histórico de Adesão e Cancelamento”.O usuário ainda tem a opção de bloquear o uso das informações do Cadastro Positivo no cálculo do seu score de crédito. Sendo assim, os dados positivos não serão considerados nesse cálculo até que o dono do cadastro desbloqueie essa função.

Ficou mais fácil agora entender o que é o Cadastro Positivo e como ele pode ser consultado? Então siga acompanhando a gente para manter as suas contas em dia.