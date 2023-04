5 dicas para pagar as contas em dia (e evitar juros)

Os boletos chegam todos os meses, é certeiro. É conta de água, luz, a prestação do carro e da casa, ou o boleto do aluguel. A lista pode ser bem longa aqui, e há quem se perca entre tantas faturas, esquecendo de pagar as contas em dia – o que acaba gerando multas e juros.

Para quem quer manter uma boa saúde financeira, no entanto, atrasar o pagamento dos boletos não é uma boa ideia. Veja algumas dicas para manter o orçamento sob controle.

1. Faça uma lista com todas as contas a pagar

Pode ficar bem difícil pagar todas as contas em dia se você não colocar os valores devidos no seu orçamento. Por isso, o primeiro passo é fazer uma lista com todos os boletos que você paga mensalmente, assim ficará claro quanto do seu salário precisa ser reservado para esses gastos.

2. Priorize o pagamento das contas

A planilha de gastos mensais vai te ajudar a entender como está o seu fluxo financeiro. O ideal, claro, é que você consiga manter os seus gastos dentro do que ganha mensalmente e ainda destinar algum valor para investimento ou uma reserva de emergência, pelo menos. Mas nem sempre a gente consegue estar no mundo ideal, e pode ser que falte dinheiro para algumas coisas em um determinado mês.

Nesse caso, vale priorizar o pagamento dos boletos. As contas de consumo não podem deixar de ser pagas, pelo risco de o serviço prestado ser suspenso. A fatura do cartão de crédito oferece a possibilidade de pagamento mínimo, mas trata-se de um dos juros mais altos do mercado, então é importante priorizar esse boleto também.

Tendo clareza dos seus gastos e dos juros cobrados em cada conta. Com esse raciocínio você vai saber o que priorizar e o que deixar para depois.

3. Anote as datas de pagamento

Outro ponto importante é anotar tudo o que precisa ser pago. Para evitar de esquecer de pagar algum boleto, um bom ponto de partida é colocar as datas de pagamento na sua agenda (física ou digital). Assim você receberá um alerta de quando precisar pagar cada fatura.

4. Agende os pagamentos com antecedência

Uma vez inseridas as datas de vencimentos dos boletos na sua agenda, você pode entrar na sua conta bancária uma vez por mês e já agendar todos os pagamentos daquele mês – ao invés de esperar chegar a data certa do vencimento. Normalmente, os boletos chegam com uma certa antecedência e, no formato digital, muitas vezes temos acesso a eles bem antes da data de vencimento, o que permite o agendamento e evita os pagamentos com atrasos.

5. Abuse do débito automático

Se tem uma coisa que pode facilitar a sua vida financeira é usar o débito automático oferecido para alguns tipos de boleto. Normalmente, a autorização para o débito automático pode ser feita pelo aplicativo do banco ou internet banking, basta acessar e procurar essa opção.

Algumas empresas oferecem essa possibilidade de débito automático nos boletos recorrentes, como as companhias de telefonia, e aí basta cadastrar o código fornecido pela empresa ou o próprio nome da companhia no aplicativo do banco. Pronto, é o fim dos atrasos.